Ricardo Montaner lamenta choque entre Residente y J Balvin 1:31

(CNN Español) – Cuando pensábamos que las aguas se iban calmando en la disputa entre Residente y J Balvin, Rubén Blades hace acto de presencia.

El legendario músico, actor y activista panameño puso a la industria musical sobre aviso este miércoles. A través de un video que fue difundido en sus redes sociales, Blades decía que el jueves, a las 7 p.m. hora de Miami, daría un mensaje corto sobre este enfrentamiento.

"Bueno, amigos, mañana, Dios mediante, va mi comentario sobre el conflicto entre René (Residente) y J Balvin. Y lo voy a hacer porque mi nombre anda por ahí dando vueltas. Así que, como quiera, me entraron ahí, me llevaron allá, yo voy a hacer un comentario corto, en el lenguaje apropiado".

Y tal como lo prometió, a las 7 en punto subió su canción. Se trató de un rap, al que tituló "No le pongan atención a esas cosas", con música de "Le Becerrap".

En el breve video, de apenas 54 segundos, Blades dice:

publicidad

"Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios,

y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario.

Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro,

a José o a René porque los quiero como hermanos.

Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca,

me digo Rubencito, águila no caza mosca,

no es amor y cariño, es amor y control,

dejar que el niño chille a veces es mejor.

Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende,

el oro jamás compra a quien su alma no vende.

Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin,

cálmense escuchando el álbum del año, "Salswing!"

"Salswing!" en Puerto Rico el 14 de mayo, no se lo pierdan,

no le pongan atención a esas cosas, no le pongan atención a esas cosas".

El álbum al que hace referencia y promoción Blades es "Salswing!", que ganó en 2021 el Latin Grammy al álbum del año, una de las categorías más importantes de la noche, y que está también nominado al premio Grammy en la categoría de mejor álbum latino tropical tradicional.

¿Por qué Rubén Blades quedó en medio de esta pelea?

El conflicto entre Residente y J Balvin surgió originalmente en septiembre de 2021, luego que Balvin propusiera —de nuevo— un boicot contra los Latin Grammy. Según el reguetonero, la Academia Latina de la Grabación no valoraba a los artistas del género urbano.

"No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto", dijo Balvin a través de un tuit que posteriormente borró.

Poco después de este mensaje, Residente reaccionó a través de su Instagram con un video en el que criticó la petición de Balvin a sus colegas de que no asistieran a la ceremonia de los Latin Grammy, en donde rendirían tributo a la vida y carrera de Rubén Blades.

"Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", dijo Residente en el video, que también fue retirado de su cuenta de Instagram.

Residente, además, fue el encargado de entregar el premio de Persona del Año a Blades durante la ceremonia televisada de los Latin Grammy. En el discurso, en el cual se mostró tembloroso y nervioso, el puertorriqueño dijo: "Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú. Me diste lo más que necesitaba una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo. Eres como un padre para mí. Gracias, Rubén".

Blades también figura en la letra de la "BZRP Music Session Vol. 49", la canción de Residente en colaboración con el productor argentino Bizarrap, en la que se desquitó de una vez por todas con Balvin.

"Lo que dijo Rubén, el Residente lo sostiene. Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene", dice la tiradera.

La barra hace referencia a la canción "Camaleón" de 1991 de Blades, parte del disco "Caminando".