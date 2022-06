Los CDC recomiendan las vacunas contra el covid-19 para niños a partir de los 6 meses, lo que allana el camino para que las vacunaciones comiencen pronto

Macías: Debemos vacunar a todos porque el covid no se irá 2:43

(CNN) -- La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la Dra. Rochelle Walensky, aprobó las vacunas contra el covid-19 para niños menores de 5 años el sábado, allanando el camino para que las vacunas se administren pronto.

Esta medida se produce después de que los asesores de vacunas de los CDC votaron unánimemente el sábado a favor de recomendar las vacunas Moderna y Pfizer/BioNTech Covid-19 a niños de hasta 6 meses.

"Juntos, con la ciencia a la cabeza, hemos dado otro paso importante en la lucha de nuestra nación contra el covid-19. Sabemos que millones de padres y cuidadores están ansiosos por vacunar a sus hijos pequeños y, con la decisión de hoy, pueden hacerlo", dijo Walensky en un comunicado. "Animo a los padres y cuidadores que tengan preguntas a hablar con su médico, enfermera o farmacéutico local para obtener más información sobre los beneficios de las vacunas y la importancia de proteger a sus hijos vacunándolos".

Es posible que las vacunaciones no comiencen hasta el martes en algunos lugares.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, elogió la decisión de los CDC de recomendar las vacunas el sábado.

"Hoy se dio un paso monumental en la lucha de nuestra nación contra el virus, con prácticamente todos los estadounidenses ahora elegibles para las protecciones que brindan las vacunas COVID-19", dijo Biden en una declaración escrita, y agregó: "Para los padres de todo el país, este es un día de alivio y celebración".

Walensky aprobó la administración de dos dosis de la vacuna de Moderna en niños de seis meses a 5 años, y tres dosis de la vacuna de Pfizer en niños de seis meses a 4 años. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC señaló el sábado que si se administra alguna vacuna de Pfizer, entonces la serie de vacunación debe contener tres dosis.

"Vigilaremos el inventario a medida que las vacunas se entreguen a partir del lunes a las clínicas, farmacias y otros entornos clínicos para determinar cuándo estará disponible la búsqueda de vacunas para menores de cinco años en vacunas.gov", afirmó el Dr. Kevin Chatham-Stephens, el Líder de planificación e implementación de vacunas pediátricas con el Grupo de trabajo sobre vacunas de los CDC, en la reunión de ACIP.

"Los padres y cuidadores pueden comunicarse con el pediatra o el médico de familia del niño o con el departamento de salud local, farmacia, etc. para preguntar si tienen la vacuna, entendiendo que no todas las clínicas o farmacias recibirán su vacuna el lunes".

Las vacunas Moderna y Pfizer/BioNTech Covid-19 ya están autorizadas para niños pequeños

El viernes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) amplió las autorizaciones de uso de emergencia para la vacuna de Moderna para incluir niños de 6 meses a 17 años y Pfizer/BioNTech para niños de 6 meses a 4 años.

Los asesores de vacunas de los CDC analizarán el uso de la vacuna Moderna en niños mayores de 6 a 17 años en su reunión del 23 de junio.

Alrededor de 17 millones de niños menores de 5 años ahora son elegibles para las vacunas contra el covid-19.

El covid-19 es la principal causa de muerte relacionada con enfermedades infecciosas en personas de hasta 19 años, pero los datos muestran que esas muertes se pueden prevenir mediante la vacunación, dijo el Dr. Matthew Daley en la reunión del ACIP del viernes.

"El covid-19 es la principal causa de muerte entre las enfermedades infecciosas en personas de 0 a 19 años. Y es la séptima causa más común de muerte entre las personas de 0 a 19 años", indicó Daley, investigador principal del Institute for Health Research de Kaiser Permanente Colorado, al comité.

