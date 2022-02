¿Por qué Trump debe presentarse a declarar en Nueva York? 1:11

(CNN) -- Podría decirse que es el maestro del arte del trato. Pero el verdadero superpoder de Donald Trump es su talento para escabullirse de la responsabilidad después de navegar cerca de la ley y las reglas normales de la política, los negocios y la vida de una manera que habría destruido a la mayoría de las figuras públicas hace mucho tiempo.

Sin embargo, después de haberse recuperado tras una vida de quiebras empresariales, escándalos y destituciones, pronto podría ser el momento de considerar si el talento del expresidente para la impunidad está empezando a fallar tras una serie de derrotas legales que han estrechado la red de escrutinio a su alrededor.

En el último golpe, este jueves, un juez de Nueva York dictaminó que Trump y sus dos hijos mayores, Donald Jr. e Ivanka, deben prestar declaración en la investigación civil del fiscal general de Nueva York sobre sus prácticas empresariales. No ha sido, ni mucho menos, el único día difícil de Trump en los tribunales.

Aunque parece que se está metiendo más en un pantano legal, hay que hacer algunas advertencias obvias. Prácticamente todos los que han apostado por que los encontronazos de Trump con la ley, la verdad y la realidad condenarían su carrera, se han equivocado desde su alborotada entrada en la campaña presidencial de 2016. Y su negativa a vivir según las reglas que rigen a todos los demás es, de hecho, un ingrediente clave de su atractivo político para millones de votantes.

Esos seguidores ven su propio desprecio por las élites y la autoridad reflejado en sus tropelías y cruzadas. Trump sigue siendo la fuerza dominante en el Partido Republicano, incluso fuera de la oficina. Y, en todas las últimas amenazas legales a las que se enfrenta actualmente, todavía no se ha demostrado la culpabilidad del expresidente.

Si su mala racha se prolonga, las protecciones legales que ofrece la presidencia podrían convencer a Trump aún más de las ventajas de otra campaña mientras se prepara para 2024. Pero incluso su fortuna podría agotarse en algún momento, y puede que le resulte más difícil evitar las consecuencias de sus transgresiones políticas y presuntas infracciones de la ley.

Entre los bastidores de la política republicana, las crecientes mareas del escándalo podrían desembocar en conversaciones sobre si Trump es el abanderado ideal para el partido de cara al futuro, al menos cuando se trata de un público crítico para las elecciones generales en los suburbios moderados, ricos en votos. Algunos republicanos ya temen que la obsesión de Trump con sus falsas afirmaciones de que fue expulsado del poder ilegalmente eclipse una campaña electoral del Partido Republicano de mitad de período centrada en la alta inflación y los precios de la gasolina, la ira por los cierres de escuelas y la inmigración.

Una reciente encuesta de CNN respaldó la idea de que el atractivo de Trump puede no ser tan sólido como antes. Alrededor del 50% de los encuestados republicanos y de tendencia republicana que participaron en el sondeo realizado por SSRS dijeron que querían que el Partido Republicano lo nominara de nuevo, mientras que el 49% quería a otra persona. Cuanto más es castigado el expresidente, más podrían abrirse algunos de estos votantes a un candidato que prometa el trumpismo sin Trump.

La exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump, Alyssa Farah Griffin, sugirió este jueves en el programa "The Lead with Jake Tapper" de CNN que si los problemas legales del expresidente se agravan, no pasarán desapercibidos entre los potenciales candidatos de 2024.

"No solo el expresidente retirado está observando esto desde Florida, sino que también señalaría que los potenciales candidatos republicanos de 2024, creo, están prestando mucha atención a esto", dijo Farah Griffin.

"Hay mucha gente, preparándose —considerando— presentarse. Y están buscando ese carril de una apertura en la que Trump está debilitado ... Si eres un Mike Pompeo o un Mike Pence, esto te abre una ventana si va más allá", añadió.

Aun así, es mucho lo que se puede arreglar con los US$ 122 millones de fondo de guerra política que ya ha acumulado el expresidente. Y Trump tendría que estar gravemente herido política y legalmente para que una gran estrella emergente republicana se enfrente abiertamente a él en las primarias de 2024. El expresidente también se beneficiará del poder de los medios de comunicación conservadores para moldear las percepciones de los votantes de base del GOP y para difundir información errónea sobre los casos legales pendientes contra él.

El celo de la maquinaria de la derecha por Trump se puso de manifiesto de nuevo esta semana con su disposición a exagerar sus afirmaciones de que la campaña de Hillary Clinton espió su Casa Blanca y la Organización Trump. Las acusaciones fueron producto de las distorsiones de una críptica presentación legal del abogado especial John Durham, que está investigando los orígenes de la investigación del FBI sobre Trump y Rusia.

Una mala racha en los tribunales

El fallo de este jueves, relacionado con una investigación civil sobre las finanzas de la Organización Trump por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, corona otra mala racha para el expresidente. En un acontecimiento relacionado a principios de la semana, sus antiguos contables, Mazars, renegaron de una década de documentos financieros que habían preparado para él. Dado que se le está investigando por haber inflado sus activos para obtener préstamos y haber subestimado su valor a efectos fiscales, esto parece un hecho muy grave para el expresidente.

