Ben Affleck y Jennifer Lopez: una cronología de su relación desde 2001 hasta su boda

J Lo y Ben Affleck se casaron en Las Vegas 0:37

(CNN) -- ¿Deberíamos realmente sorprendernos con Bennifer 2.0 dado que el álbum de 2002 de Jennifer Lopez, "This Is Me... Then", contenía un sentido sencillo titulado "Dear Ben?"

Lopez y Ben Affleck se casaron oficialmente este sábado durante una "ceremonia íntima en Las Vegas".

Demos un vistazo a la historia de amor de la pareja.

Diciembre de 2001

Lopez y Affleck se conocieron en el set de la comedia romántica "Gigli", donde interpretaron a criminales atrapados en un trabajo juntos y la pareja entabla una amistad en la vida real.

Abril de 2002

Las especulaciones de que Ben y Jen podrían ser más que simples amigos comenzaron después de que él sacó un anuncio de página completa en publicaciones comerciales para promocionar su película y elogiar su actuación.

"No ha sido más que un honor y un placer trabajar contigo", decía el anuncio. "Ojalá tuviera la suerte de estar en todas tus películas". Firmado: "Con amor, respeto y gratitud, Ben Affleck".

Julio de 2002

Lopez y Chris Judd solicitan el divorcio durante el verano de 2002, pero, según los informes, para entonces ya habían estado separados un tiempo.

"Jennifer Lopez y Cris Judd han anunciado que han resuelto todos los problemas que surgen de su matrimonio", dijeron los abogados de la pareja en un comunicado en ese momento. "La resolución fue extremadamente amistosa... Los dos seguirán siendo amigos".

Agosto de 2002

Las fotos de los paparazzi de Lopez y Affleck besándose empezaron a circular.

Noviembre de 2002

La pareja se comprometió después de que Affleck hiciera la pregunta con un magnífico anillo personalizado de diamantes rosas de 6,1 quilates de Harry Winston.

Él también aparece como el interés amoroso de Lopez en el video musical de su sencillo "Jenny From the Block", cuya historia toma el tratamiento de su relación por parte de los paparazzi.

En el video, Affleck, literalmente, besa su famoso trasero en una escena de la pareja en un yate.

Marzo de 2003

Lopez y Affleck forman una pareja impresionante en la alfombra roja de la 75ª Entrega Anual de los Premios de la Academia.

Julio de 2003

La pareja asiste al estreno de su película "Gigli", que finalmente es una bomba en la taquilla.

Septiembre de 2003

Días antes de que la pareja se casara, pospusieron sus nupcias y publicaron la siguiente declaración:

"Debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha. Cuando nos encontramos considerando seriamente contratar tres 'novias señuelo' separadas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podría verse comprometido. Sentimos lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos".

Las fuentes le dijeron a CNN en ese momento que la pareja se estaba "tomando un descanso".

Enero de 2004

La pareja canceló oficialmente su compromiso y se separó.

Marzo de 2004

Otra película en la que los dos coprotagonizaron juntos, "Jersey Girl", se estrena y decepciona en la taquilla.

Junio de 2004

Lopez se casó con su amigo el cantante Marc Anthony, con quien comparte mellizos: un hijo y una hija.

En su libro de 2014, "True Love", López supuestamente escribió que el final de su relación con Affleck fue su primera "verdadero despecho" y "Marc volvió a mi vida tres días después de que debería haber estado en el altar diciendo 'Sí, quiero' a otro hombre".

Junio de 2005

Un año después, Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner en una ceremonia privada. Pasan a tener tres hijos juntos.

Julio de 2011

Los admiradores se sorprenden cuando Lopez y Anthony anuncian que se están separando. Solicitaron el divorcio en abril de 2012.

Julio de 2015

Hay aún más conmoción cuando Garner y Affleck anuncian su separación. Su solicitud de divorcio oficial llegó dos años después.

"Siguen siendo amigos y continúan criando a sus tres hijos de manera amistosa", le dijo a CNN una fuente cercana a la pareja en ese momento. "Siempre habían planeado divorciarse, pero solo necesitaban tiempo. Como siempre, sus hijos son su primera prioridad".

Marzo de 2019

Lopez y el exjugador de béisbol Alex Rodríguez se comprometieron, dos años después de que comenzaron a salir y 20 años después de que ella le autografió un póster a su admirador autodeclarado.

