Aquí te mostramos cómo jubilarte mucho antes de los 60 años

EE.UU.: bitcoins para tu plan de 401(k) 0:59

(CNN Business) — No hay atajos para ahorrar dinero para la jubilación. Pero algunas personas encuentran formas de hacer el trabajo duro más rápido.

En lugar de planear jubilarse a los 60 años, intensifican sus ahorros, reducen los gastos y optimizan las inversiones para volverse financieramente independientes y jubilarse temprano, un proceso conocido como FIRE.

Para Justin McCurry, la jubilación se adelantó más de 30 años. McCurry ahorró US$ 1,3 millones y se jubiló hace nueve años cuando tenía 33, para poder pasar más tiempo viajando con su esposa y sus tres hijos. Pero le tomó años de cuidadosa planificación y ahorro para llegar ahí.

McCurry, que escribe sobre la estrategia FIRE y ofrece consultorías sobre jubilación anticipada en su sitio web Root of Good, se concentró en reducir sus deudas y comenzó a ahorrar dinero en la universidad. Al asistir a una escuela pública asequible y graduarse temprano mientras trabajaba al mismo tiempo, pudo terminar la universidad con un buen monto de ahorros. También compró un condominio que alquiló y finalmente vendió para obtener utilidades.

"Es una mentalidad a largo plazo", dijo McCurry. "Tomará una década o dos llegar a FIRE".

publicidad

Mientras que algunas personas buscan altos salarios en tecnología, finanzas o medicina que los impulsen a la independencia financiera, McCurry, un exingeniero civil, dice que sus ingresos superaron los US$ 70.000 antes de jubilarse.

"La independencia financiera está al alcance de un graduado universitario promedio", dijo. "Si solo gana el doble del salario mínimo, es mucho más difícil. Pero para la gran mayoría de los graduados universitarios es posible, incluso para quienes ganan menos de US$ 100.000".

Ser financieramente independiente significa que los ingresos de tus inversiones por sí solos alcanzan para cubrir todos tus gastos. Si bien existen principios fundamentales para llegar ahí, todos tendrán sus propias variables según tus ingresos, estilo de vida y tolerancia al riesgo.

"Uno de los principios más importantes es empezar a ahorrar. Cuanto antes, mejor", dijo McCurry. "Incluso si no tienes todas los cálculos resueltos. Comienza a ahorrar ahora en lugar del próximo mes o el próximo año".

Aquí te mostramos cómo comenzar a trabajar hacia tu independencia financiera.

Encuentra tu 'número FIRE'

El camino hacia la jubilación anticipada comienza con tu "número FIRE": el monto de dinero que necesitas haber ahorrado para vivir de acuerdo al estilo de vida que deseas después de dejar de trabajar.

Para encontrarlo, primero determina el presupuesto anual con el que planeas vivir durante la jubilación, dijo McCurry.

"Tal vez quieras vivir con la misma cantidad con la que vives ahora", dijo. "Tal vez sea más porque vas a viajar. Tal vez sea menos porque planeas mudarte de una ciudad cara o incluso al extranjero a un lugar más barato".

A continuación, debes determinar tu tasa de retiro, o cuánto retirarás cada año de tu cartera para vivir durante la jubilación.

"La regla del 4% es excelente si te jubilas a los 65 años", dijo McCurry. "Pero si te jubilas antes de tiempo, debes pensar en un 3,5% y si te jubilas a los 30 o 40 años, puede tomar un número aún más conservador".

¿Pago impuestos si traigo mi jubilación a EE.UU.? 5:10

Luego, dice, toma el presupuesto de jubilación y divídelo por tu tasa de jubilación del 3% o 4% para obtener tu número mágico.

"Eso te dirá cuál debe ser tu meta de ahorro", dijo.

Por ejemplo, si planeas vivir con US$ 40.000 al año durante tu jubilación con una tasa de retiro del 3.5%, necesitarás ahorrar US$ 1.142 millones, ese es tu número FIRE. Puedes explorar y ajustar todas las variables con una calculadora en línea como esta en Networthify.

Para aquellos que buscan tener más ingresos en la jubilación, el número será mayor. Rita-Soledad Fernández Paulino, de 35 años, fundadora de la firma de asesoría financiera Wealth Para Todos, tiene un número mágico de US$ 4 millones. Eso es suficiente para que ella, su esposo e hijos vivan con alrededor de US$ 120.000 al año cuando se jubilen anticipadamente.

“Mi número es más alto porque mi esposo tiene esta idea de que las personas que están en FIRE, solo comieran frijoles y no salieran a comer”, dijo Paulino en una entrevista con Delyanne Barros en el podcast de finanzas personales Diversifying de CNN. "Y mi esposo dice, no nos vamos a jubilar temprano si vamos a tener que sacrificarnos, como dejar de comer en restaurantes y ser amantes de la comida".

