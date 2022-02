Guerra en Europa y armas nucleares, la amenaza de Putin 0:41

(CNN) -- La acumulación de tropas de Rusia en su frontera con Ucrania ha creado un enfrentamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos, las dos potencias nucleares más grandes del mundo.

Para una mejor comprensión de cómo llegamos a este punto y qué podría venir después, hablé con Michael Kimmage, profesor de la Universidad Católica de Estados Unidos. Se especializa en las relaciones entre EE.UU. y Rusia y es una voz para el compromiso con Rusia y una visión más matizada del país.

Nuestra conversación, realizada por correo electrónico y ligeramente editada, se encuentra a continuación.

La diferencia entre ahora y la Guerra Fría

Comencemos con una pregunta muy general. Si la Guerra Fría fue sobre el capitalismo estadounidense contra el comunismo de la URSS, ¿de qué se trata el enfrentamiento entre Rusia y Occidente hoy?

KIMMAGE: Es menos radical que la Guerra Fría. Es, en esencia, una competencia por la influencia en Europa central y oriental. La Guerra Fría, por el contrario, estuvo definida por el Telón de Acero. La situación militar se resolvió en su mayor parte después de 1949. Por eso el conflicto ideológico (sobre el capitalismo y la democracia) fue tan intenso; era el verdadero escenario de la competencia.

Hoy en día no existe el Telón de Acero en Europa. No hay una línea clara que divida a Rusia de Europa, o Europa de Rusia. Y en esta situación ambigua hay una gran diferencia de visión o de cosmovisión.

Estados Unidos ve a los estados individuales de Europa como totalmente soberanos y con derecho a tomar sus propias decisiones sobre seguridad, comercio, alianzas, etc.

Rusia se ve a sí misma con una zona de interés privilegiada a lo largo de su frontera occidental. Por razones de seguridad y de prestigio, Rusia exige en esta área una combinación de influencia y respeto, y Rusia está dispuesta a emplear la fuerza militar donde se ve frustrada en esta zona privilegiada.

Ucrania se encuentra justo en el medio de esta contienda y, desde 2014, tanto Moscú como Washington han llegado a ver a Ucrania como un barómetro del futuro de Europa.

¿Es este el fin de Occidente?

Mucho se ha escrito sobre un posible desgaste de la alianza occidental. Alemania quiere completar un gasoducto desde Rusia. Francia busca una Europa más independiente. ¿Es este el principio del fin de la alianza de la OTAN posterior a la Segunda Guerra Mundial?

KIMMAGE: Para nada. La alianza siempre ha sido un poco rebelde.

Durante un tiempo, Francia se distanció formalmente de la OTAN, durante la Guerra Fría. Y a principios de la década de 1980 se produjeron protestas masivas en Alemania y otros lugares por el despliegue de misiles estadounidenses en Europa. Tanto la guerra de Vietnam como la de Iraq provocaron grandes diferencias de opinión entre los muchos estados miembros de la OTAN. Así que no hay nada nuevo en las diferentes agendas y enfoques dentro de la OTAN.

Dando un paso atrás, la alianza de la OTAN realmente ha estado bastante unificada desde diciembre de 2021, cuando la crisis actual se aceleró.

Ha hecho tres cosas: proporcionó una medida de asistencia militar a Ucrania a través del entrenamiento y las contribuciones de los estados individuales de la OTAN a la preparación militar de Ucrania; indicó en términos inequívocos que la guerra entre Ucrania y Rusia (ahora en su octavo año) no afecta directamente a la OTAN, ya que Ucrania no es miembro de la alianza y, por lo tanto, la propia OTAN no luchará en Ucrania; y tomó en serio el nuevo conjunto de inquietudes de Polonia, Rumania y la república báltica, algunas de las cuales se derivan de la perspectiva de una guerra más amplia en Ucrania y otras del despliegue de tropas y equipos de Rusia en Belarús.

Además, la OTAN ha comunicado a Rusia que no hará concesiones. No volverá a donde estaba en 1997, como exigió Vladimir Putin a la OTAN. No cerrará la política de puertas abiertas a la adhesión, y no descartará la posibilidad de aceptar a Ucrania en la alianza. En las cuestiones de fondo, la OTAN ha mostrado un impresionante grado de unidad en los últimos tres meses.

¿Cómo debería ser la OTAN en el futuro?

Estados Unidos y los países de la OTAN rechazaron formalmente la demanda de Rusia de que se prohíba a Ucrania ingresar a la OTAN. ¿Debería la OTAN seguir en el negocio de expandirse a Europa del Este?

