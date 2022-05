Una pista entre cientos llevó a la policía a capturar a Vicky White y Casey White, pero la muerte de la carcelera deja muchos interrogantes

Muere la carcelera que escapó con un preso en Alabama 0:50

(CNN) -- La búsqueda a nivel nacional de una excarcelera de Alabama y el recluso con el que desapareció terminó este lunes cuando Vicky White murió después de ser hospitalizada por una herida de bala autoinfligida, dijeron las autoridades.

Vicky White, de 56 años, y Casey White, de 38, fueron capturados por las autoridades en Evansville, Indiana, tras una persecución en coche con las autoridades que los localizaron gracias a una pista que llegó del público este domingo, dijo el sheriff del condado de Lauderdale, Alabama, Rick Singleton. Fue uno de los cientos de pistas que las autoridades rastrearon en los 11 días después de que Vicky White ayudara a Casey White a escapar de la cárcel.

Los agentes que realizaban labores de vigilancia vieron a Vicky White saliendo de un hotel con una peluca puesta, según el alguacil Matt Keely. Luego, ella y Casey White se subieron a un coche y se alejaron.

Las autoridades siguieron vigilándoles hasta que se inició una persecución en vehículo, que terminó cuando un miembro del grupo de trabajo de los US Marshals chocó con un vehículo contra el Cadillac en el que iba la pareja. El coche se estrelló y volcó, dijo Keely. Casey White conducía el coche, según los US Marshals.

Los agentes pudieron sacar al preso del coche destrozado, pero Vicky White quedó inmovilizada dentro con una herida de bala en la cabeza, dijo Keely.

Divulgan detalles sobre relación entre preso y agente fugados 2:57

Al parecer, Casey White dijo a las autoridades que ayudaran a "su mujer", que se había disparado en la cabeza, y les dijo que él no lo había hecho, según Keely. Por lo que saben los investigadores, Casey White y Vicky White no estaban casados, señaló Keely, y los investigadores dijeron previamente que no estaban relacionados.

La captura de la pareja puso fin a una larga persecución que obtuvo una amplia atención. Pero para los allegados a Vicky White, que esperaban una explicación de su inesperada desaparición y de sus motivos, quedan muchas preguntas sin resolver.

A medida que iban apareciendo detalles que sugerían que Vicky White había planeado ayudar en su fuga al recluso, con el que las autoridades creen que mantenía una relación romántica, su familia y sus colegas quedaron atónitos.

Este lunes, antes de que Vicky White muriera, Singleton dijo que ella y Casey White serían llevados de vuelta a Alabama para una comparecencia.

"Ella tiene algunas respuestas que darnos", dijo. "Lo que en el mundo la provocó, la impulsó a hacer una maniobra como esta, no lo sé. No sé si alguna vez lo sabremos".

La pista llevó a su captura

Se cree que la agente y el recluso llevaban en Evansville desde el 3 de mayo, según declaró a CNN el sheriff Dave Wedding, del condado de Vanderburgh (Illinois).

Este domingo por la noche, los investigadores fueron informados de que se había descubierto un Ford F-150 de 2006 en un lavadero de coches en Evansville, que está a unos 175 kilómetros al norte del condado de Williamson (Tennessee), donde se cree que la pareja abandonó un vehículo en el que huyeron tras abandonar el coche patrulla de Vicky White cerca de la cárcel. Los alguaciles viajaron a Indiana para seguir la pista, dijo el servicio.

Los investigadores publicaron este lunes fotos de una persona que creen que es Casey White, captada por la cámara de vigilancia en el lavado de coches. Vicky White no se ve en las imágenes.

La pareja desapareció inicialmente el 29 de abril cuando Vicky White dijo que iba a llevar a Casey White al juzgado para una evaluación mental. Pero nunca llegaron al juzgado y las autoridades descubrieron más tarde que se dirigieron al aparcamiento de un centro comercial, abandonaron el coche patrulla del agente y escaparon en un vehículo que Vicky White preparó allí la noche anterior, según las autoridades.

Casey White será devuelto a Alabama, donde se enfrentaba a cargos de asesinato antes de su fuga y ya cumplía una condena de 75 años por otros delitos. Antes de su muerte, Vicky White fue acusada de permitir o facilitar la fuga en primer grado, además de cargos de falsificación y robo de identidad relacionados con el uso de un alias para comprar el Ford Edge de 2007 en el que la pareja escapó inicialmente, dijeron las autoridades.

La veterana agente ha sido descrita por Singleton como "una empleada ejemplar" con un "historial intachable" que contaba con la confianza y el respeto de sus colegas. A medida que se desarrollaba la investigación, el sheriff reconoció que su aparente comportamiento es incompatible con la persona que sus colegas creían conocer.

"Obviamente había una faceta de Vicky White de la que no éramos conscientes", dijo previamente a CNN.

La búsqueda de la carcelera y el recluso fue un reto para los investigadores

Los años de experiencia de Vicky White en el cumplimiento de la ley presentaron dificultades únicas para las autoridades.

"Esta fuga fue obviamente bien planeada y calculada", dijo Singleton, señalando que las fugas de las cárceles del condado suelen ser espontáneas. "Se preparó mucho. Tenían muchos recursos, dinero en efectivo, vehículos y todo lo que necesitaban para lograrlo, y eso es lo que ha hecho que esta última semana y media sea tan difícil. Empezamos desde cero, y no solo eso... nos sacaron seis horas de ventaja".

Los investigadores publicaron previamente un video de Vicky White en un Quality Inn de Florence, Alabama, donde dicen que se alojó la noche anterior a la fuga. Singleton también dijo que tienen imágenes de ella comprando ropa de hombre en unos grandes almacenes y en una "tienda para adultos", y añadió que "obviamente tenía una muda de ropa" para el recluso.

Antes de su desaparición, Vicky White presentó sus documentos de jubilación, vendió su casa por un precio muy inferior al del mercado y compró el coche que la pareja utilizaría para escapar, según las autoridades.

El día de la desaparición estaba previsto que fuera su último día de trabajo, pero sus papeles de jubilación nunca se finalizaron, según Singleton. La Oficina del Sheriff del Condado de Lauderdale anunció la semana pasada que ya no estaba empleada allí.

El fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Chris Connolly, quien dijo que trabajó con la oficial casi a diario durante 17 años, aseguró a CNN la semana pasada que "habría confiado en ella con mi vida".

"Estoy muy decepcionado con ella", dijo. "Se confió en ella y se aprovechó de esa confianza".

En el Centro de Detención del Condado de Lauderdale habrá consejeros disponibles para el personal que pueda necesitarlos tras la muerte de Vicky White, según Singleton.

"Es una agencia pequeña, como una familia", dijo a CNN. "Algunos de estos ayudantes más jóvenes ella era como una figura materna para ellos y sé que se lo van a tomar mal".

Es probable que Casey White tenga que volver al centro de detención en el futuro para las audiencias judiciales relacionadas con sus cargos de asesinato. Singleton dijo que el recluso será aislado en una celda.

"Va a permanecer encadenado y esposado, y cuando salga de ese centro, les garantizo que habrá dos agentes con él", dijo. "Y no va a volver a salir de esta cárcel. No quiero que esté aquí más tiempo del necesario".

Nadia Romero, Jamiel Lynch, Jenn Selva, Amara Walker y Jade Gordon de CNN contribuyeron a este informe.