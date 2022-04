Encuentran cadáveres de civiles tirados en la calle en Ucrania 1:56

Washington (CNN) -- "Esto es un genocidio". Así es como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describió las aterradoras imágenes de al menos 20 cadáveres de civiles tirados en las calles de Bucha, al noroeste de la capital de Kyiv, tras la retirada de las fuerzas rusas que estaban en la zona.

Los testimonios de las presuntas atrocidades rusas, incluidas las horribles imágenes de civiles muertos captadas por la Agence France-Presse, están apareciendo a medida que sus fuerzas se retiran de las zonas cercanas a Kyiv tras un intento fallido de rodear la capital.

"Es la eliminación de una nación entera y de su pueblo. Somos ciudadanos de Ucrania y tenemos más de 100 nacionalidades. Esto es la destrucción y el exterminio de todas estas nacionalidades", dijo Zelensky el domingo en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS News cuando se le preguntó si Rusia está llevando a cabo un genocidio en Ucrania.

CNN no ha podido confirmar de forma independiente los detalles en torno a la muerte de los civiles.

La respuesta de Rusia

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las imágenes de cadáveres en Bucha eran "falsas" y dijo que "ni un solo residente local sufrió ninguna acción violenta" durante la ocupación rusa de Bucha.

"En los asentamientos de la región de Kyiv, el personal militar ruso entregó y distribuyó 452 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles", dijo en un comunicado. En otro comunicado se afirmaba que las imágenes eran un montaje.

El gobierno ruso ha respondido sistemáticamente a las acusaciones de víctimas civiles infligidas por las fuerzas rusas con un desmentido general.

Un equipo de CNN pudo ver una fosa común

Se ha descubierto una fosa común en la ciudad de Bucha, según CNN. Un equipo de CNN vio al menos una docena de cuerpos en bolsas para cadáveres apilados dentro de la fosa. Algunos ya estaban parcialmente cubiertos.

Los cuerpos fueron enterrados por primera vez en la fosa, en los terrenos de la Iglesia de San Andrés y de Todos los Santos de Pyervozvannoho, en los primeros días de la guerra, dijeron los residentes a CNN. Alrededor de 150 personas, en su mayoría civiles muertos en los combates alrededor de la ciudad, están enterrados allí, dijeron los residentes. El alcalde de Bucha dijo en declaraciones públicas el sábado que podría haber hasta 300 víctimas enterradas en dicho lugar. CNN no pudo verificar de forma independiente esas cifras ni las identidades y nacionalidades de las personas enterradas en la fosa.

‘Un puñetazo en el estómago’

El secretario de Estado Unidos, Antony Blinken, dijo el domingo que el Departamento de Estado ayudaría a documentar cualquier atrocidad que el ejército ruso cometiera contra los civiles ucranianos.

"No se puede evitar ver estas imágenes como un puñetazo en el estómago", dijo Blinken a Dana Bash de CNN en "State of the Union" el domingo, respondiendo a los informes de Bucha.

El mes pasado, el Departamento de Estado acusó formalmente a las fuerzas rusas de crímenes de guerra en Ucrania.

Cuando se le preguntó el domingo si las tropas rusas estaban cometiendo un genocidio, Blinken no fue tan lejos como Zelensky.

"Buscaremos con empeño y documentaremos todo lo que veamos, y nos aseguraremos de que las instituciones y organizaciones pertinentes que están estudiando esto, incluido el Departamento de Estado, tengan todo lo que necesitan para evaluar exactamente lo que está sucediendo en Ucrania, quiénes son los responsables y qué ha supuesto para el país", dijo.

Una posible nueva investigación

Un alto funcionario de la ONU dijo que una "investigación independiente" sobre los civiles muertos en Bucha es "esencial" para garantizar una "rendición de cuentas efectiva".

"Estoy profundamente conmocionado por las imágenes de los civiles asesinados en Bucha, Ucrania", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado el domingo.

EE.UU. podría imponer más sanciones

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, insinuó que Estados Unidos adoptará "muy pronto" medidas adicionales contra Rusia al ser preguntado por la petición de Zelensky de aumentar las sanciones del G7 en respuesta a las últimas atrocidades cometidas en Bucha.

"En lo que respecta a nuestras sanciones, siempre hemos dicho que seguiremos presionando al presidente Putin, al Kremlin y a todos los que le rodean, incluidos los oligarcas y los compinches que están potenciando esta guerra elegida contra Ucrania, hasta que el Kremlin se calme, hasta que la violencia disminuya y hasta que este tipo de atrocidades llegue a su fin. Así que sospecho que muy pronto se aplicará una presión adicional", dijo Price a MSNBC el domingo.

‘No es suficiente’

Más tarde, en un discurso en video el domingo, Zelensky pidió el fin de los "crímenes de guerra" rusos. Sobre las sanciones más fuertes que podrían imponerse contra Rusia dijo: "Estoy seguro de que no es suficiente".

"Se necesitan más conclusiones. No solo sobre Rusia, sino también sobre el comportamiento político que ha permitido que este mal llegue a nuestra tierra", añadió.

El secretario general de la OTAN advierte que los ataques en Ucrania continuarán

No se trata de una "retirada real de las fuerzas rusas", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien advirtió que los ataques en Ucrania continuarán.

"Lo que vemos no es una retirada real. Pero vemos que Rusia está reposicionando sus tropas y que están retirando algunas de ellas para rearmarlas, reforzarlas y reabastecerlas. En cierto modo, no debemos ser demasiado optimistas porque los ataques continuarán", declaró Stoltenberg a CNN el domingo.