Ahorros sobrecargados

El poderoso acelerador que te lleva a tu número mágico es tu tasa de ahorro, ya que la mayoría de las personas que buscan FIRE viven muy por debajo de sus posibilidades y ahorran más de la mitad de sus ingresos.

Cuanto antes empieces, mejor, porque el sol que hace crecer tus ahorros es el interés compuesto.

"Contribuye a tu 401(k) y aumenta tu retención hasta el 8% o el 10% desde el 6% o el 7%", dijo McCurry. "Tu cheque de pago no baja mucho cuando lo haces, pero sumará mucho en el futuro debido al interés compuesto".

El primer año fuera de la universidad puede ser importante para establecer tus hábitos de ahorro, dijo McCurry. A pesar de que puedes estar en el extremo más bajo de tus ingresos, es posible que tengas la mayor cantidad disponible en ese momento, antes de que obligaciones como la educación superior, los pagos del automóvil, una casa o una familia ocupen una mayor parte de tu salario.

"Si te enfocas mucho en las metas de ahorro desde el principio, puedes anticipar tus ahorros y planificación para la jubilación".

Hay decisiones que tomar en el camino sobre lo que deseas priorizar y también quizás sacrificar para lograr tus objetivos de ahorro. Por ejemplo, Paulino y su esposo han decidido no poner dinero en un plan 529 para ahorrar para los gastos universitarios de sus hijos. En cambio, están invirtiendo en bienes raíces que los niños heredarán.

"Es una decisión que hemos tomado que algunas personas dirían, 'Oh, Dios mío, ¿no estás pagando la universidad de tus hijos? En cambio, ¿te estás enfocando en jubilarte temprano?", le dijo a Barros. "En última instancia, los niños aprenden más de nuestras acciones. Entonces, si ven que eres determinado con tu dinero, ellos también aprenderán a ser determinados con su dinero".

Elimina gastos y eleva tus ganancias

El objetivo de guardar la mitad o más de tu salario a menudo requerirá sacrificios.

"Lo ideal sería que un graduado universitario siguiera viviendo como un estudiante universitario durante tres o cuatro años después de graduarse", dijo McCurry.

Pero no tiene que ser una vida de austeridad, dijo, solo una en la que tomas decisiones reflexivas sobre a dónde va tu dinero. Vive en casa o con compañeros de cuarto más tiempo del que te gustaría, para ahorrar en costos de vivienda. Cocina en lugar de ordenar. Presupuesta tus principales compras y vacaciones. Lo principal es eliminar los gastos innecesarios y ahorrar el resto.

Independientemente de tus ingresos, tener una tasa de ahorro alta solo será posible para aquellas personas que prácticamente no tienen deudas. Es por eso que muchas personas que trabajan para FIRE comienzan pagando sus deudas primero o viven una vida sin automóviles.

Parte de lo que necesitas para tener más dinero y así ahorrar es continuar recibiendo aumentos de sueldo. McCurry dijo que es posible que incluso necesites obtener otro título, certificado o habilidad para pasar al siguiente nivel de pago.

Consejos para no malgastar y aprovechar un 'viernes negro' 1:41

"La gente que he visto triunfar y llegar a FIRE a una edad temprana, obtienen aumentos o cambian de trabajo con regularidad", dijo McCurry. "Un trabajo de US$ 50.000 al año es bueno para comenzar, pero si no obtienes un aumento de sueldo o un ascenso dentro de dos años, busca un nuevo trabajo".

Optimizar inversiones

Saltarse algunas cenas y usar las promociones no te llevarán por sí solos a FIRE. El dinero que ahorras también necesita crecer. Cuando tengas ahorros significativos, los ajustes que hagas en tus inversiones tendrán más impacto que cualquier cambio en tus hábitos de gasto o ahorro.

Francamente, las inversiones que apuntan a FIRE deberían ser aburridas, dijo McCurry. Evita las acciones individuales o las inversiones volátiles y, en su lugar, concéntrate en los fondos indexados: fondos de acciones diversificados que rastrean los principales índices.

"No deberías ver que tu cartera suba y baje de forma desenfrenada. Tu objetivo es obtener rendimientos constantes del 8% o el 10% por año, no un rendimiento arriesgado del 50% o el 100% por año que puede desaparecer el próximo año".

La tentación de apostar fuerte por ganancias inesperadas potenciales, como criptomonedas o inversiones inmobiliarias, puede ser excelente. Pero McCurry dice que si algo promete duplicar tu dinero, tiene mucho riesgo incorporado. Tal vez más de lo que estarías dispuesto a soportar mientras trabajas para lograr tu objetivo.