"Hasta marzo de 2022, las personas no vacunadas de 5 años o más tenían 10 veces más riesgo de morir de covid-19 en comparación con las vacunadas con al menos la serie primaria", señaló Daley, y agregó que, en otras palabras, los datos "proporcionan evidencia del mundo real de que la mayoría de las muertes por covid-19 se pueden prevenir mediante la vacunación".

En la reunión del ACIP del sábado, la Dra. Veronica McNally dijo que estaba "sorprendida" por el impacto que ha tenido el covid-19 en los niños.

"Me sorprenden estas cifras: 2 millones de casos, 20.000 hospitalizaciones y más de 200 muertes. Y también me preocupa que realmente se subestime la gravedad potencial de un virus respiratorio en los niños de esta edad y que, a veces, los padres no comprendan bien las consecuencias a largo plazo, incluido el MIS-C", dijo McNally.

"Los beneficios parecen superar claramente los riesgos"

Según la autorización de la FDA, la vacuna Moderna se puede administrar como una serie primaria de dos dosis, a 25 microgramos cada dosis, a bebés y niños de 6 meses a 5 años de edad. Para niños mayores, de 6 a 11 años, las dosis son de 50 microgramos cada una.

La vacuna de Pfizer/BioNTech ahora se puede administrar como una serie primaria de tres dosis, a 3 microgramos cada dosis, para uso en bebés y niños de 6 meses a 4 años.

El Dr. Paul Offit, asesor de vacunas de la FDA, dijo el miércoles que los niños que reciban la vacuna de Pfizer deberán completar una serie de tres dosis para obtener la protección suficiente.

"'Los beneficios superan los riesgos' es algo que puedo apoyar, pero tengo algunas preocupaciones sobre esta vacuna", dijo Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Pensilvania.

La Dra. Jeannette Lee, de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas, que también forma parte del comité asesor de vacunas de la FDA, se mostró de acuerdo.

"Ciertamente, tres dosis beneficiarán. Me preocupa mucho que muchos de estos niños no reciban una tercera dosis", dijo. "Mi preocupación es que tienes que recibir las tres dosis para obtener realmente lo que necesitas".

Según los datos de los ensayos clínicos, los efectos secundarios comunes de ambas vacunas incluyen dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y fatiga. Las vacunas parecieron provocar respuestas inmunitarias similares en los niños a las que se han observado en los adultos.

El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA determinó que los beneficios de ambas vacunas superan los riesgos y señaló que las vacunas han sido "bien toleradas" entre los niños que las recibieron en los ensayos clínicos.

"Los beneficios parecen superar claramente los riesgos, particularmente para aquellos con niños pequeños que pueden estar en el jardín de infantes o en una guardería colectiva", afirmó en una discusión sobre la vacuna Moderna.

La cantidad de hospitalizaciones y muertes de niños por covid-19 es preocupante y mucho mayor en comparación con las muertes y hospitalizaciones relacionadas con la influenza, dijo el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.

"Todavía hubo, durante la ola de ómicron, una tasa relativamente alta de hospitalización durante este período", indicó. "Ese índice de hospitalización en realidad es bastante preocupante, y si lo comparamos con lo que vemos en una terrible temporada de influenza, es peor".

Marks dijo que la cantidad de muertes de niños menores de 4 años durante los primeros dos años de la pandemia "también se compara terriblemente con lo que hemos visto con la influenza en el pasado".

"Lidiamos con un problema en el que creo que debemos tener cuidado de no volvernos insensibles a la cantidad de muertes pediátricas debido a la abrumadora cantidad de muertes de personas mayores aquí. Cada vida es importante", dijo, y agregó que "Las muertes prevenibles por vacunas son aquellas sobre las que nos gustaría tratar de hacer algo".

Agregó que las vacunas contra el covid-19 son una intervención similar a la vacuna contra la influenza, que se ha utilizado y aceptado de manera amplia y rutinaria para prevenir muertes en todas las edades.

Virginia Langmaid, Brenda Goodman y Sam Fossum de CNN contribuyeron a este informe.