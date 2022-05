Lo que los padres deben saber sobre el aumento de casos de hepatitis de causa desconocida en menores

Advierten por casos de hepatitis en menores en EE.UU. 0:35

(CNN) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) están investigando casos de hepatitis de orígen no identificado en menores. Se están analizando hasta 109 casos. El viernes, los CDC informaron que estos casos han afectado a menores de 25 estados y territorios de Estados Unidos. Casi todos los menores han tenido que ser hospitalizados; cinco han perdido la vida, según los CDC.



El aumento de estos casos graves y misteriosos ha llevado a los CDC a emitir una advertencia sanitaria a los médicos para que los proveedores de atención sanitaria estén atentos e informen de los casos.

¿Qué deben saber los padres sobre los casos de hepatitis en menores? ¿Hasta qué punto deben preocuparse y cuáles son los síntomas a los que deben prestar atención? ¿Existe una relación entre los casos de hepatitis y el covid-19? Para ayudar a responder a estas preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health" y madre de dos niños pequeños.

CNN: Empecemos por el principio. ¿Qué es la hepatitis y cuán común es en los menores?

Dra. Leana Wen: La hepatitis es una inflamación del tejido hepático (del hígado). Hay varias causas. Es posible que la gente haya oído hablar de las hepatitis A, B y C, que son infecciones del hígado causadas por los contagiosos virus de la hepatitis. El consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos y toxinas específicas también pueden provocar hepatitis, al igual que algunas enfermedades. También existe la llamada hepatitis autoinmune, en la que el propio sistema inmunitario del cuerpo ataca al hígado.

La hepatitis no es común en los niños, especialmente la hepatitis que no está relacionada con uno de los virus de la hepatitis. Por eso se han señalado estos casos como de origen inexplicable hasta ahora. No hay muchos casos, pero son lo suficientemente significativos como para justificar una investigación más profunda.

publicidad

CNN: ¿Cuántos niños han sido afectados por la hepatitis de origen desconocido hasta ahora, y qué sabemos de ellos?

Wen: Hasta el 1 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de al menos 228 casos probables de hepatitis infantil, con docenas más bajo investigación. Estos casos se han detectado en más de 20 países.

Veinticinco estados y territorios de EE.UU. han notificado casos, con 109 casos bajo investigación hasta ahora, según los CDC. Hace una semana, un informe de los CDC analizó los detalles clínicos de un estado, Alabama, que ha estado siguiendo estos casos de hepatitis infantil desde octubre.

Se identificaron nueve niños que no tienen causas claras de hepatitis. Proceden de distintos lugares del estado y no se ha identificado ninguna relación entre ellos. Todos están generalmente sanos, sin condiciones médicas subyacentes. La edad promedio reportada es de unos 3 años, con un rango de 1 a 6 años de edad.

Tres de los nueve menores de Alabama acabaron con insuficiencia hepática aguda, una afección potencialmente mortal. Dos han recibido trasplantes de hígado. Según los CDC, los nueve niños se están recuperando actualmente, incluidos los que recibieron un trasplante de hígado.

CNN: ¿Cómo es que hay tantos casos en un solo estado?

Wen: No lo sabemos. Mi conjetura es que no hay necesariamente algo específico de Alabama, pero posiblemente hay casos que no se están reportando en otros estados. Por eso los CDC emitieron el aviso sanitario, para que los médicos estén al tanto y señalen estos casos si los ven.

El Reino Unido fue el primero en informar de los casos a la OMS. Han estado buscando activamente. Su Agencia de Seguridad Sanitaria ha identificado al menos 163 casos confirmados en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Es posible que ahora que los médicos de EE.UU. están al tanto, se reporten más casos aquí también.

CNN: ¿Qué sabemos sobre las causas de estos casos de hepatitis?

Wen: Cuando los pacientes presentan signos de hepatitis, normalmente se les hace un examen de diagnóstico para ver si tienen hepatitis A, B o C; si han estado expuestos a toxinas y medicamentos; si tienen ciertos marcadores autoinmunes, etc. Hasta ahora, todos estos análisis han sido negativos en los menores.

Uno de los puntos en común entre los nueve casos iniciales de Alabama que aparecen en el informe de los CDC es que todos tienen análisis de sangre que muestran una infección por adenovirus. (Se identificaron dos niños más desde que se informó por primera vez de esos nueve casos).

Dada la posible relación, esta es la razón por la que los CDC han emitido su alerta sanitaria específica. Aconseja a los médicos que estén atentos a los casos de hepatitis infantil y los comuniquen inmediatamente a los CDC y a las autoridades sanitarias estatales. También indica a los proveedores de atención médica que ordenen pruebas específicas de adenovirus en estos niños.

CNN: ¿Podrían estos casos estar relacionados con el covid-19?

Wen: Parece poco probable. Ninguno de los niños de la serie de casos de Alabama está en el hospital debido a una infección por covid-19. Tampoco hay relación con haber recibido la vacuna contra el covid-19. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó anteriormente de que ninguno de sus más de 100 casos hasta la fecha había sido vacunado.

CNN: ¿Cuán preocupados deben estar los padres y a qué síntomas deben estar atentos?

Wen: Estos casos de hepatitis de origen desconocido en los menores siguen siendo muy raros. Sin embargo, algunos han sido extremadamente graves. Los padres no deben preocuparse en exceso, pero deben saber que se trata de algo que se está investigando y que deben ponerse en contacto con su médico si están preocupados.

Los síntomas iniciales de la hepatitis son inespecíficos, lo que significa que muchas personas presentan estos síntomas por otras causas. Algunos síntomas son: náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, fatiga, pérdida de apetito y dolor en las articulaciones. Los signos posteriores incluyen orina oscura y heces de color claro, así como ictericia, es decir, cuando la piel y el blanco de los ojos se vuelven color amarillo.

Muchos niños padecen enfermedades virales que pueden causar molestias gastrointestinales, fiebre y fatiga. Si tu hijo no puede retener líquidos, es una señal de que debes ponerte en contacto con su médico. Además, si los síntomas son persistentes y no mejoran, o si tu hijo empieza a estar aletargado, ponte en contacto con tu médico.

Los signos más preocupantes son si empiezas a ver orina oscura, heces de color claro y coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos. Debes buscar atención médica inmediata si tu hijo comienza con síntomas virales generales y luego pasa a tener estos signos.

CNN: ¿Se puede hacer algo para prevenir estos casos de hepatitis?

Wen: Como la causa sigue siendo desconocida, no podemos decir qué medidas ayudarán a prevenirlos. Si, efectivamente, hay una relación con el adenovirus, entonces serían útiles las mismas estrategias que hemos estado utilizando a lo largo de la pandemia de coronavirus, como lavarse bien las manos con agua y jabón e instar a la gente a quedarse en casa cuando esté enferma.