¿Por qué los perros parecen correr mientras duermen? Los expertos opinan

(CNN) -- June parece soñar con una persecución. En cuanto esta pastora alemana de pelo largo se echa para tomar una siesta, sus extremidades flácidas suelen empezar a moverse y a dar patadas. Para sus dueños, parece estar tras el rastro de una presa invisible.



"Cuando está durmiendo, a veces sus patas se mueven de forma agresiva, frenética, como si corriera en una cinta invisible", dice su dueño, Wudan Yan, quien vive en Seattle.

"Está soñando, ¿verdad?" pregunta Yan. "Está soñando con perseguir ardillas y conejos".

El tipo de comportamientos que Yan ha observado son comunes, dijo el neurocientífico Marcos Frank, profesor de la Universidad Estatal de Washington que estudia la función del sueño en los animales. "Lo he visto en mis propios perros. Corren, gimen, ladran y se despiertan como si no supieran dónde están", explica.

¿Qué sueña realmente June? Lo que sucede en los animales mientras duermen ha despertado la curiosidad humana durante miles de años, pero las respuestas claras han sido esquivas. "Si un perro nos diera un informe, tal vez podríamos responder a la pregunta", dice Frank.

Hasta entonces, tendremos que conformarnos con la ciencia. Esto es lo que sabemos.

¿A qué se deben las sacudidas?

Las sacudidas musculares involuntarias, llamadas mioclonías, son comunes tanto en perros como en humanos. Eso es lo que se ve cuando las extremidades y las patas de un perro tiemblan o se mueven repetidamente durante el sueño. Es más frecuente durante el sueño REM. El parpadeo de los ojos también está asociado a la fase REM.

Y en los humanos, el sueño REM se ha asociado históricamente con los sueños vívidos. Es la etapa en la que se tienen ese tipo de experiencias extrañas y a todo color que no puedes esperar a contarle a tu familia durante el desayuno.

Los perros duermen mucho en la fase REM, que representa alrededor del 12% de su vida, según un estudio de 1977 publicado en la revista académica Physiology & Behavior. Y como otros aspectos del sueño en los perros se parecen mucho a los nuestros, los científicos creen que los paralelismos podrían extenderse al sueño.

"Desde los perros hasta los humanos, la mayoría de los mamíferos presentan los mismos estados básicos de sueño", afirma Frank. "No podemos afirmar de forma concluyente que los perros tengan experiencias como las nuestras cuando soñamos, pero es difícil no imaginar que lo hagan".

Cuando el movimiento durante el sueño se vuelve más elaborado, es posible que ocurra algo más que la mioclonía.

"Correr a toda velocidad mientras duermen no es tan común", dice Frank. "Hay un mecanismo en el cerebro que te paraliza activamente desde el cuello hacia abajo. Es un fenómeno fascinante, y es lo que normalmente te impide actuar en tus sueños".

Esa estructura, llamada puente de Varolio, está situada en el tronco encefálico. Un daño en esta estructura puede provocar un cortocircuito en su capacidad de paralizar el cuerpo mientras duerme.

Los científicos descubrieron en la década de 1970 que si se lesionaba el tronco cerebral de los gatos domésticos, los animales se volvían mucho más activos mientras dormían. En el estudio se observó que los gatos levantaban la cabeza, movían las extremidades y saltaban.

Los daños producidos en el puente de Varolio por trastornos neurológicos también pueden afectar a la capacidad del cerebro para paralizar el cuerpo durante el sueño. En el caso de los humanos, un gran aumento de las sacudidas mientras se duerme puede ser una señal de alerta temprana de la enfermedad de Parkinson, dijo Frank. Si ves lo mismo en tu perro, señaló, vale la pena llevarlo al veterinario.

¿Qué ocurre realmente y por qué?

En el caso de los humanos, se cree que el sueño REM desempeña un papel en la consolidación de la memoria. Hay algunas pruebas de que funciona de la misma manera en los animales.

