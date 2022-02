¿Por qué EE.UU. no enviará tropas a Ucrania? 1:21

Washington (CNN) -- El asalto no provocado de Rusia contra Ucrania ha enfrentado la condena universal de las potencias occidentales.

Las sanciones contra Rusia y la ayuda a Ucrania han llegado de muchas direcciones. Pero poner tropas sobre el terreno en Ucrania, que no es miembro de la OTAN, es una línea que Estados Unidos y otros aliados occidentales no han estado dispuestos a cruzar.

La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, le dijo a Dana Bash de CNN en "State of the Union" el domingo que la administración Biden "ha dejado en claro" que EE.UU. no "pondrá las botas sobre el terreno".

"No vamos a poner en peligro a las tropas estadounidenses", dijo.

Pero, ¿qué otros factores impiden que las tropas estadounidenses entren en Ucrania? Esto es lo que debes saber:

¿Por qué Estados Unidos no envía tropas a Ucrania?

Aunque EE.UU. ha condenado las acciones de Rusia en cada oportunidad, el presidente Joe Biden ha hecho todo lo posible para dejar en claro que las fuerzas estadounidenses no entrarán en Ucrania y se enfrentarán a Rusia directamente.

publicidad

¿Por qué es eso? Como dijo Biden a NBC News a principios de este mes: "Será una guerra mundial cuando los estadounidenses y Rusia comiencen a dispararse unos a otros". En otras palabras, la entrada de Estados Unidos en el conflicto tiene el potencial de desencadenar una guerra global.

El teniente general retirado Mark Hertling, analista militar y de seguridad nacional de CNN, dijo a What Matters el domingo: "La clave de la diplomacia es limitar el potencial de guerra. Si bien la guerra actual de invasión ilegal rusa en Ucrania es trágica, caótica y devastadora, sigue siendo un conflicto regional".

"Si la OTAN o EE.UU. enviaran tropas a Ucrania para ayudarlos a combatir a los rusos, la dinámica cambiaría a un conflicto multinacional con implicaciones globales potenciales debido al estatus de potencia nuclear tanto de EE.UU. como de Rusia. Debido a eso, EE.UU. y la OTAN —y otras naciones del mundo— están tratando de influir en el éxito de Ucrania y la derrota de Rusia brindando otro tipo de apoyo”, dijo Hertling.

¿Qué pasa con las tropas estadounidenses en Europa?

Estados Unidos ha desplegado miles de tropas por toda Europa, tanto antes como durante la invasión rusa a Ucrania.

EE.UU. amenaza con enviar más tropas a Europa del Este 0:45

Barbara Starr de CNN informó el domingo que más de 4.000 soldados del Ejército de EE.UU. que se desplegaron en Europa de manera temporal ahora tendrán su período de servicio extendido, muy probablemente por varias semanas, como parte del esfuerzo de EE.UU. para tranquilizar a los aliados de Europa del Este durante la crisis actual.

Pero esas tropas no están allí para luchar contra los rusos.

Las fuerzas estadounidenses “no están ni estarán involucradas en un conflicto con Rusia en Ucrania”, dijo Biden desde la Casa Blanca el jueves.

Más bien, las tropas estadounidenses tienen la tarea de defender a “nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a esos aliados en el este. Como dejé en claro, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense”, agregó Biden.

¿Existe algún escenario en el que Estados Unidos se enfrente directamente a Rusia?

Ucrania limita con países miembros de la OTAN como Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Si Rusia amenazara a uno de estos países, Estados Unidos, junto con Francia, Alemania, el Reino Unido y el resto de la alianza de 30 miembros de la OTAN, estarían obligados por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte a responder.

El artículo 5 garantiza que los recursos de toda la alianza se pueden utilizar para proteger a cualquier nación miembro. La primera y única vez que se invocó fue después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra EE.UU.; como resultado, los aliados de la OTAN se unieron a la invasión de Afganistán.

¿Ayudarán las tropas estadounidenses a crear una zona de exclusión aérea en Ucrania?

Estados Unidos no pondrá pilotos estadounidenses en el aire para crear una zona de exclusión aérea en Ucrania, dijo Thomas-Greenfield el domingo.

