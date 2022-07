Crecen los homenajes mientras para recordar a las víctimas del tiroteo en Highland Park, cerca de Chicago

El momento en el que sobrevivientes se esconden del atacante de Highland Park 0:47

(CNN) -- En el corazón de Highland Park (Illinois), una comunidad se reúne en señal de luto, colocando flores, mensajes de recuerdo y banderas estadounidenses en el escenario de otro tiroteo masivo en Estados Unidos.

La cinta amarilla se extiende por las aceras a lo largo de la Avenida Central, la ruta principal de un desfile del 4 de julio el lunes por la mañana que fue interrumpido por los disparos. Siete personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un hombre disparó un rifle semiautomático desde la azotea de un negocio contra la multitud que se encontraba debajo y luego huyó, según las autoridades.

Robert E. Crimo III, de 21 años, fue arrestado más tarde en relación con el tiroteo y admitió ante las autoridades que era el hombre que disparó, dijeron los fiscales en el tribunal el miércoles.

El fiscal estatal del condado de Lake, Eric Rinehart, dijo que el atacante se enfrentará a cargos adicionales por las personas que hirió, junto con los siete cargos de asesinato en primer grado ya presentados.

"Es vital para la recuperación de esta comunidad que cada una de las víctimas reciba justicia", dijo Rinehart el miércoles a Wolf Blitzer de CNN.

En los días posteriores al tiroteo, los residentes han rendido homenaje a los fallecidos o heridos a lo largo de la ruta del desfile. Hay algunos que los abruma la emoción y otros se arrodillan a orar.

Cientos de personas se reunieron el miércoles por la noche en una vigilia a la luz de las velas en el cercano parque Everts, donde se vieron multitud de lazos naranjas —que representan la sensibilización sobre la violencia con armas de fuego— colgados mientras sonaba "Amazing Grace" con gaitas.

A medida que el duelo continúa, más personas se acercan a compartir sus experiencias en la mañana del tiroteo, incluyendo a Lily Wathen, que estaba a punto de comenzar a marchar en el desfile cuando se produjeron los disparos. Sus abuelos estaban sentados "justo enfrente de donde se encontraba el atacante", dijo a CNN.

"Todos los años de mi vida hemos ido a este desfile, y ellos querían estar allí específicamente para que, cuando pasara por el desfile, pudiera encontrarlos allí", dijo Wathen.

Su abuelo recibió un impacto de metralla en el hombro, que le hizo algo de daño a los pulmones, pero los médicos dicen que se recuperará completamente, dijo.

Sin embargo, el trauma del suceso ha "sacudido a mucha gente", dijo. "Es difícil decir cómo estaremos dentro de un año, pero por ahora da miedo incluso pensar en volver".

Dos personas heridas siguen hospitalizadas en las instalaciones del Sistema de Salud de la Universidad de NorthShore hasta el miércoles por la tarde y se encuentran en condición estable, según el portavoz Jim Anthony. Un total de 39 personas habían sido tratadas anteriormente por heridas, dijo, y un niño de 8 años fue trasladado al UChicago Medicine Comer Children's Hospital, que confirmó que el niño se encuentra en estado crítico pero estable.

El sospechoso pudo haber planeado un segundo ataque, según la policía

Tras el tiroteo en Highland Park, el hombre armado pudo abandonar el lugar de los hechos y "contempló seriamente" la posibilidad de cometer otro tiroteo en los alrededores de Madison (Wisconsin), según el subjefe de la Unidad de Delitos Graves del condado de Lake, Chris Covelli.

El arma de fuego que se cree que se utilizó en el tiroteo se recuperó cerca del lugar de los hechos, pero Crimo tenía otra arma en su vehículo durante su detención, dijo la policía. La otra arma era un rifle Kel-Tec, dijo Covelli el miércoles. Crimo tenía aproximadamente 60 cartuchos de munición en su auto en ese momento, agregó Covelli.

