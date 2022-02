En Costa Rica se preparan para elegir entre 25 candidatos presidenciales 3:02

(CNN Español) -- Costa Rica celebrará este domingo elecciones generales para escoger a un nuevo presidente y renovar su Asamblea Legislativa, los primeras comicios que tendrán lugar en América Latina en 2022.

El actual presidente Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana, (PAC) no compite en los comicios ya que la Constitución de Costa Rica no admite la reelección.

Su candidato, Wélmer Ramos, no es considerado favorito en estas fragmentadas elecciones que ocurren bajo la sombra de la pandemia de covid-19 y con altos niveles de indecisión de parte del electorado.

A continuación, las claves de las elecciones generales en Costa Rica.

¿Qué es lo que se elige?

En estas elecciones generales se elegirá un nuevo presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Costa Rica.

Están llamados a votar 3.517.971 personas (incluyendo 126.000 jóvenes que lo harán por primera vez), y las urnas permanecerán abiertas el domingo 6 de febrero desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm, hora local (entre las 8:00 am y 6:00 pm ET).

Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtiene más del 40% de los votos válidamente emitidos habrá una segunda vuelta, entre las dos listas más votadas, el 3 de abril.

¿Quiénes compiten? Candidatos y partidos

Se han registrado 25 candidaturas a la presidencia de Costa Rica, de acuerdo con el TSE, en un escenario muy fragmentado.

Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, los indecisos llegaban al 41% y ningún candidato superaba el techo del 20% en intención de voto, lo que sugiere que habría una segunda vuelta.

La encuesta se realizó por teléfono celular e incluyó a 1207 personas entre el 19 y 20 de enero de 2022, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2,8%, según su metodología.

Daniela Chacón, politóloga e investigadora en el CIEP, dijo a CNN que en las últimas elecciones, hace cuatro años, el porcentaje de indecisos llegaba al 27%, lo cual marca un crecimiento notable. "Es sumamente elevado", expresó.

José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (centroizquierda), lidera la intención de voto con el 15%; seguido por Lineth Saborío, del Partido Unidad Cristiana (centroderecha), con el 13,7%; Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (derecha), con el 10,6%; y José María Villalta, del Frente Amplio (izquierda), con el 7,6%, de acuerdo con el CIEP.

El candidato del oficialista PAC (centroizquierda), Wélmer Ramos, registraba un 0,3% de intención de voto.

¿Cómo llega Costa Rica a estas elecciones?

El presidente Alvarado Quesada se aproxima al final de su mandato con el nivel más bajo de aprobación desde su llegada al poder en 2018, de acuerdo con un estudio del CIEP realizado en noviembre de 2021.

En ese momento la aprobación de Alvarado Quesada llegaba al 12%, mientras que su imagen negativa alcanzaba el 72%.

El estudio de opinión se realizó por teléfono celular e incluyó a 900 personas entre el 17, 18 y 19 de noviembre de 2021, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,2%.

La mala imagen del gobierno se enmarca en los problemas económicos derivados de la pandemia de covid-19, incluyendo niveles de desempleo que se dispararon en 2020.

En el tercer trimestre de 2021 la tasa de desempleo abierto se ubicaba en 15,3%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), en tendencia descendente con respecto al pico de 24% registrado en el segundo trimestre de 2020.

Justo antes de la pandemia la tasa se encontraba en el 12% en Costa Rica, un país cuya economía depende en gran medida de turismo —frenado por la pandemia y en lenta recuperación— y cuyo Producto Interno Bruto cayó un 4% en 2020, la mayor contracción desde 1982, según el Banco Mundial.

En marzo de 2021 el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo por más de US$ 1.700 millones para ayudar a la economía del país. Al inicio de las negociaciones con el FMI, Alvarado Quesada había dicho que sin el préstamo crecerían la inflación, el desempleo, la pérdida de confianza de los inversores y los tipos de interés, según Reuters.

Al momento se han confirmado más de 680.000 casos y más de 7.500 muertes por covid-19 en Costa Rica, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. En tanto el 72,4% de la población ha sido recibido la vacunación completa, y esta fue declarada obligatoria para los menores de edad, lo cual ha llevado a tensiones con grupos antivacunas.

Con información de Djenane Villanueva.