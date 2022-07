Una niña que perdió a su madre por cáncer recibió solo una confirmación para su fiesta de cumpleaños: varios extraños se unieron para ayudarla a celebrar

Una niña de 8 años solo recibió una confirmación de asistencia para su fiesta de cumpleaños, su hermana publicó en línea en TIkTok sobre sus frustraciones y muchos extraños vinieron a celebrar.

(CNN) -- Después de perder a su madre por un cáncer cerebral en abril, una mujer de Tennessee quería que el cumpleaños de su hermana menor fuera especial.

Pero después de que solo una persona respondió a sus invitaciones a la fiesta, extraños intervinieron para mostrar su apoyo.

Chloe Sexton, de 28 años, y Charlotte Sexton, de 8, perdieron a su madre, Jennifer, el 12 de abril después de luchar contra el cáncer cerebral durante 11 años, dijo Chloe a CNN el sábado.

Chloe es ahora la tutora legal de Charlotte.

"Envié las invitaciones temprano y no escuché nada excepto de una persona", dijo Chloe. "Me molestó que no pudiera darle el cumpleaños que quería".

Charlotte tuvo que transferirse a una nueva escuela a mediados del año escolar después de perder a su madre. Sus nuevos compañeros de clase y sus padres estaban al tanto de la muerte de su madre, según Chloe.

Entonces fue entonces cuando Chloe recurrió a TikTok para expresar sus frustraciones.

Ese video tenía más de 9 millones de visitas y más de 30.000 comentarios hasta el sábado.

Chloe dijo que sus comentarios y su bandeja de entrada comenzaron a llenarse con mensajes de personas que se ofrecían a ayudar a decorar, a asistir a la fiesta y preguntaban qué regalo llevarle a Charlotte.

"Esta fue la primera vez que vi a la gente poner acción detrás de su empatía", comentó Chloe. "El apoyo abrumador me hizo sentir no solo como una cara en línea, sino que yo importaba y mi historia le importaba a la gente".

El 9 de julio, Chloe pudo sorprender a Charlotte con invitados, globos, regalos y más, gracias a la ayuda de extraños.

Algunas mujeres ayudaron a decorar la casa y montar una exhibición de globos y otra trajo su caballo de Oxford, Mississippi, para dar paseos en pony a los niños en la fiesta.

A lo largo del día pasó gente, aunque sólo fuera por 30 minutos, de muchas partes. En un momento había unos 20 niños en la casa, dijo Chloe.

Un grupo llamado Mid South Jeeps también organizó un desfile para Charlotte. Alrededor de 25-30 jeeps pasaron por su casa en Memphis, algunos entregaron regalos por la ventana y otros escucharon música de cumpleaños a todo volumen.

"Seguía preguntándome '¿Esto es todo para mí?'", dijo Chloe. "Había tanta emoción, sus ojos eran tan grandes".

No solo fue su primer cumpleaños sin su madre, sino que fue su primera fiesta de cumpleaños, afirmó Chloe. Charlotte nunca había tenido una fiesta como esta ya que su madre luchó contra el cáncer durante la mayor parte de su vida.

"Charlotte me dijo 'Creo que a mamá le hubiera encantado hoy' después de que terminó el día", aseguró Chloe.