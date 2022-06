Una inusual entrevista de Biden revela al menos 9 ideas sobre su presidencia

Biden: Mi prioridad es combatir la inflación 1:18

(CNN Business) –– El presidente Joe Biden ha concedido muy pocas entrevistas este año, lo que hace que su conversación de media hora con Josh Boak, reportero de Associated Press para la Casa Blanca, sea aún más relevante.

Afortunadamente, AP publicó la transcripción de la entrevista completa. Estas son 9 ideas sobre la presidencia de Biden que reveló el diálogo frente a cámaras:

>> Biden reconoció que los precios de la gasolina son cruciales: "Si quieres un barómetro directo sobre lo que la gente va a hablar… y si las cosas andan bien, ese es el costo de los alimentos y el costo de la gasolina en la estación de servicio. Me refiero literalmente a la estación de gasolina".

>> Cuando Boak señaló que "los republicanos en este momento están diciéndoles a los votantes que la inflación comenzó con su paquete de ayuda para el covid-19", Biden respondió que hay "cero pruebas de eso". También sostuvo que "la idea de que (el paquete) causó inflación resulta extraña". (En esta historia detallada de CNN Business, Allison Morrow apunta a que "es cierto que el gasto público aumenta la inflación", pero señaló que es complicado y que hay muchos otros factores en juego).

>> La historia principal de Boak después de la entrevista empezaba con esta cita de Biden: "Las personas están muy, muy deprimidas. Están realmente deprimidas". El presidente lo dijo en el contexto del covid-19. Indicó que cree que la gente "subestima enormemente" el impacto del cierre de las escuelas y otras alteraciones que produjo el covid-19. "Piénselo en todos los ámbitos", dijo. "Qué aislados nos hemos vuelto. Qué separados estamos", completó.

publicidad

>> Biden citó "evidencias abrumadoras" sobre los impactos de la pandemia "en la psique", incluida la muerte de tantas personas. "Entonces, está hablando de un país que ha sufrido un profundo trauma psicológico", dijo Boak. "Sí", respondió Biden. "¿Qué puede hacer usted como presidente?", comenzó a preguntar Boak, "para abordar esa psicología". Y Biden respondió en medio de la oración: "Tener confianza".

>> Biden también habló de la psicología del país al referirse al cambio climático: "Tienes la tundra derritiéndose. Tenemos el Polo Norte, quiero decir, así que las personas observan eso y creo que es totalmente comprensible que estén preocupadas porque miran a su alrededor y dicen 'Dios mío, todo está cambiando'. Tenemos más huracanes y tornados, inundaciones". Luego mencionó lo sucedido esta semana en Yellowstone.

>> El presidente aludió en algunas ocasiones a los medios de comunicación que consume. Mencionó los videos al principio de la pandemia que mostraban filas de autos esperando para recibir donaciones de alimentos. Dijo que el "partido MAGA (Make America Great Again)" trata de "hacerme pasar por socialista". Y citó un artículo positivo, aparentemente sobre su escritorio, de la revista de The New York Times.

>> ¿Tiene a Donald Trump en mente? La parte más divertida de la transcripción fue cuando Biden llamó a Boak un "hombre joven". Boak dijo: "Siento que me salen más canas todos los días, señor". Y Biden replicó: "Bueno, te diré algo, al menos tienes cabello. Me conformaría con el naranja si tuviera más cabello".

>> Biden mencionó por su cuenta el fallo inminente de la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto y luego volvió a referirse al tema. "Incluso las personas que no están a favor del derecho al aborto lo encontrarán muy, muy, fuera de lugar cuando una mujer cruce las fronteras estatales y la arresten por el lugar al que va".

>> Al final, cuando Biden criticó a los republicanos por estar "fuera de la corriente principal de donde está el público", dijo: "Sabía que estaba enfrentando un momento difícil, pero, ¿puedo decir algo extraoficialmente?" Así que cualquiera puede adivinar lo que dijo entonces. Lee el resto de la transcripción aquí...

¿Vendrán más entrevistas?

Esta es la primera entrevista que Biden le concede a AP en lo que lleva de su presidencia. (Muchos otros grandes medios de comunicación de EE.UU. aún no han conseguido una). Los periodistas se refirieron a las preguntas y respuestas como "inusuales" y apenas ocultaron sus esperanzas de que el presidente hablara con más frecuencia.

Cuando le pregunté a la Casa Blanca sobre lo que esta entrevista revelaba acerca de la estrategia mediática más amplia de Biden, no me respondieron nada definitivo. Edward-Isaac Dovere, de CNN, escribió a principios de este mes sobre los problemas de la administración con los mensajes. Biden felicitó a Boak durante la reunión y dijo: "Estoy impresionado por su objetividad, cómo escribe", por lo que quizás las lecturas del presidente llevaron a la entrevista. Le preguntaré a la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, cuando me acompañe en "Reliable Sources..." de este domingo.

Otras lecturas

-- "Joe Biden no debería lanzarse a la reelección en 2024. Es demasiado viejo". Así comienza la más reciente pieza de Mark Leibovich para el diario The Atlantic. Lee el resto y mira si te convences.

-- Un enfoque interesante: el mundo de Biden cree que "le ganamos la batalla al covid-19 y perdimos la guerra política", escribe Adam Cancryn en Politico, a medida que "la nación ahora pasa al aborto, la inflación y las armas...".

-- Max Tani y Alex Thompson describen cómo trabaja la Casa Blanca "tras bastidores para obtener más de su perspectiva en el sitio web de Fox...".

-- Este viernes es el aniversario número 50 del escándalo de Watergate. The Washington Post tiene una sección especial en línea para la cobertura.

-- Son las diferencias entre entonces y ahora, no las similitudes, lo que más se nota. Como escribió el exeditor Donald E. Graham en esta retrospectiva, si la frase "noticias falsas" hubiera existido en 1972, "la gente de Nixon la habría usado con gratitud...".

-- James Hamblin bromeó este jueves: "Las audiencias del 6 de enero son como Watergate, pero solo si docenas de empleados habrían testificado que el presidente les dijo que irrumpieran en Watergate... luego avergonzado públicamente a su vicepresidente por no irrumpir en Watergate... después insistido en que irrumpir en Watergate fue muy bueno...".