En un estudio de 2001, publicado en la revista académica Neuron, los investigadores que observaron la actividad de las ondas cerebrales en ratas dormidas llegaron a la conclusión de que los animales repetían los acontecimientos del día. Cuando las ratas recorrían un laberinto circular antes de quedarse dormidas, parecían repetir fragmentos de su recorrido por el laberinto mientras dormían. Y en 2017, un estudio, publicado en la revista Scientific Reports, descubrió que los perros podrían utilizar sus horas de siesta para reforzar los recuerdos establecidos mientras están despiertos.

Los perros que participaron en el estudio empezaron por aprender a seguir nuevas órdenes de voz. Una semana después del entrenamiento inicial, los animales que dormían, en lugar de jugar, tras la lección eran capaces de realizar la tarea asociada mejor que sus homólogos del grupo de control. Es posible que ellos también estuvieran reproduciendo los acontecimientos del día mientras dormían.

Cuando los perros duermen "no hay razón para no creer que no están reviviendo algún tipo de experiencia anterior", afirma Marc Bekoff, profesor emérito de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Colorado Boulder y autor de "Canine Confidential: Why Dogs Do What They Do".

Esto también se aplica a los primos salvajes de los perros. Bekoff ha pasado innumerables horas realizando investigaciones de campo que incluyen la observación de lobos y coyotes mientras duermen, y dice que muestran los mismos comportamientos que los dueños de mascotas ven en sus caninos mientras duermen.

Pero aunque los perros, los lobos y los coyotes repasen los acontecimientos del día cuando están dormidos, los resultados pueden tener un aspecto (o un olor) muy diferente al de los sueños humanos. "Nosotros tenemos una visión excepcional, pero los perros... ese no es su ámbito", afirma Frank, el profesor del estado de Washington.

Aunque los perros no tienen la mejor vista del mundo, tienen un olfato fenomenal.

"Creo que hay un contexto sensorial que debe ajustarse a los contenidos mentales", afirma. "Siempre me he preguntado, cuando los perros sueñan, ¿es un mundo de olores lo que están experimentando?".

¿Por qué estamos tan obsesionados con el sueño de nuestros perros?

Puede que los propietarios de mascotas de hoy en día se sientan especialmente fascinados por la vida de sus compañeros mientras duermen, pero el interés por los sueños de los animales se remonta a la antigüedad, señala el filósofo David M. Peña-Guzmán, profesor asociado de Humanidades y Estudios Liberales de la Universidad Estatal de San Francisco.

"Hay referencias a los sueños de los animales en la obra de gente como Aristóteles y un par de otros filósofos griegos", dijo Peña-Guzmán, que también es autor del libro de próxima aparición "When Animals Dream: The Hidden World of Animal Consciousness".

Incluso entonces, a los humanos les gustaba especular sobre los sueños de los animales con los que estaban unidos, como los perros y los caballos, dijo. Pasar mucho tiempo con un animal doméstico, señaló Peña-Guzmán, hace que sea más fácil imaginarlos como criaturas con una rica vida interior. Las especies menos tiernas, como las ranas y los insectos, suelen ser ignoradas en los relatos antiguos.

¿Por qué un filósofo se interesa por los sueños de los animales? En su libro, Peña-Guzmán sostiene que la capacidad de soñar sugiere que un animal experimenta conciencia. Y cuando reconocemos la conciencia de un animal, escribió, es más probable que valoremos sus experiencias, que creamos que merecen un trato respetuoso.

Y Peña-Guzmán encuentra sueños en todo el reino animal. Describió a un pulpo dormido cuyo color se vuelve caleidoscópico, lo que algunos científicos consideran una prueba del sueño REM. Escribió sobre pinzones cebra cuya actividad cerebral durante el sueño tiene el mismo aspecto que cuando están cantando una canción. Peña-Guzmán cree que los peces probablemente también sueñan.

Peña-Guzmán reconoce que no todos los animalistas están de acuerdo con sus conclusiones sobre los sueños, pero una cosa está clara: tenemos mucho que aprender sobre el sueño de los animales.

"En el sueño se ve realmente el poder de la mente en funcionamiento", dice Peña-Guzmán. "Es un recordatorio realmente poderoso de lo mucho que hemos subestimado y estudiado a los animales y de hasta qué punto la mente animal sigue siendo ese territorio inexplorado del que sabemos relativamente poco".