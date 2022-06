ANÁLISIS | Ni siquiera la Fed está segura de poder evitar una recesión

Suben tipos de interés por la inflación en EE.UU. 1:21

(CNN) -- La tarde del miércoles, los fans de la política monetaria como yo sintonizaron para ver al mismísimo "Silver Fox" explicar el pensamiento de la Reserva Federal (Fed) detrás de su decisión de subir las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual (0,75%), la acción más agresiva que el banco ha tomado desde 1994.

Permítanme resumir los comentarios del presidente de la Fed, Jay Powell: La inflación es mala. Hacemos todo lo posible. Nadie sabe realmente qué rayos está pasando.

El asunto es el siguiente: el desastroso informe sobre la inflación que se publicó el viernes prácticamente garantizó que la Fed tuviera que hacer algo más que el aumento de medio punto porcentual que había indicado previamente. Los precios subieron un 8,6% respecto al mes anterior, lo que significa que van en la dirección equivocada. Ese informe fue tan malo que algunos analistas incluso esperaban que Powell y sus alegres economistas fueran aún más duros con las subidas de las tasas: ¿por qué parar en el 0,75 y mejor subirlas un punto completo, Jay?

La respuesta es que no quería asustar a los inversores que acaban de caer en un mercado bajista.

Y ese movimiento de 75 puntos base parece haber calmado a Wall Street. Demostró que la Fed iba en serio, pero no se dejó llevar por el pánico. Los mercados subieron por la tarde.

¿Por qué son importantes las tasas de interés más altas?

Es una de las principales herramientas de la Fed para controlar los precios. Al subir las tasas desde casi cero a principios de año, el banco central está haciendo que sea más caro para las empresas y las personas pedir dinero prestado. Lo cual, obviamente, es pésimo si eres dueño de un negocio que busca expandirse o si quieres comprar una casa, o pedir cualquier tipo de préstamo por cualquier razón en el corto plazo.

La vida ya es muy cara, ¿y ahora vas a subir las tasas de interés de mis tarjetas de crédito, Jay? ¿Qué?, ¿se supone que debo dejar de comprar ahora?

Y la respuesta es sí, más o menos. Pero no dejes de comprar del todo, querido ciudadano: tu voraz apetito por los bienes de consumo es el motor que alimenta la mayor economía del mundo y todos estaremos arruinados si dejas de hacer esos viajes a Target en los que vas por UNA SOLA COSA RÁPIDA y acabas comprando una lámpara nueva, un tanque de propano para tu viaje de acampada, tres trajes de baño, algo de papelería nueva y una licuadora.

Mi colega Nicole Goodkind informó ayer desde Washington., en la sala donde ocurrió...

Número del día: 2,9 millones

Ford está llamando a revisión a 2,9 millones de autos por un problema que puede hacer que se desplacen mientras están estacionados. Básicamente, el conductor pone la marcha en el estacionamiento, pero algunos vehículos tienen una pieza defectuosa que les impide parar. Los organismos reguladores de la seguridad recibieron cuatro informes de lesiones y seis informes de daños materiales potencialmente relacionados con el problema.

El invierno para las cripto

La teoría del "tonto mayor" es un concepto popular en las finanzas, por no hablar de las oscuras artes de los esquemas Ponzi. La idea es que siempre se puede ganar dinero comerciando con activos sin valor o sobrevalorados, siempre que haya otras personas (más tontas) dispuestas a ofertar más por ellos.

Imagínate un activo que es esencialmente unas pocas líneas de código sin valor intrínseco aparente y sin aplicación demostrable en el mundo real. Pero infúndale un entusiasmo ilimitado por parte de un grupo de los primeros en adoptarlo, que se beneficiarán enormemente si consiguen convencer a más personas de que compren dicho activo. Añade algunas palabras de moda, el tribalismo, el FOMO y un puñado de apoyos de celebridades y ya está.

La cuestión es que, por si no estaba claro, estamos hablando del bitcoin, que está siendo absolutamente vapuleado esta semana. Y luego, por si fuera poco, Bill Gates despreció las criptomonedas y su producto hermano NFT como "100% basado en la teoría del tonto mayor". (Traducción: es una estafa).

A pesar de la caída de los valores y la agitación en las principales plataformas de comercio, los fieles de las criptomonedas no se inmutan, informa mi colega Nicole Goodkind. Este desplome forma parte de la vida en el negocio del bitcoin, dicen: los mínimos en un mercado bajista son más bajos, pero los máximos también son más altos.

Por si te lo perdiste, aquí está un resumen de los últimos días:

El bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, cayó el miércoles apenas por encima del nivel psicológicamente significativo de los US$ 20.000. Esta cifra está un 70% por debajo de su máximo de casi US$ 69.000, que alcanzó hace apenas siete meses.

El ether, la segunda criptomoneda más importante, ha perdido cerca de un tercio de su valor desde el viernes, y está a un 75% de su máximo.

Coinbase, una de las principales bolsas de criptomonedas, despedirá al 18% de su personal.

Binance, otra plataforma de intercambio, tuvo que pausar los retiros durante unas horas el lunes, diciendo que algunas transacciones se habían "atascado." El mismo día, Celsius Network también suspendió los retiros, citando "condiciones extremas del mercado".

Pero los inversores que llevan unos cuantos años en el juego de las criptomonedas no parecen demasiado preocupados (al menos no todavía) porque ya vieron este tipo de cosas antes.

Dos caídas prolongadas anteriores vieron al bitcoin perder más del 80% de su valor, pero la moneda se recuperó... y algo más. Durante el mercado bajista de criptomonedas, de 2017-2018, el bitcoin cayó un 83%, desde unos US$ 19.400 hasta US$ 3.200. Tres años después, en noviembre de 2021, había subido por encima de los US$ 68.000.

Conclusión

Mira, las criptomonedas no son el único activo que está teniendo una mala semana/mes/año. Prácticamente todas las acciones se están viendo afectadas por el endurecimiento de la política monetaria, lo que ha alejado a los inversores de las apuestas en activos más arriesgados como las acciones tecnológicas y las cripto.

Pero las criptos tienen problemas únicos. Son jóvenes: nacieron en 2009; son uno de los miembros más jóvenes de la Generación Z; no están aún en la escuela secundaria y todavía les falta una década para poder beber legalmente. El mercado está casi completamente desregulado, y lo apuntalan hordas de celebridades e inversores inexpertos que, si tuviera que apostar, no distinguirían una blockchain de una mantequera ni con una pistola en la cabeza.

Por eso, gente como Bill Gates, Warren Buffett, Jamie Dimon, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y un pequeño, pero creciente número de líderes tecnológicos se están haciendo oír y organizando para advertir al público y a los legisladores sobre los riesgos de las inversiones en criptomonedas.

Esos escépticos se están mostrando más inteligentes ahora que las criptomonedas se hunden. Como dijo Buffett: "Solo cuando baja la marea te enteras de quién ha estado nadando desnudo".