Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania

El territorio estratégico de la Isla de la Serpiente es "libre de nuevo", dice Zelensky

La Isla de la Serpiente es "libre de nuevo", dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su discurso nocturno de este jueves.

"La isla de Zmiinyi [Serpiente] es un punto estratégico, y cambia significativamente la situación en el Mar Negro. Todavía no garantiza la seguridad, todavía no garantiza que el enemigo no vuelva. Pero ya limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso, los expulsaremos de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo", dijo Zelensky.

El pequeño pero estratégico territorio fue el escenario de una de las batallasiniciales de la guerra en Ucrania, con las demandas de un buque de guerra ruso que pedía a los defensores ucranianos que se rindieran, que respondieron audazmente con un "Buque de guerra ruso, vete a la m***".

Conocida como Zmiinyi Ostriv en ucraniano, la Isla de la Serpiente se encuentra a unos 48 kilómetros de la costa de Ucrania y está cerca de las vías marítimas que conducen al Bósforo y al Mediterráneo.

Algunos antecedentes: Las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron que las tropas rusas abandonaron la isla el jueves, después de llevar a cabo lo que, según ellos, fue una operación "exitosa". Mientras tanto, el portavoz del ejército ruso, Igor Konashenkov, dijo en una sesión informativa que sus fuerzas abandonaron la isla "como gesto de buena voluntad".