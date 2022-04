¿Sirve de algo usar una mascarilla al viajar si eres el único que la lleva?

(CNN) –– El uso obligatorio de mascarillas que impuso el Gobierno de Joe Biden en aviones y otros medios de transporte público quedó sin efecto, luego de que una jueza federal en Florida revisara un fallo y anulara la orden. Algunos pasajeros aplaudieron la decisión este lunes, mientras otros decidieron seguir utilizando el medio de protección.

Las mascarillas ofrecen la mayor protección contra la propagación de partículas portadoras de virus en el aire cuando todos las usan. Pero, algunas investigaciones también sugieren que pueden proteger por sí solas a quien la utiliza, al funcionar como una barrera entre las partículas y la nariz y la boca.

"Estaba de hecho viajando en avión ayer cuando se eliminó el requisito de [uso de] mascarillas en el transporte público. Definitivamente, mantuve mi tapabocas puesto durante todo el vuelo", compartió Chris Cappa, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California en Davis, quien estudia partículas de aerosol y mascarillas, en un correo electrónico este martes.

Mientras viajaba de Sacramento a San Diego, Cappa observó cómo la cantidad de pasajeros que mantuvo puestas sus mascarillas disminuyó considerablemente.

"Seguiré utilizando mi N95, por un tiempo, mientras viajo. Personalmente, me preocupa más cuando estoy en espacios pequeños y llenos de gente, como los aviones, que cuando estoy en espacios grandes y relativamente abiertos, como aeropuertos", destacó Cappa.

Cuando una persona utiliza mascarilla y otras no, se denomina uso individual de la mascarilla.

"El nivel de protección del uso individual de la mascarilla depende en gran medida de dos factores: cuán bien te ajusta la mascarilla y con cuánta efectividad filtra el material de la mascarilla las partículas que pueden transportar un virus. Por lo general, las mascarillas como las N95 y las KN95 proporcionarán más protección que las quirúrgicas o las de tela, porque pueden crear un sello más apretado contra tu cara. Y las mascarillas quirúrgicas tienden a filtrar mejor que las de tela con un ajuste similar", escribió Cappa.

"Sin embargo, diferentes mascarillas se adaptarán mejor o peor a distintas caras, por lo que es importante encontrar una que te quede bien. Por ejemplo, podrías adecuar las orejeras para que la máscara se ajuste más", dijo. "Incluso, la mejor mascarilla es tan buena como su ajuste. Pero un N95 bien ajustado puede reducir la cantidad de partículas potencialmente infecciosas que inhalas en más de un factor de 20 veces", añadió.

Cappa destacó que, incluso si todos a tu alrededor están sin mascarilla, usar una N95 bien ajustada puede reducir la cantidad de partículas infecciosas que podrías inhalar. "Si, hipotéticamente, hubiera 100 partículas infecciosas que estás a punto de respirar sin mascarilla, solo inhalarías cinco o menos de ellas con la N95 bien ajustada", explicó en su correo electrónico.

Los tapabocas de tela ––que se recomendaron en etapas anteriores de la pandemia cuando otros elementos de protección escaseaban–– pueden filtrar gotas grandes. Pero las mascarillas más efectivas, como las N95, pueden filtrar esas además de los aerosoles o partículas más pequeñas que las personas infectadas pueden exhalar. Así lo explicó en diciembre Erin Bromage, profesora asociada de Biología en la Universidad de Massachusetts Dartmouth.

Las mascarillas N95 que ha aprobado el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (NIOSH, por sus siglas en inglés) pueden filtrar al menos el 95% de las partículas en el aire cuando se usan correctamente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las mascarillas quirúrgicas o desechables son entre un 5% y un 10% menos efectivas que las N95, destacó Bromage.

Un estudio de los CDC, que se publicó en febrero, encontró que las personas que dijeron que siempre usaban una mascarilla en interiores mientras estaban en público tenían menos probabilidades de dar positivo a covid-19 que las personas que no usaron mascarillas entre febrero y diciembre de 2021.

