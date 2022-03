La guerra de Rusia contra Ucrania vuelve a afectar los mercados mundiales 1:52

Nueva York (CNN Business) -- Rusia enfrenta el espectro de un colapso financiero en toda regla. Las sanciones punitivas impuestas por Occidente han hecho que el rublo se desplome a mínimos históricos, cerraron el mercado de valores de Moscú e hicieron que los activos rusos sean tóxicos en el escenario mundial.

La Casa Blanca incluso apuntó a la fortaleza financiera de Vladimir Putin, eliminando el acceso a al menos una parte del fondo de emergencia de US$ 630.000 millones de Rusia que fue diseñado para amortiguar el golpe económico de esta misma crisis.

Ahora viene la gran pregunta: ¿cómo reaccionará Putin, que también enfrenta sanciones de Occidente a su riqueza personal, en lo que se está transformando rápidamente en una guerra económica?

Existe una creciente preocupación de que Putin pueda tomar represalias utilizando no solo el gas natural sino también el petróleo crudo como arma contra Occidente.

"Los suministros de energía de Rusia están en gran riesgo, ya sea porque Rusia los retuvo como arma o porque los sacaron del mercado debido a las sanciones", escribió Louise Dickson, analista sénior del mercado petrolero de Rystad Energy, en un informe el lunes.

El suministro mundial de petróleo ya de por sí no estaba a la altura de la demanda. Si Rusia, el segundo productor de petróleo del mundo, retuviera intencionalmente el suministro, probablemente dispararía los precios del crudo, lo que supondría un duro golpe para los consumidores de todo el planeta.

JPMorgan ha advertido que el petróleo subiría a 150 dólares el barril en caso de que las exportaciones de Rusia se redujeran a la mitad. Eso se traduciría en un aumento de aproximadamente el 41% desde el máximo reciente de casi US$ 106 por barril.

Los precios de la gasolina subirían mucho más

Ese aumento también aumentaría drásticamente los precios en las gasolineras. El promedio nacional de EE.UU. para la gasolina regular ya se ubica en US$ 3,61 por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). Eso es un aumento de 8 centavos en una semana y 25 centavos en un mes.

Aunque Estados Unidos consume muy poco petróleo ruso (las importaciones de petróleo de Rusia se situaron en solo 90.000 barriles por día en diciembre), este sigue siendo un mercado interconectado y global. Las sacudidas de la oferta en una parte del mundo pueden afectar los precios en todas partes.

"Es un comodín si Rusia realmente reduce esos flujos para tratar de infligir dolor a través de las materias primas", dijo Ryan Fitzmaurice, estratega de energía de Rabobank. "Si hay interrupciones reales en el suministro, ese será el desencadenante de aumentos de precios significativos".

No hay evidencia en este momento de que Rusia esté cortando el suministro de petróleo al mundo. Y Occidente se ha esforzado por librar a la industria energética de Rusia de las sanciones con la esperanza de minimizar el impacto en el mercado. Putin bien puede decidir que esta es un arma que es mejor dejar sin disparar.

Rusia necesita los ingresos del petróleo más que nunca

No hace mucho tiempo, se consideraba muy poco probable que Putin recurriera al petróleo como arma.

Tal estrategia corre el riesgo de enfurecer aún más al resto del mundo contra Rusia. Peor aún, limitar los envíos de petróleo pondría en peligro la economía petrocentral de Rusia. El petróleo y el gas natural representaron alrededor del 43%, en promedio, de los ingresos anuales del gobierno ruso entre 2011 y 2020.

Sin embargo, la crisis entre Rusia y Ucrania se intensificó rápidamente, llevando a la peor fractura con Occidente desde la Guerra Fría. Y la postura y los comentarios agresivos de Putin sorprendieron a los observadores, lo que llevó a algunos a cuestionar su estabilidad mental y generó preocupaciones sobre cómo responderá a las últimas sanciones.

Putin sorprendió durante el fin de semana al poner a sus fuerzas nucleares en alerta máxima. El lunes arremetió contra las sanciones impuestas por lo que describió como el "imperio de la mentira".

Putin también se enfrenta a la presión de los oligarcas en los que confía para su apoyo. Los multimillonarios rusos Mikhail Fridman y Oleg Deripaska rompieron filas con el Kremlin en los últimos días, pidiendo el fin de la guerra.

'Me puse muy nerviosa'

Animada por el hecho de que Rusia tiene una larga historia de suministro confiable de petróleo, incluso durante el apogeo de la Guerra Fría, Natasha Kaneva vio poco riesgo de que el país utilizara sus exportaciones de petróleo como arma. Pero Kaneva, jefa de investigación de materias primas globales de JPMorgan, ya no se siente tan segura.

“Me puse muy nerviosa después de escuchar el discurso de Putin”, dijo Kaneva a CNN la semana pasada, refiriéndose a los comentarios de una hora de duración del presidente ruso del 21 de febrero en los que transmitió una lista de agravios de Occidente. "Para mí, fue un momento decisivo. Sentí que todo cambió".

El ejecutivo de JPMorgan cree que los inversionistas están subestimando el riesgo de que Putin convierta los suministros de petróleo en un arma.

"El mercado no necesita ninguna interrupción", dijo Kaneva. "No tenemos amortiguadores. La reacción en el precio será no lineal".

Nada de eso se le escapa a Putin. Tampoco lo es el hecho de que los altos precios de la gasolina son profundamente impopulares en Estados Unidos, lo que contribuye a la peor inflación en casi 40 años.

"Putin podría tratar de infligir un dolor significativo a las naciones occidentales", escribió Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets, en una nota a los clientes el domingo. "Y los precios de las materias primas pueden sentir el impacto de sus contramedidas".

Mike Sommers, director ejecutivo del Instituto Americano del Petróleo, un grupo comercial de petróleo y gas, no descartó el riesgo de que Rusia retenga los suministros de petróleo.

“Creo que es una preocupación constante, particularmente mientras Occidente responde a la acción agresiva de Rusia”, dijo Sommers a CNN en una entrevista telefónica la semana pasada. "Nos preocuparíamos si decidiera cortar los suministros. No importa lo que haga, Estados Unidos seguirá produciendo en este entorno político volátil".

La Casa Blanca ha advertido a Putin que no convierta el petróleo en un arma

Putin no necesita cerrar completamente los grifos para castigar a Occidente. Los mercados petroleros están tan ajustados que solo una modesta disminución en los suministros de Rusia podría tener un gran impacto en los precios.

"Incluso si Rusia recorta los suministros entre un 10% y un 20%, la respuesta de los precios compensaría a Rusia por la pérdida de suministro", dijo Fitzmaurice de Rabobank.

Incluso antes de que comenzara la invasión, la Casa Blanca advirtió a Putin que no tomara medidas drásticas en torno a las exportaciones de energía de su país.

"Si Putin decide utilizar como arma sus suministros de energía, sería un gran error", dijo Daleep Singh, asesor adjunto de seguridad nacional de EE.UU., en CNBC.

El funcionario de la Administración Biden señaló que Rusia es "increíblemente dependiente" de Occidente como consumidor de sus suministros de energía.

"Esta es una vulnerabilidad a largo plazo para el presidente Putin. Si utiliza como arma el suministro de energía, eso solo acelerará la diversificación de Europa y Occidente alejándose de la energía rusa", dijo Singh, quien agregó que sería un "gran error".