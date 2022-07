Mohammed bin Salman responde a Biden después de que el presidente confrontó al príncipe saudita sobre Khashoggi

Lo que dijo Biden en Arabia Saudita sobre el caso Khashoggi 1:44

(CNN) -- El gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, respondió a Joe Biden después de que el presidente de Estados Unidos lo confrontó sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018 durante una reunión entre los dos líderes el viernes, según una fuente familiarizada con el asunto.

En la reunión, Bin Salman, también conocido como MBS, negó su responsabilidad en el asesinato de Khashoggi en el consulado del reino en Estambul. Biden dijo que indicó que no estaba de acuerdo con MBS, según las evaluaciones de inteligencia de EE.UU., según la fuente.

En respuesta a que Biden mencionara a Khashoggi, MBS citó el abuso sexual y físico de prisioneros en la prisión de Abu Ghraib en Iraq por parte del personal militar estadounidense y el asesinato en mayo de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh en la Ribera Occidental del Jordán ocupada como incidentes que retrataban mal a Estados Unidos, dijo la fuente.

El Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, se hizo eco del sentimiento en una entrevista con Wolf Blitzer de CNN poco después del final de la reunión, de la que formaba parte Jubeir.

“Investigamos, castigamos y nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder”, dijo Jubeir cuando se le preguntó sobre el asesinato de Khashoggi. “Esto es lo que hacen los países. Esto es lo que hizo Estados Unidos cuando se cometió el error de Abu Ghraib”.

La prisión de Abu Ghraib fue un centro de detención del Ejército de EE.UU. para los iraquíes capturados desde el comienzo de la invasión estadounidense de Iraq en 2003 hasta el cierre de la prisión en 2006. En 2004, se filtró un tesoro de imágenes gráficas de la prisión que mostraban la tortura y el abuso sexual de los prisioneros iraquíes por parte del personal militar estadounidense. Once soldados estadounidenses fueron condenados por delitos relacionados con el escándalo.

La renombrada periodista de Al Jazeera, Abu Akleh, fue asesinada a tiros durante una redada militar israelí en la ciudad ocupada de Jenin, en la Ribera Occidental del Jordán.

Abu Akleh era un nombre familiar en el mundo árabe, después de haber pasado décadas informando sobre el sufrimiento de los palestinos bajo la ocupación israelí. Las imágenes obtenidas por CNN —corroboradas por el testimonio de ocho testigos presenciales, un analista forense de audio y un experto en armas explosivas— sugirieron que Abu Akleh, que llevaba un casco y un chaleco protector azul marcado como "Prensa" en el momento de su asesinato, fue asesinada a tiros en un ataque dirigido por las fuerzas israelíes.

En la Ribera Occidental del Jordán el viernes, Biden dijo que Estados Unidos insiste en una “contabilidad completa y transparente” del asesinato del periodista.

Biden calificó la muerte de Abu Akleh como una “pérdida enorme” mientras se encontraba junto al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Belén.

“Espero que su legado… inspire a más jóvenes a continuar con su trabajo de informar la verdad y contar historias que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Estados Unidos seguirá insistiendo en un recuento completo y transparente de su muerte y seguirá defendiendo la libertad de prensa en todo el mundo”, dijo Biden.

Funcionarios palestinos y miembros de la familia de Abu Akleh han criticado la investigación de Estados Unidos y están instando a EE.UU. a hacer más para responsabilizar a Israel por el asesinato.

Khashoggi como prioridad durante la reunión Biden con Mohammed bin Salman

En un discurso organizado rápidamente después de las conversaciones bilaterales de Biden con Mohammed bin Salman, el presidente dijo que planteó el asesinato de Khashoggi al comienzo de la reunión.

“Con respecto al asesinato de Khashoggi, lo planteé al principio de la reunión, dejando en claro lo que pensaba en ese momento y lo que pienso ahora”, dijo Biden a los periodistas. “Fui sencillo y directo al discutirlo. Dejé mi punto de vista muy claro”.

Pero la discusión sobre los derechos humanos parece haber quedado eclipsada por conversaciones más amplias sobre seguridad energética, estabilidad regional, comercio e inversión, según varios funcionarios. También se cree que las ambiciones nucleares de Irán y la guerra en Yemen han sido partes clave de las discusiones.

“Los responsables (del asesinato de Khashoggi) han sido investigados y enfrentaron la ley y están pagando el precio de su crimen”, dijo Jubeir en CNN sobre la discusión. “La conversación avanzó en términos de la discusión oficial”.

Altos funcionarios de la administración defendieron el sábado la decisión de Biden de reunirse cara a cara con Mohammed bin Salman, a pesar del feroz rechazo y las críticas, diciendo que habría sido un “retroceso si el presidente no viniera a la región y sería retroceder si no lo hiciera y no estuviera dispuesto a sentarse y plantear preocupaciones de derechos humanos con líderes extranjeros en todo el mundo”.

“Es difícil decir que los valores van a ser una parte clave de su política exterior y los derechos humanos son importantes para nosotros como nación y ciertamente como administración y luego no ir al extranjero y no hablar con (líderes) de manera franca y directa sobre eso preocupa”, dijo un alto funcionario de la administración.

Biden llegó a Jeddah en busca de soluciones a uno de sus principales problemas políticos en casa, los precios de la gasolina altísimos, ya que la diplomacia con Arabia Saudita en el Medio Oriente se consideraba una de las pocas rutas que podía tomar para reducir los precios que están poniendo presión. en millones de estadounidenses.

Pero los funcionarios de la Casa Blanca dicen que el presidente no regresará a Washington el sábado con aumentos explícitos en la producción de petróleo. La expectativa es que habrá aumentos en los próximos meses, dentro del contexto de mayores niveles de producción en el cartel OPEP+ presentado en su reunión de agosto.