Cuando Crimo ubicó otra celebración en la zona de Madison, "contempló seriamente la posibilidad de utilizar el arma de fuego que tenía en su vehículo para cometer otro tiroteo", dijo Covelli, aunque "los indicios apuntan a que no había reflexionado ni investigado lo suficiente".

El miércoles, el jefe del Departamento de Policía de Madison, Shon Barnes, dijo que el FBI alertó a su departamento el lunes por la tarde, mientras Crimo se daba a la fuga, de que podría estar en la zona.

"Lo sentimos por las familias en duelo de Highland Park y por todos aquellos impactados para siempre por los eventos del tiroteo del lunes. Reconocemos que la tragedia bien podría haber tenido lugar en nuestra propia comunidad", dijo Barnes en un comunicado.

Después de ser detenido, Crimo "entró en detalles sobre lo que había hecho, admitió lo que había hecho", en declaraciones voluntarias dadas durante el interrogatorio de la policía de Highland Park, dijo Covelli. A Crimo se le nombró un abogado público y deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el 28 de julio.

Covelli se negó de nuevo a abordar el motivo del atacante, diciendo a los periodistas que no quería entrar en detalles específicos sobre lo que Crimo dijo a los investigadores.

"Sin embargo, tenía algún tipo de afinidad hacia los números 4 y 7, y el inverso era 7/4", dijo Covelli, refiriéndose a la fecha del lunes, 4 de julio. Según Covelli, la afinidad de Crimo "proviene de la música que le interesa".

Un médico que atendió a las víctimas describe el horror del tiroteo 7:04

Una pareja cuidó de un niño en los momentos posteriores a la muerte de sus padres

Kevin McCarthy, de 37 años, y su esposa, Irina, de 35, fueron dos de las víctimas mortales del tiroteo del lunes. Su hijo de 2 años, Aiden, estaba con ellos y había sido protegido de los disparos por el cuerpo de Kevin, según declaró el padre de Irina y abuelo de Aiden, Michael Levberg, al Chicago Sun-Times.

Aiden "fue sacado de debajo de su padre, que seguía sangrando, por buenos samaritanos", dijo la senadora de Illinois Tammy Duckworth a CNN.

Dana y Greg Ring hablaron con Anderson Cooper de CNN el miércoles sobre el cuidado de Aiden inmediatamente después del tiroteo, cuando una mujer —que estaba cubierta de sangre y tenía dificultades para hablar— les entregó a Aiden, dijeron. Aiden también tenía sangre, pero la pareja dijo que era evidente que la sangre no era ni de la mujer ni del niño.

Los Ring llegaron a su automóvil con Aiden y sus hijos y se detuvieron en una estación de bomberos de Highland Park, donde la policía "parecía estar preparándose para la guerra con ametralladoras y cascos", dijo Greg Ring.

"Salí con Aiden y dije: 'No es nuestro hijo, ¿qué hacemos? ¿Puede alguien ayudarnos?'. Y alguien dijo, nunca lo olvidaré, dijo, ya sabes: 'No podemos ser niñeras'. No fue irrespetuoso. Solo dijo: 'No podemos ser niñeras ahora mismo, ¿pueden cuidarlo?'. Y le dijimos que por supuesto".

La familia dejó sus datos de contacto y se llevó a Aiden a casa de los padres de Dana durante un par de horas, donde estuvo viendo dibujos animados y no lloró, dijeron. Pero Dana Ring dijo que cuando intentaba hablar con Aiden y le preguntaba su nombre, Aiden decía "Mamá, papá vienen a buscarme pronto".

Un detective se puso en contacto más tarde y llegó a la residencia, dijo Greg Ring, llevando a Aiden a un centro de reunificación donde finalmente se reunió con otros miembros de la familia.

Los Ring dijeron que estaban agradecidos de que sus hijos estuvieran vivos y que "seguimos tratando de recordarles lo increíblemente afortunados que fuimos... y tenemos que seguir centrándonos en esa parte", dijo Dana Ring.

