Amazon sube el precio de la membresía anual de Prime

Nueva York (CNN Business) -- Amazon sube el precio de su suscripción anual de Prime de US$ 119 a US$ 139 por año en Estados Unidos, anunció la compañía junto con su reporte de ganancias este jueves. El precio de la suscripción mensual también aumentará de US$ 12,99 a US$ 14,99.

La compañía dijo que aumentará el precio debido a los "beneficios de membresía Prime ampliados", como el contenido agregado de Prime Video y el envío gratuito el mismo día, así como para compensar los crecientes costos de mano de obra y transporte en su red de distribución. La medida se produce cuando los precios de casi todo, desde alimentos hasta energía, han subido en los últimos meses. Amazon también dijo el año pasado que había aumentado los salarios de miles de trabajadores.

La compañía subió los precios de Prime por última vez en 2018, cuando la membresía anual de US$ 99 aumentó. La última subida de precios representa un aumento del 17%.

Este cambio entrará en vigencia el 18 de febrero para los nuevos miembros Prime y después del 25 de marzo para los miembros existentes.

El aumento en el precio de la membresía Prime no fue la única noticia importante durante el reporte financiero. Las ganancias de la compañía también se duplicaron durante el trimestre de fines de diciembre, a US$ 14.300 millones, superando las expectativas de los analistas de Wall Street. El gran salto en las ganancias se debió en gran parte a la contabilidad de la empresa para su inversión en la compañía de vehículos eléctricos Rivian Automotive, que tuvo una oferta pública inicial masiva en noviembre.

Y aunque la compañía registró pérdidas operativas tanto en su negocio de comercio electrónico internacional como en América del Norte, su mayor impulsor de ganancias, Amazon Web Services, reportó un aumento de casi el 49% en los ingresos operativos, a US$ 5.300 millones.

Las ventas generales del trimestre aumentaron más del 9% con respecto al trimestre del año anterior, a US$ 137.400 millones, apenas por debajo de los US$ 137.600 millones que habían pronosticado los analistas.

Las acciones de Amazon subieron más del 17% en las operaciones fuera del horario de atención luego del reporte del jueves.