¿Cómo intenta frenar California la nueva variante ómicron? 2:47

Washington (CNN) — El gobernador de California, Gavin Newsom, dio a conocer el jueves el plan de su estado para la “próxima fase” de la pandemia de covid-19, que se enfoca específicamente en aprender a vivir con el coronavirus.

"Lo que estamos anunciando aquí hoy se trata de pasar página", dijo el gobernador demócrata en un discurso en el condado de San Bernardino el jueves. “Todos hemos llegado a comprender lo que no se entendió al comienzo de esta crisis, que no hay una fecha de finalización, que no hay un momento en el que declaremos la victoria a pesar de tantas metáforas que se usaron durante esta pandemia: la metáforas de guerra en las que dijimos: 'Venceremos a este virus'".

"En ese sentido, hemos elaborado un plan que acuñamos como el plan 'SMARTER' (más inteligente) porque somos más inteligentes dos años después. Somos más adaptables. Somos más capaces de comprender la naturaleza de esta enfermedad", añadió Newsom.

El plan es un acrónimo de las siete prioridades del estado en el futuro: Vacunas, mascarillas, concientización, preparación, pruebas, educación y medicamentos con receta.

El cambio de enfoque se produce cuando la ola de ómicron que azotó a Estados Unidos este invierno retrocede, y cuando otros estados liderados por los demócratas se movilizan para relajar las restricciones. Nueva York y Rhode Island han eliminado sus mandatos de uso de mascarilla en los últimos días; Illinois, Nueva Jersey y Oregon lo harán en las próximas semanas.

California ha estado durante mucho tiempo entre los estados más estrictos en la imposición de los mandatos de salud de covid-19. Newsom fue el primer gobernador en implementar una orden de quedarse en casa en todo el estado en marzo de 2020. Pero él y otros gobernadores demócratas que impusieron medidas de salud pública están ajustando sus enfoques a medida que los estadounidenses dispuestos a tolerar los riesgos buscan volver a la normalidad de alguna manera.

Con el nuevo plan de California, dijo Newsom, "salimos de la fase de pandemia y pasamos a una fase que debería permitirles confiar en que no nos estamos alejando. Que estamos tomando las lecciones aprendidas y nos estamos inclinando hacia el futuro".

En entrevistas recientes, Newsom anticipó un cambio en la estrategia para tratar el covid-19 como cualquier otro virus, incluido el levantamiento del mandato estatal de mascarillas en las escuelas. El mandato de máscara de California para negocios en interiores expiró esta semana, aunque los gobiernos locales aún pueden imponer sus propios mandatos.

"En ese plan endémico, podremos responder muchas preguntas que muchos de ustedes tienen sobre el mundo en el que vivimos y hacia dónde vamos con este virus y dónde podemos crear criterios a medida que hacemos la transición a la fase endémica", dijo Newsom la semana pasada, anticipando el anuncio.

Dijo que el plan tomará en consideración lo que funcionó y lo que no funcionó en los últimos dos años y cómo abordar posibles aumentos repentinos y nuevas variantes.

El gobernador de California podría encontrarse en desacuerdo con los legisladores demócratas que controlan la legislatura del estado y están presionando por requisitos estrictos de vacunación. Las propuestas incluyen una que requeriría vacunas para todos los estudiantes, excepto aquellos a los que se les otorgan exenciones médicas, y permitiría que los mayores de 12 años se vacunen sin el consentimiento de sus padres. Otra requeriría que las empresas exijan que todos los empleados y contratistas se vacunen.

Mientras los legisladores demócratas consideran ir más allá de lo que ha hecho Newsom, los republicanos han afirmado durante mucho tiempo que sus mandatos han ido demasiado lejos, usando fotos de Newsom codeándose sin mascarilla en una cena en interiores en noviembre de 2020 en el restaurante The French Laundry para presentar su caso.

Al señalar esa división el jueves, Newsom reconoció: “Hay quienes prefieren alejarse, negar las realidades de los últimos años, dejar que el virus en todas sus formas y manifestaciones siga su curso. Ese no es el enfoque que estamos defendiendo. No es el enfoque que estamos adoptando. Estamos adoptando un enfoque más sensato, y diría que más sostenible, de atención médica basado en las lecciones aprendidas para prepararnos para lo desconocido".

Un intento de destituir a Newsom el año pasado, con el presentador de radio republicano Larry Elder emergiendo como el principal candidato para reemplazarlo, fracasó en el estado abrumadoramente demócrata. Newsom ganó la elección revocatoria de septiembre, cuando el 62% de los votantes de California dijo que no debería ser destituido de su cargo.

El Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos de California, dijo el lunes que "el plan de California, por supuesto, hablará sobre datos y elementos de datos y su importancia, pero se centrará en gran medida en cómo nos mantenemos preparados y listos y qué pueden esperar los californianos".

"Creo que es realmente importante que no solo hablemos sobre la fase endémica, sino sobre cómo continuar viviendo con un virus que cambia y lanza obstáculos en diferentes momentos", dijo Ghaly, señalando la imprevisibilidad del virus. "Entonces, para California y nuestro futuro, se trata de estar listos y preparados".