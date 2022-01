Vuelve el CEO que despidió a 900 empleados por Zoom

Escucha el despido de un CEO a 900 empleados por Zoom 1:42

Nueva York (CNN Business) -- El CEO de Better.com, conocido por haber despedido a 900 empleados por Zoom justo antes de Navidad, regresa al trabajo.

Vishal Garg está regresando a sus "tareas de tiempo completo" como CEO, según una carta enviada a los empleados el martes por la junta directiva de la compañía. La carta señala que Garg usó una licencia para "reflexionar sobre su liderazgo, reconectarse con los valores que hacen grande a Better y trabajar en estrecha colaboración con un entrenador ejecutivo".

La carta de la compañía hipotecaria a los empleados, que obtuvo CNN Business, también decía que un bufete de abogados externo revisó la cultura laboral de Better. La empresa está implementando cambios, incluyendo la incorporación de más gerentes y un director de recursos humanos.

En diciembre de 2021, Garg realizó una videollamada en la que despidió al 9% de la fuerza laboral de Better. "Si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido", dijo Garg. "Su empleo aquí ha terminado, con efecto inmediato".

El CEO había prometido un correo electrónico de seguimiento de Recursos Humanos, pero un exempleado le dijo a CNN Business que inmediatamente perdió el acceso a la computadora, el teléfono, el correo electrónico y a la mensajería de su empresa, incluidos los canales de Slack.

Garg se ausentó poco después de la llamada. En ese momento, Better dijo que estaba contratando a una empresa externa para realizar una "evaluación cultural y de liderazgo", cuyas recomendaciones "se tendrán en cuenta para construir una cultura positiva y sostenible a largo plazo en Better".

"Angustia, distracción y vergüenza"

En su propia carta a los empleados, Garg escribió: "Entiendo lo difíciles que han sido estas últimas semanas. Lamento profundamente la angustia, la distracción y la vergüenza que han causado mis acciones. He pasado mucho tiempo pensando en dónde estamos como empresa y el tipo de liderazgo que Better necesita... y el líder que quiero ser".

Es un gran cambio con respecto a la publicación que escribió hace unas semanas en la red profesional Blind, en donde acusó a los empleados despedidos de "robar" a colegas y clientes por ser improductivo y trabajar solo dos horas al día, según Fortune, que confirmó esos sentimientos en una entrevista posterior con el CEO.

Garg se disculpó previamente por cómo manejó los despidos en una carta del 7 de diciembre a los empleados en la que dijo que empeoró "una situación difícil".

Agregó: "No mostré la cantidad adecuada de respeto y aprecio por las personas afectadas y por sus contribuciones a Better. Soy dueño de la decisión de hacer los despidos, pero al comunicarlo cometí un error en la ejecución. Al hacerlo, te avergoncé".

Better.com está valorada en US$ 6.900 millones. La compañía ocupó el primer lugar en la lista de las mejores empresas emergentes de LinkedIn en 2021 y 2020. El prestamista hipotecario respaldado por Softbank ha estado tratando de cotizar en bolsa, aunque ha retrasado esos planes debido a las consecuencias del manejo de los despidos por parte de Garg, según Bloomberg.

La carta del martes también decía que Raj Date y Dinesh Chopra habían renunciado a la junta directiva, y que "si bien no comentamos sobre las determinaciones de los individuos de dejar la junta, Raj y Dinesh no renunciaron debido a ningún desacuerdo con Better".

Ramishah Maruf de CNN Business contribuyó a este reporte.