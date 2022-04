Suleika Jaouad y Jon Batiste, aquí en los Oscar de 2021, se casaron en febrero de 2022.

(CNN) -- Jon Batiste se casó discretamente con Suleika Jaouad, su novia de toda la vida, en febrero de 2022.

Jaouad, autora de las memorias sobre el cáncer "Between Two Kingdoms", dijo que el evento ocurrió justo antes de que ella programara un trasplante de médula ósea. Le habían diagnosticado leucemia por segunda vez.

"Nos casamos el día antes de que me internaran en el hospital para someterme a mi trasplante de médula ósea", dijo a "CBS Sunday Morning".

Jaouad continuó: "Supimos que queríamos casarnos, creo, desde la primera semana que comenzamos a salir. Fue entonces cuando Jon me mencionó por primera vez el tema del matrimonio. Entonces, hemos tenido ocho años. Este no es una decisión apresurada".

Agregó que su diagnóstico en realidad no fue un factor para que los dos se casaran.

"Él me dijo: 'Solo quiero ser muy claro, no te propondré matrimonio debido a este diagnóstico. Me tomó un año diseñar tu anillo. Entonces, solo sé que este momento no tiene nada que ver con eso. Pero lo que sí quiero que sepas es que este diagnóstico no cambia nada. Solo me deja más claro que quiero comprometerme con esto y que estemos juntos'. Pero una vez que nos dimos cuenta de que teníamos este pequeño ventana antes del trasplante de médula ósea, decidimos hacerlo", contó.

Dijo que la boda fue "pequeña" y perfecta.

"Y les diré, entramos en esa unidad de trasplante de médula ósea en una nube. Estábamos tan felices, tan rebosantes de amor y optimismo de esta hermosa velada que tuvimos. Y realmente creo que eso nos ayudó a salir adelante", dijo.

El domingo, Batiste se llevó a casa cinco premios Grammy, incluyendo mejor video musical y álbum del año.