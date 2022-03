Chloe Cherry dice que ser una estrella porno le costó algunos amigos

(Video relacionado) Mira parte del adelanto de la segunda temporada de "Euphoria" 0:42

(CNN) — Chloe Cherry ha surgido como una estrella por su papel de Faye en la serie “Euphoria”. Aunque en su carrera anterior fue actriz de cine para adultos.

Recientemente, habló sobre sus experiencias como estrella porno en el podcast "Call Her Daddy". Chloe Cherry dijo que trabajó muy duro en la industria, donde protagonizó más de 200 películas y tiene más de 125 millones de visitas en PornHub.

Pero ha habido una desventaja en su éxito.

Cherry relató que "lo único malo de trabajar en el porno es la forma en que la gente te trata fuera de la industria", incluidos sus amigos de la escuela secundaria, sobre quienes dijo que la evitaban.

"Perdí muchas amigas porque pensaron que no podía estar cerca de ellas", recordó. "O sus novios les decía 'No, no puedes salir con ella' y en realidad los escuchaban. Lo que creo que es la parte más loca".

Cherry también narró que sufrió un trastorno alimentario mientras actuaba.

Dijo que se volvió vegana y se limitaba a 200 calorías por día, lo que la dejaba sintiéndose "miserable".

La actriz compartió que ya no hace dieta y promocionó la búsqueda de apoyo para la salud mental.

"No restrinjo mi dieta en absoluto", dijo. "Y es por eso que creo que mucha gente no piensa que pasé por un trastorno alimenticio porque estoy más delgada ahora que antes, aunque me estaba muriendo de hambre entonces".

Cherry también comentó que está completamente "harta" de la industria del porno.