KIMMAGE: En mi opinión, la OTAN ya no debería estar en el negocio de expandirse a Europa del Este. Esta ya es la política de facto de la OTAN con respecto a Moldavia, Ucrania y Belarús, que son los tres países de Europa del Este que posiblemente podrían unirse a la OTAN.

Moldavia presenta un conflicto congelado, y en Moldavia hay una presencia militar rusa.

Belarús ha sido efectivamente anexada por Rusia en los últimos meses; los ejércitos bielorruso y rusos se han integrado durante mucho tiempo. No hay forma de que Belarús pueda ingresar a la OTAN en estas condiciones. Y Ucrania incluye Crimea y un segmento de su territorio en el este que está bajo ocupación militar rusa. Estas son las dificultades prácticas con las que choca la expansión de la OTAN en Europa del Este.

En otro sentido, la alianza ya cuenta con 30 miembros. Tiene una frontera oriental masiva, irregular e inestable. Con cada nueva incorporación vienen nuevos compromisos militares, y la alianza enfrentará serios desafíos en el futuro para defender a los países que ya son miembros.

Establecer límites puede ser doloroso. Implica decir no a los socios y amigos. Lleva sus propios riesgos. Pero es hora de que la OTAN se limite, no por el bien de Rusia, sino por el bien de su propia coherencia y de sus propias capacidades de autodefensa.

¿Por qué es diferente este enfrentamiento sobre Ucrania?

Usted escribió en The New Republic que Ucrania importa como precedente y que a Rusia no se le debe permitir invadir o dividir un estado europeo. ¿Por qué la situación actual es diferente a cuando Rusia anexó Crimea de Ucrania en 2014 o partes de Georgia en 2008?

KIMMAGE: Esta es una pregunta difícil. Se le podría agregar la cuasi-anexión de Belarús que Rusia llevó a cabo el año pasado. Eso también es un problema. Creo que el punto clave aquí es que tanto Georgia después de 2008 como Ucrania después de 2014 mantuvieron su soberanía básica, dañada como estaba por la anexión de territorio por parte de Rusia. Y, por supuesto, ni Georgia ni Ucrania son aliados de EE.UU. o de la OTAN, lo que hace que la acción militar sea solo una opción política remota, si es que es una opción.

Hay dos preocupaciones en el futuro que pueden cambiar la ecuación. Uno es el corte de salami por parte de Rusia. ¿Cuántas fronteras puede cambiar Moscú antes de que simplemente comiencen a volver a dibujar el mapa de Europa? Y esa es sin duda una preocupación sobre una guerra más amplia en Ucrania. Si no encuentra oposición, incluso la anexión de una pequeña porción de territorio en Ucrania conduciría en una dirección peligrosa.

Pero la otra preocupación es más dramática: si Rusia invade Ucrania con toda la fuerza que ha reunido en la frontera de Ucrania, bien podría derrocar al gobierno y/o dividir una parte sustancial del país. En lugar de acabar con la soberanía ucraniana, estaría aboliendo la soberanía ucraniana. Y una Europa en la que las fronteras y la soberanía son efectivamente fichas de póquer en una gran mesa, que unos pocos jugadores pueden reorganizar a voluntad, es la Europa de los años 20 y 30: un campo de juego inestable de grandes potencias en el que nadie está a salvo y en el que nada es seguro.

¿Cómo ha cambiado Putin?

El enfoque de Putin hacia la diplomacia, usted ha notado que ha cambiado en el último año. ¿Qué hay de nuevo y qué causó el cambio?

KIMMAGE: El estilo diplomático de Putin es nuevamente agresivo, nuevamente confrontativo y nuevamente apresurado. Está dando ultimátums, comportándose de manera grosera y actuando como si necesitara obtener respuestas de inmediato, lo cual es inusual para la diplomacia en general y para la diplomacia rusa en particular. Solo puedo especular sobre las razones de esto.

En parte es frustración: Putin siente que desde 1991 Rusia ha sido sermoneada y dictada por Occidente, que la expansión de la OTAN ha sido un acto en solitario por parte de Washington, que cree que tiene el poder y el derecho de tomar las decisiones no solo en Europa occidental (lo que estaría bien), sino también en las puertas de Rusia, en Ucrania y en otros lugares (lo que para Putin no está bien). Putin alberga agravios y resentimientos hacia Occidente y está utilizando esta crisis para expresarlos.

