El premio acumulado de US$ 480 millones de Mega Millions es uno de los mayores de su historia

(CNN) -- ¿Eres el próximo multimillonario de la lotería estadounidense?



Pronto lo sabrás si juegas al Mega Millions de este viernes, el décimo premio más grande de sus 20 años de historia, con un acumulado estimado de US$ 480 millones. No hace falta que uses la calculadora, eso son unos US$ 276 millones en efectivo.

Ese premio aumentó US$ 40 millones después de que el sorteo del martes de los números 4, 7, 10, 45 y 64, más la Mega Ball 12 dorada, no produjera ningún ganador.

El martes se vendieron un total de 1.197.065 boletos ganadores, con premios que van de US$ 1 a 2 millones, dijo la lotería en un comunicado en línea Un boleto vendido en Illinois acertó las cinco bolas blancas para ganar el segundo premio de un millón de dólares del juego.

El último bote de US$ 20 millones se ganó el 15 de abril y desde entonces ha habido más de 14,1 millones de boletos ganadores en todos los niveles de premios, incluyendo 24 por valor de un millón o más, según la lotería.

Solo se han ganado otros tres premios mayores en 2022: un premio de US$ 426 millones en California el 28 de enero, uno de US$ 128 millones en Nueva York el 8 de marzo y otro de US$ 110 millones en Minnesota el 12 de abril.

Aunque las probabilidades de ganar el bote de Mega Millions son de 1 entre 302.575.350, ya sabes lo que dicen, no hay manera de ganar si no participas.