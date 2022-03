El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue condenado en 2009 por un tribunal especial de la Suprema Corte de Justicia a 25 años en prisión por crímenes contra la humanidad.

Fujimori tuvo que gobernar un país desangrado por el terrorismo y asfixiado por la superinflación. En su defensa ante la Corte Suprema de Justicia de su país, en 2009, en el caso por violación a los derechos humanos y corrupción, dijo esta frase que hoy recordamos.

"Tuve que gobernar desde el infierno, no desde Palacio, sino desde ese infierno que quienes me acusan no vivieron como yo lo viví. Solo espero que quienes me sentencien traten por un momento de imaginar aquel infierno y no de pretender civilizarlo desde la distancia".

En los últimos años Fujimori ha tenido varios problemas de salud. El expresidente recibió el indulto en diciembre de 2017 mientras cumplía una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y más adelante un juzgado de la Corte Suprema de Perú anuló su indulto humanitario.

En 2019 Fujimori regresó a prisión de donde ha salido varias veces debido a problemas de salud.