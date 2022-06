Resumen de noticias de las protestas y el paro nacional en Ecuador del miércoles 22 de junio

¿Cuál es el origen de las protestas?

La Conaie, que lidera la movilización nacional en algunas provincias, exige al gobierno lo siguiente, entre otras propuestas:

Reducir los precios de los combustibles

Atender el problema del desempleo

Regular los precios de los productos del campo

Combatir el crimen

La dirigencia de la Conaie insistió a lo largo del viernes (17 de junio), el día en el que Lasso anunció el primer estado de excepción, que mantendrá la paralización. Su presidente, Leonidas Iza —detenido el martes durante las protestas y luego liberado—, hizo un llamado a la manifestación pacífica y aseguró que su movilización no tiene tintes vandálicos.

El jueves, Iza había dicho que no aceptará un diálogo donde no exista resultados y aseguró que coordinaría la movilización de bases indígenas a Quito si no hay respuestas a sus pedidos.

El viernes, el quinto día de protestas en varias provincias, estuvo marcado al igual que otros días por cierres de carreteras, sobre todo en las provincias de la Sierra y, al caer la noche, hubo movilizaciones en el centro histórico de Quito que terminaron en enfrentamientos en la Plaza de Santo Domingo entre policías y manifestantes.