Es en parte confianza en sí mismo o arrogancia: Putin tiene un poder militar inmenso y ha demostrado que está dispuesto a usarlo (en Ucrania, Georgia, Siria, etc.). Él cree, no sin razón, que este grado de poder militar le da influencia. Y también cree que existe una disparidad entre la influencia que tiene (en Ucrania y en otros lugares) y el grado de respeto que Occidente le muestra.

Otro aspecto de su confianza en sí mismo es su relación con China, que no tenía en 2014 y que puede animarle a pensar que puede resistir y superar la resistencia occidental o la presión occidental. También juzga su incursión en Siria en 2015 como un éxito y puede pensar que en política exterior está haciendo progreso.

También es una parte una baja estima de Occidente lo que impulsa su comportamiento: afirma creer que Occidente está en declive, que ya no es lo que solía ser, que la política exterior estadounidense en particular es un historial de extralimitación y fracasos (Iraq, Afganistán, etc.), que Estados Unidos está dividido internamente y menos comprometido con la seguridad europea de lo que dice, y que Europa como tal, ya sea la Unión Europea o los estados europeos individuales, es débil, carece de un poder militar organizado y tiene un miedo mortal al conflicto militar, de modo que la amenaza de este conflicto puede lograr obtener concesiones para Rusia.

Más que sus homólogos occidentales, Putin piensa que el mundo ha cambiado en los últimos 10 años, en beneficio de Rusia y en detrimento de Occidente. En cierto sentido, las mesas están cambiando.

¿Tiene Biden suficiente influencia?

El presidente Joe Biden ha prometido que las tropas estadounidenses no se involucrarán directamente en una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Tiene Estados Unidos suficiente influencia para mantener a Rusia fuera de Ucrania?

KIMMAGE: No. Lo que cambiaría la dinámica sería la provisión de poder aéreo y de tropas estadounidenses a Ucrania. Eso podría detener a Putin. La amenaza de sanciones económicas es algo que Putin debe tomar muy en serio, pero debe haberlo anticipado antes de su preparación militar.

Y la influencia diplomática que tiene EE.UU., la influencia que podría mantener a Rusia fuera de Ucrania, implica ceder ante Rusia, que no es en absoluto lo que Biden quiere hacer o lo que Biden hará.

Si Putin no amplía la guerra en Ucrania, será porque nunca tuvo la intención de hacerlo en primer lugar; porque ve algunas grietas en la construcción de la relación transatlántica; o porque puede comenzar a obtener concesiones del gobierno ucraniano.

Con la excepción de mantener la unidad transatlántica, que la administración de Joe Biden ha demostrado que sabe hacer, EE.UU. no es el factor decisivo aquí. El factor decisivo es el análisis costo-beneficio que Putin aportará a su decisión de invadir o no invadir. La pelota está realmente en su cancha, por el momento.

¿Por qué debería importarles esto a los estadounidenses?

¿Qué le dirías a los estadounidenses sobre por qué Rusia y Ucrania son importantes para ellos?

KIMMAGE: Ucrania y Rusia, en el invierno de 2022, son muy importantes para los estadounidenses. Ninguno de los dos países es un gran factor económico para Estados Unidos. Esa no es la fuente de su relevancia.

Ucrania importa por lo que es: un país grande territorialmente con unos 40 millones de ciudadanos, y un país con el que Estados Unidos, desde 2014, ha asumido muchos compromisos. El éxito de Ucrania será el éxito de Europa.

Y la evisceración de Ucrania, en el campo de batalla, conduciría a una Europa definida más por la guerra que por la paz. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos hizo muchos sacrificios en nombre de la paz en Europa. Ahora eso es algo que pende de un hilo.

Rusia importa por lo que es: después de Estados Unidos, la principal potencia nuclear del mundo; un eje de la política internacional; un país con el ejército convencional más grande de Europa; y un país con el poder de infligir un daño inmenso a Estados Unidos y sus aliados.

Ya no es la Guerra Fría. No todo gira en torno a la relación entre Moscú y Washington. Pero aun así, esta relación es fundamental para lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Medio Oriente.

Estados Unidos debe ser consciente de los desafíos y amenazas que plantea la Rusia de Putin y, al mismo tiempo, no es una tarea fácil, Estados Unidos debe preservar las líneas de comunicación con Rusia, debe entablar una diplomacia cuidadosa con Rusia, necesita encontrar la manera de tratar con un país que por su arsenal nuclear no puede ser derrotado y con un país cuya población no es hostil a Estados Unidos.

Ucrania y Rusia son dos balones separados. Son difíciles de hacer malabares al mismo tiempo, pero el gobierno de Biden debe hacerlo. No hay un gran margen de error.