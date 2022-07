Con la subvariante BA.5 de coronavirus en aumento, ¿qué deben tener en cuenta los organizadores de eventos? Una experta explica

Nueva ola de covid-19 en EE.UU. con la subvariante BA.5 2:05

(CNN) -- La subvariante BA.5 de ómicron, altamente transmisible, representa al menos el 65% de los nuevos contagios de covid-19 en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Las infecciones están aumentando en la mayor parte del país, y es casi seguro que estas cifras son un recuento insuficiente, dada la cantidad de personas que determinan su estado a través de pruebas caseras que no se informan.

Al mismo tiempo, muchas personas tienen planeados muchos eventos para el verano, como bodas, celebraciones de cumpleaños y reuniones informales. ¿Qué deben tener en cuenta los organizadores de eventos? ¿Cómo pueden las personas pensar en su propio riesgo al decidir si asistir y las precauciones a seguir? ¿Qué sucede si tienes que asistir a algo, por ejemplo, una función de trabajo, pero realmente no quieres que el covid vuelva a tu familia? ¿Y qué pasa con las personas que ya se recuperaron de una infección? ¿Todavía tienen que preocuparse por la reinfección y los riesgos de enfermedad, incluido el covid prolongado?

Para ayudarnos a responder estas preguntas, hablé con la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora de Políticas y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de "Lifelines: A Doctor's Journey in the Fight for Public Health".

CNN: ¿Por qué la subvariante BA.5 es una preocupación en este momento?

Dra. Leana Wen: La BA.5 es ahora la variante dominante aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Parece ser la variante más transmisible hasta ahora. También puede ser parcialmente inmune-evasiva, lo que significa que las personas que recibieron sus vacunas o que anteriormente tuvieron covid-19 pueden no tener mucha protección contra una infección leve o asintomática.

Sin embargo, la vacunación protege contra enfermedades graves. Las personas que no están vacunadas deben vacunarse, y las que aún no han recibido su dosis de refuerzo deben hacerlo. Estar al día con las vacunas te ayudará a protegerte de las consecuencias potencialmente graves debido a covid-19, que en última instancia es el objetivo de la vacunación.

La razón por la que es preocupante ahora es que hay niveles altos en muchas partes del país. En áreas con mucho virus circulante, con un patógeno tan transmisible, las posibilidades de contraer covid-19 son altas.

CNN: ¿Significa eso que la gente debería cancelar los eventos en persona?

Wen: Después de dos años y medio de la pandemia, no creo que sea razonable pedir que la gente siga renunciando a bodas, fiestas de cumpleaños y otras reuniones. Muchas personas han decidido que, mientras sea poco probable que se enfermen gravemente por el covid-19, no tomarán precauciones para evitarlo.

Por otro lado, mucha gente todavía quiere evitar el covid-19. Los organizadores de eventos deben tener en cuenta los deseos de quienes se reúnen.

CNN: ¿Cuáles son algunas cosas que la gente puede hacer si está organizando una reunión?

Wen: Lo primero es reconocer que cada vez que las personas se reúnen, especialmente en lugares cerrados, existe el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus. Esto es especialmente cierto con un virus muy contagioso y cuando hay tanto virus a nuestro alrededor. No es realista establecer la expectativa de que nadie pueda contraer coronavirus en el evento, aunque debe intentar reducir el riesgo.

Algunas formas de hacerlo incluyen, ante todo, tratar de tener la reunión al aire libre. Hemos dicho esto a lo largo de la pandemia, y sigue siendo cierto ahora que al aire libre es mucho más seguro que un lugar cerrado. El coronavirus se transmite por el aire, y cuanta más circulación de aire tengas, mejor.

La ventilación también es importante. Un espacio interior/exterior parcial donde haya buena circulación de aire será mejor que uno completamente cerrado. Y uno con ventanas y puertas abiertas y mucho espacio será de menor riesgo que una habitación pequeña y cerrada con todos hacinados.

