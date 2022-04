(Crédito: Mari Rodríguez Ichaso)

(CNN Español) -- La disminución del covid-19 en ciertos países y la proliferación de vacunas han hecho posible que comencemos a viajar más y con más confianza y tranquilidad. Personalmente me encanta: recientemente regresé de mi segundo viaje a Europa desde 2019 y me gustaría compartirles mis impresiones y consejos.



Mi viaje de dos semanas me llevó a España, incluyendo Bilbao, San Sebastián, a Saint Jean de Luz en el Pais Vasco de Francia y tuvo su "finale" en Madrid. Un recorrido encantador, que he hecho antes varias veces pero esta vez incluía a mi hija, mi nieta de 10 años y mi yerno americano-irlandés que no conocía el norte de España.

Para recordar

1. Antes que nada debo comentarles que viajar todavía es muy diferente de lo que era hace poco mas de 2 años. Requiere paciencia …¡y obediencia! Paciencia cuando hay colas y las cosas se demoran un poco más. Y obediencia a las regulaciones anti-covid-19 que existen en varios países, y si las seguimos (como es el usar mascarillas, estar vacunados, etc) todo será mucho más fácil. En España, por ejemplo, me gustó notar que un gran porcentaje de la población lleva mascarillas en público y se comportan con naturalidad. Y aunque al entrar en restaurantes o cafés se las quitan para comer o beber, hay una disciplina que me gustó mucho notar. Y que al viajero imparte seguridad.

2. Un nuevo consejo --muy precavido-- que me vino muy bien en este viaje: llevar varios kits de tests de covid-19 que podemos hacernos nosotros mismos, los cuales usé cuando me dio un resfriado que me preocupó. No pueden usarse como un "test" oficial. pero te dan gran tranqulidad y me hice uno cada dos o tres días. Pues si vives en un país que exige presentar a tu regreso un certificado de prueba, o test, negativo de covid-19, hecho 24 horas antes de embarcarte en el avión (como es el caso de los Estados Unidos), debes tomar precauciones, llevando suficientes medicinas y dinero por si das "positiva" y tienes que esperar a dar "negativa" antes de que tu línea aérea te embarque. Esto le sucedió esta semana a una buena amiga (y experimentada viajera) en Londres, donde aunque estaba vacunada y con "booster" (dosis de refuerzo), dió positiva el dia antes de su regreso, y se ha tenido que quedar en su hotel por 6 dias extra, hasta que ayer finalmente su test de covid-19 (hecho en un laboratorio o farmacia, los que en cada país son diferentes) dio "negativo" y pudo volver a Miami. Esta es una de las cosas imprevistas del "nuevo viajar" y las que --me asombra mucho-- muchos viajeros ignoran o no toman en consideración. ¿Una buena idea? Sacar un seguro de viaje antes de comenzar nuestra aventura, el que nunca ha sido más útil y brinda enorme tranquilidad. Y en caso de enfermarte con cuidado pueden incluir incluso el transporte a tu país en avión privado.

3. Otro consejo --más cierto y útil que nunca-- es no empacar demasiado y viajar lo mas ligeros posibles. Exceso de maletas, bultos o bolsas contribuye a un caos físico (¡y emocional!) innecesario. Una sola maleta para facturar y un bolso de mano. ¡Punto! Una receta sencilla que nos "libera" mucho. Y en ese equipaje llevar un vestuario que podamos combinar y no nos complique la vida. No llevar 6 pares de zapatos y bolsos a juego. ¡No es necesario! Mi secreto es basar el vestuario en un color básico --en mi caso negro, o a veces azul marino-- y "cambiarlo" con bufandas, joyería de fantasía y "camisoles" de distintos colores. ¡Siempre luciremos muy bien y será mucho más sencillo! Y si no esperas asistir a una fiesta de gran gala, recuerda que unos aretes o zarcillos de brillantes o una blusa maravillosa de satén realzan tu look al instante, igual que un chal de buena calidad, como la cachemira o la seda. Lo mismo te digo con el maquillaje. Lleva tamaños pequeños en bolsas plásticas y no cargues con seis lápices labiales y cuatro blushes. ¡Dos "lipsticks" bastan! ¿La idea? Viajar con comfort y objetos que pesen poco, que aligeran tus maletas. Y "aligeran" tu viaje.

El placer de viajar ha regresado sin duda, y hay que celebrarlo, pero va acompañado de ciertas precauciones y un planeamiento inteligente y cuidadoso. Nunca ha sido más delicioso viajar y conocer nuevos lugares o volver visitar aquellos que adoras, pero es necesario saber hacerlo, pues el mundo ha cambiado desde 2020, y esto requiere saber navegar este nuevo estilo de vida.