Y sigue teniendo malos días en los tribunales. El fallo de este jueves se produjo poco después de que el Tribunal Supremo echara por tierra el intento de Trump de mantener en secreto los documentos de la Casa Blanca ante la investigación de la Cámara sobre la insurrección del 6 de enero. Su derrota aumentó la probabilidad de que la comisión pueda reconstruir ampliamente el intento del equipo de Trump de robar las elecciones e impedir la toma de posesión de Joe Biden y el alcance de su papel en la planificación o la incitación de la insurrección.

Sin embargo, una vez más, la dinámica política en una nación profundamente dividida puede acabar protegiendo a Trump de los peores daños de un informe final condenatorio de la comisión.

Pero sus problemas no terminan en Washington. El mes pasado, un juez de Georgia accedió a la solicitud de un fiscal de distrito para que un gran jurado especial investigue las presiones que ejerció sobre funcionarios locales para anular su derrota en las elecciones de 2020.

Y hay otras múltiples sondas e investigaciones legales a las que se enfrenta Trump. El Departamento de Justicia, por ejemplo, está investigando un esquema para sentar a falsos electores que lo apoyaron y sus mentiras sobre el fraude electoral. También es objeto de varias demandas personales, entre ellas la de su sobrina Mary Trump por su herencia y la de su antiguo abogado, Michael Cohen.

Para cualquier persona normal, un encuentro con la ley es causa de un estrés extremo y de ansiedad financiera. Pocas personas se han enfrentado alguna vez a la avalancha de responsabilidades que ahora debe afrontar Trump.

Sin embargo, el expresidente ha vivido toda su vida en una vorágine de escándalos, polémicas, laberintos legales, riesgos de ruina financiera y rencillas que ha escogido o de las que nunca dará marcha atrás. Lejos de abatirse al ser perseguido por el escrutinio legal y político, Trump parece fortalecerse con ello, volcando los ataques para crear un culto al victimismo en torno a sí mismo con el que se identifican sus votantes.

Por ejemplo, cuando Mazars le abandonó, Trump lanzó un furioso contraataque, haciendo una afirmación sin fundamento sobre su riqueza —aparentemente unos US$ 6.000 millones— y presentándose como la víctima de un complot masivo. Afirmó que Mazars se retiró debido a los ataques de "intimidación viciosa" contra él por parte de las autoridades legales de Nueva York.

"Este delito contra mí es la continuación de una caza de brujas como nunca se ha visto en este país", escribió Trump, que ha hecho demagogia de sus problemas legales para obtener beneficios políticos sugiriendo que los fiscales negros que le persiguen tienen una motivación racial.

Trump despliega un libro de jugadas legal conocido

El libro de jugadas de Trump ya está en marcha tras sus últimos reveses.

En primer lugar, los abogados del expresidente anunciaron un recurso inmediato. Está en su derecho. Pero también es consistente con su estrategia legal anterior de buscar atar el sistema en un litigio interminable para evitar el momento de la verdad.

Trump, por ejemplo, llegó hasta la Corte Suprema en su intento fallido de retener los registros de llamadas de la Casa Blanca, las grabaciones y otros documentos de la comisión del 6 de enero. Ha invocado lo que muchos expertos consideran escandalosas reclamaciones de privilegio ejecutivo para tratar de impedir que el comité hable con testigos clave.

En 2020, Trump y sus aliados montaron decenas de casos alegando fraude electoral, aunque muchos fueron rechazados por los jueces. Siguiendo otra táctica de Trump, esas maniobras se basan en su creencia de que cualquier juicio en contra suyo no se basa en la ley, sino en un prejuicio contra él.

Y, en otra táctica probada, el equipo de Trump atacó al juez tras el fallo del jueves.

"No estoy sorprendido", dijo el abogado de Trump, Ronald Fischetti. "No creía en absoluto que fuéramos a ganar ante este juez".

"Perdimos antes de argumentar", añadió. "Se lo dije a mi cliente, así que no tenía ninguna esperanza de que este juez nos diera el alivio que queríamos".

El equipo del expresidente argumenta que Trump es la víctima inocente de una vendetta política dirigida por demócratas como James, que temen que recupere la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales. Y su equipo advierte que el esfuerzo por forzar su declaración durante la demanda civil es una estratagema para ponerle en peligro en una investigación criminal separada que está montando el fiscal del distrito de Manhattan.

Pero como parte de su investigación, James ha alegado numerosas "declaraciones y omisiones engañosas" en las presentaciones de impuestos y los estados financieros utilizados para obtener préstamos. Una declaración de Trump no solo amenazaría con adentrarse en el opaco mundo de la empresa familiar, sino que también sería un ejercicio potencialmente peligroso desde el punto de vista legal para un cliente con fama de exagerado y con una relación a menudo distante con la verdad.

Trump y sus hijos tendrían la opción de alegar su derecho a la Quinta Enmienda para protegerse contra la autoinculpación. Pero el encuentro podría proporcionar algunos momentos de nerviosismo a los abogados encargados de mantenerlo alejado de los problemas.

Y, en términos más generales, también existe la posibilidad de que una cascada de problemas legales problemáticos empiece pronto a plantear dudas sobre su famosa impunidad política.