Si los organizadores quieren reducir aún más el riesgo, podrían pedir que todos se hagan una prueba rápida en casa justo antes del evento. Las pruebas rápidas no son perfectas, pero son muy buenas para detectar si alguien tiene suficiente virus en ese momento como para infectar a otros. Proporcionar pruebas en la puerta es una salvaguarda adicional, en caso de que no todos tengan acceso a las pruebas de antemano.

Por supuesto, las mascarillas también pueden reducir la transmisión del virus. En este punto de la pandemia, puede ser difícil lograr que las personas se mantengan los tapabocas puestos cuando la mayoría de los lugares ya no las requieren. Creo que es más realista planificar un evento al aire libre y, si tiene que ser en el interior, solicitar pruebas en lugar de las mascarillas requeridas (aunque, por supuesto, las máscaras deberían ser una opción para aquellos que desean protección adicional).

CNN: ¿Cuál es su consejo para las personas inmunocomprometidas o las personas que realmente quieren evitar contraer covid-19?

Wen: Cuando a estas personas las inviten a un evento, deben averiguar qué precauciones está tomando el organizador y luego calcular los riesgos en consecuencia. Un evento al aire libre, o al menos uno en el que pueda permanecer al aire libre todo el tiempo, tiene un riesgo bastante bajo. Un evento en lugares cerrados que requiere de pruebas o mascarillas también son de menor riesgo.

¿Qué pasa con los eventos en interiores llenos de gente que no requieren pruebas ni tapabocas? El enmascaramiento unidireccional con una mascarilla de alta calidad, N95 o equivalente, sigue siendo protector, pero las mascarillas de los inmunocomprometidos deben ajustarse bien y deben mantenerlas puestas todo el tiempo. Si van, deben considerar comer antes y quitarse la mascarilla solo cuando estén al aire libre o en un lugar donde estén solos.

Al final del día, no hay una respuesta clara sobre si estas personas deben ir; depende de cuánto quieran evitar el covid-19 versus el beneficio que obtendrían al asistir.

CNN: Si alguien ha tenido covid-19, ¿debe preocuparse por la reinfección? ¿Qué sabemos del riesgo de covid largo con reinfección?

Wen: La reinfección es ciertamente posible. Aquellos que tenían variantes anteriores a la ómicron como la delta o la alpha son susceptibles de reinfección con subvariantes de ómicron. Incluso estamos viendo reinfecciones en personas que tenían la variante original de ómicron y ahora se están contagiando de BA.5.

La probabilidad de reinfección dentro de los primeros dos o tres meses después de la infección inicial es bastante baja, pero aumenta después de eso. Las personas previamente infectadas se benefician de la vacunación y el refuerzo, lo que reduce aún más la probabilidad de enfermedad grave e infección.

Hay un nuevo estudio, publicado en línea, pero aún no revisado por pares, que muestra que las personas con reinfección corren un mayor riesgo de tener covid prolongado y otras posibles consecuencias con cada infección. Estos resultados bien podrían incitar a algunas personas a decir que quieren evitar la reinfección tanto como sea posible.

CNN: Mucha gente tiene que viajar para asistir a conferencias, reuniones y otras funciones laborales. ¿Cuál es tu consejo si no quieren traer de vuelta el covid-19 a sus familias?

Wen: Hay dos opciones. Una es tratar de reducir su riesgo mientras viaja y en estas funciones tanto como sea posible, lo que incluye limitar el tiempo en lugares cerrados con otras personas, usar mascarilla durante todas las interacciones en lugares cerrados y evitar eventos en interiores con alimentos y bebidas, o al menos mantener una mascarilla puesta durante estas sesiones y comer y beber por separado en otro lugar.

La segunda opción es asumir que estará expuesto y podría contraer covid-19 durante estas sesiones laborales, luego ponerse en cuarentena y hacerse la prueba antes de interactuar con miembros de la familia. No todos pueden hacer esto, tal vez tengan hijos pequeños u otras responsabilidades familiares, pero esa es otra opción que puede ser adecuada para algunas personas.