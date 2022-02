(CNN) -- Una persona murió y otra resultó herida y fue enviada al hospital en un tiroteo en la tienda Fred Meyer en Richland, Washington, el lunes.

Según el comandante de la policía de Richland, Chris Lee, su agencia recibió una llamada de la tienda a las 11:04 a. m. hora local de que un hombre blanco estaba adentro gritando y disparando.

Lee dijo que las unidades están despejando la escena y que se está realizando una búsqueda del sospechoso. La policía no está segura si el hombre se fue a pie o en un vehículo.

UPDATE: If you recognize this individual or have any information on his whereabouts, please call Non- Emergency dispatch at 509-628-0333. pic.twitter.com/AYFSKAJxE5

— Richland PD, WA (@RichlandPolice) February 7, 2022