La postura de la administración Biden de mantener a las fuerzas estadounidenses fuera de Ucrania significa que "tampoco vamos a poner tropas estadounidenses en el aire, pero trabajaremos con los ucranianos para darles la capacidad de defenderse", dijo.

Si bien algunos funcionarios ucranianos han pedido a los países de la OTAN que "cierren el cielo" sobre Ucrania, establecer una zona de exclusión aérea pondría a Estados Unidos en contacto directo con el ejército ruso, algo que la Casa Blanca ha dejado en claro que no está interesada en hacer.

¿De qué otra forma EE.UU. ayuda a Ucrania?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el sábado que autorizó 350 millones de dólares en nueva asistencia militar estadounidense a Ucrania.

"Hoy, mientras Ucrania lucha con valentía y orgullo contra el ataque brutal y no provocado de Rusia, he autorizado, de conformidad con una delegación del presidente, un tercer retiro presidencial sin precedentes de hasta US$ 350 millones para apoyo inmediato a la defensa de Ucrania", dijo el principal diplomático estadounidense en un comunicado.

Los retiros anteriores han sido de US$ 60 millones y US$ 250 millones, con lo que el total durante el último año supera los mil millones de dólares, según un funcionario de la administración.

Además, Blinken anunció el domingo que Estados Unidos enviará casi US$ 54 millones en ayuda humanitaria a Ucrania para ayudar a los afectados por la invasión rusa.

¿Cómo ha castigado EE.UU. a Rusia?

En una palabra, sanciones.

Estados Unidos y los países occidentales han impuesto varias rondas de sanciones a Rusia, dirigidas a sus sectores bancario, aeroespacial y tecnológico. Estas sanciones promulgan penalizaciones en múltiples sectores, que incluyen:

- Congelación de activos para los bancos más grandes

- Restricciones de deuda y capital en empresas críticas de minería, transporte y logística

- Un esfuerzo a gran escala para cerrar el acceso a tecnología crítica para sectores militares e industriales rusos clave

El viernes, Estados Unidos, junto con la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, anunció que impondría sanciones directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y al ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov.

Y el sábado, EE.UU. y la Comisión Europea, junto con Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Canadá, anunciaron que expulsarían a ciertos bancos rusos de SWIFT, la red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras en todo el mundo.

¿Cuáles serían las nuevas sanciones para Rusia? 4:56

"Las sanciones, los bloqueos, la influencia económica, la construcción de alianzas contra las acciones de Putin y, al mismo tiempo, el suministro a Ucrania de armas y otra ayuda, con suerte, evitarán escaladas y consecuencias mundiales no deseadas", dijo Hertling.

¿Qué dice la opinión pública?

Los estadounidenses desconfían de la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, según encuestas realizadas en el período previo a la invasión de Rusia.

En una encuesta de AP-NORC, solo el 26% de los estadounidenses cree que EE.UU. debería desempeñar un papel importante en la situación entre Rusia y Ucrania. Aproximadamente la mitad, el 52%, dijo que debería desempeñar un papel menor y otro 20% que no debería desempeñar ningún papel. Un tercio de los demócratas (32%) y el 22% de los republicanos querían que EE.UU. desempeñara un papel importante. Los independientes eran más propensos a decir que Estados Unidos no debería desempeñar ningún papel; el 32% se sintió así, en comparación con el 22% de los republicanos y el 14% de los demócratas.

¿Que viene después?

Thomas-Greenfield dijo el domingo que Estados Unidos "no ha quitado nada de la mesa" cuando se le preguntó acerca de las sanciones contra el sector energético ruso, lo que hasta ahora no ha sucedido.

"Estamos aumentando a medida que aumentan los rusos, por lo que hay más por venir", le dijo a Bash.

Funcionarios estadounidenses y europeos han discutido aplicar sanciones al Banco Central de Rusia, un paso sin precedentes para una economía del tamaño de Rusia. Thomas-Greenfield no dio un momento preciso para eso, pero dijo: "Esto está pasando muy, muy rápido".

La escala de las sanciones al banco central aún se está discutiendo y podría tener un impacto aún mayor de lo que los funcionarios han telegrafiado, informó Phil Mattingly de CNN.