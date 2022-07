¿Cuánto han subido los precios de las principales materias primas en cuatro meses de guerra de Ucrania?

¿Hay posibilidad de un mercado común en América Latina? 1:36

(CNN Español) -- Han pasado más 120 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y la guerra aún continúa en una de las regiones más ricas del mundo y entre dos de los principales productores y exportadores de cereales. Rusia, es, además, uno de los principales exportadores de petróleo y gas.

Los conflictos armados ponen una enorme presión en la economía, y la situación mundial estaba golpeada por la pandemia de covid-19, por lo que los efectos económicos ya se están sintiendo en todo el planeta y en América Latina, en especial por la inflación.

¿Pero cuánto, exactamente, han trepado los precios de las principales materias primas que mueven al mundo, del petróleo al trigo, y de la gasolina al maíz?

Petróleo

El 23 de febrero de 2022, un día antes de que los tanques rusos cruzaran la frontera para invadir Ucrania, el petróleo Brent (de referencia en Europa) se cotizaba en US$ 99,16 el barril según valores de la Bolsa Mercantil de Nueva York, y ya venía en franco aumento desde los US$ 68,93 de noviembre de 2021, cuando comenzó la acumulación de tropas rusas en la frontera y comenzaron las noticias de una inminente guerra.

Para marzo de 2022, dos meses después del inicio del conflicto, el barril ya cotizaba a US$ 129,12, y, tras pequeñas subidas y bajadas, en su cotización actual alcanza los US$ 115,17. Es decir, una subida del 16% cuatro meses.

Si se toma el petróleo WTI, de referencia en Estados Unidos, el barril se cotizaba en US$ 93 antes de la guerra, y se vende ahora por US$ 106,1, es decir un alza de 14%.

Gasolina

El precio de la gasolina, que impacta en el todos los productos por el alza en los costos de transporte, ha estado subiendo en consecuencia del aumento del petróleo.

En Estados Unidos, la gasolina sin plomo cotizaba a US$ 2,77 el galón un día antes de la guerra, y tras llegar al pico de US$ 4,31, se cotiza ahora en US$ 3,63 en la Bolsa Mercantil de Nueva York, un alza del 31%.

Gas natural

El precio por millón de BTUs de gas natural antes de la guerra era de US$ 4,59, y venía subiendo también en la escalada previa a la guerra: a comienzos de diciembre se encontraba en US$ 3,73.

¿Y ahora? Su cotización asciende a US$ 5,51, es decir un alza del 20%. Y fue peor, a comienzos de junio tuvo un pico de US$ 9,06 (un alza del 97% entrando en el invierno del hemisferio sur).

Trigo

El trigo ya venía en alza desde mediados de 2020, pero tras la guerra registró un gran salto y entró en una una alta volatilidad, según precios de la Bolsa Mercantil de Chicago.

El bushel, una unidad de medida, se cotizaba en 765,25 centavos de dólar a comienzos de febrero, y un día antes de la guerra trepó a 925,75 centavos de dólar, un alza del 20%. Dos meses después y tras el bloqueo a las exportaciones ucranianas, llegaba al pico de 1.311,25 centavos de dólar por bushel, un alza del 41% con respecto al día antes de la guerra.

Luego el cereal se mantuvo con altibajos, pero siempre por encima de los 1.000 centavos de dólar hasta que registró una baja en las últimas semanas por la expectativa de que se libre el suministro de granos de Ucrania. Actualmente se cotiza en 873,25 centavos de dólar el bushel, un 6% por debajo del precio el día antes del comienzo de la guerra, pero aún un 14% por encima de su precio a comienzos de febrero de 2022.

Maíz

El maíz, un importante insumo en la industria alimenticia y de biocombustibles, también registró un salto al comienzo de la guerra, pero se mantiene en niveles altos.

El 23 de febrero se vendía 690,50 centavos de dólar por bushel, y actualmente cotiza a 750 centavos de dólar por bushel, un 8% arriba.

Soja

Al igual que el maíz, la soja, utilizada principalmente como alimento para ganado y como agregado en alimentos para humanos, tuvo un gran salto de precio y se mantiene alta, aunque su aumento comenzó antes de la guerra.

En noviembre de 2021, cotizaba en 1199,50 centavos de dólar por bushel, y el día antes de la invasión ya valía 1659 centavos de dólar por bushel, un alza del 38% en casi cuatro meses.

A comienzos de junio tuvo un pico 1770 centavos de dólar por bushel, y actualmente se cotiza en 1675 centavos de dólar por bushel, casi al mismo valor que el día antes del conflicto.