Febrero de 2020

Affleck habló sobre López con CNN mientras promocionaba su película, "The Way Back".

Dijo que no se arrepiente de haber hecho "Gigli" porque "Hice una gran amistad con Jennifer Lopez, quien creo que es una persona fabulosa y estoy muy emocionado por su éxito continuo".

"No creo que ella siempre tuviera el respeto que se merecía, en parte, porque era una mujer poderosa", dijo. "Y también porque era latina y realmente innovadora y nadie quería reconocer eso. Solo querían odiar, así que es bueno verla teniendo ese éxito".

Marzo de 2021

Cierta confusión cuando Lopez y Rodriguez supuestamente se separaron, solo para decir días después en un comunicado que, después de todo, seguían siendo pareja.

Abril de 2021

Rodriguez y Lopez anunciaron formalmente que se canceló su compromiso.

Lanzaron la siguiente declaración.

"Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y para los hijos de cada uno. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo".

Poco después, fotografiaron a Affleck visitando la casa de Lopez en Los Ángeles.

Julio 2021

Jennifer Lopez y Ben Affleck hacen oficial su relación en Instagram.

López publicó fotos de su cumpleaños número 52 en Instagram, incluyendo una en la que besa a alguien que parece ser Affleck. Ella no lo etiquetó en la publicación.

La cantante y actriz también fue fotografiada con Affleck en un montaje de video publicado en Instagram por su actriz y amiga Leah Remini el viernes. El video incluía fotos y clips del cumpleaños de Remini en junio.

Septiembre 2021

JLo y Ben Affleck regresan a la alfombra roja

Ben Affleck estrenó su película The Last Duel en la edición 78 del Festival de Venecia, pero de lo que la gente no paró de hablar fue del regreso de "Bennifer" a la alfombra roja. La pareja incluso compartió románticos gestos para las cámaras.

Fue la primera aparición pública de varias que encantaron a los seguidores de la pareja.

Jlo y Ben Affleck se roban el show en el Festival de Venecia 0:54

Diciembre 2021

Ben Affleck causó polémica al hablar de sus adicciones y su matrimonio con la actriz Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos.

La estrella de "The Last Duel" habló con Howard Stern sobre estar casado con Garner y dijo que si no se hubieran separado en 2015 "probablemente todavía estaría bebiendo".

"Es parte de la razón por la que comencé a beber", le dijo Affleck a Stern. "Porque estaba atrapado".

La pareja anunció su ruptura un día después de su décimo aniversario y pasaron casi dos años antes de que solicitaran el divorcio.

Algunos en las redes sociales criticaron a Affleck por, en su opinión, culpar a Garner por su adicción.

Affleck respondió a los comentarios diciendo que habían sacado de contexto sus afirmaciones y que solo tenía respeto y cariño por su exesposa.

JLo, por su parte, dijo sobre la controversia que sentía respeto por Ben Affleck como padre, pareja y persona.

La cantante, actriz y empresaria dijo a la revista People que no le molestan los comentarios que hizo su novio sobre estar "atrapado" en su matrimonio con Jennifer Garner.

"Esta historia simplemente no es cierta", dijo López. "No es así como me siento". Agregó: "No podría tener más respeto por Ben como padre, con la crianza compartida y como persona".

Abril 2022

La pareja se compromete... de nuevo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometieron por segunda vez después de cancelar su anterior compromiso en 2004.

Lopez compartió un vídeo en el que aparece emocionada y luciendo su anillo verde de compromiso en su boletín "On the JLo".

Su hermana Lynda Lopez compartió fotos del video en su Instagram Stories escribiendo: "Así que esto sucedió. Los quiero @jlo @ben affleck".

Julio 2022

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en una "ceremonia íntima en Las Vegas", le dijo una fuente a CNN. Lopez confirmó su boda en Las Vegas en su boletín informativo el domingo, y finalizó la carta con un nuevo nombre: Sra. Jennifer Lynn Affleck.

"Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas", escribió Jennifer Lopez. "Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a la medianoche. Graciosamente permanecieron abiertos hasta tarde unos minutos, nos permitieron tomar fotografías en un Cadillac descapotable rosa, evidentemente usado alguna vez por el propio rey (pero si queríamos que Elvis mismo apareciera, eso tenía un costo extra y él ya estaba en cama)".

Jennifer Lopez escribió que usó un vestido de una película antigua y Affleck usó una chaqueta de su armario.

"Leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas", escribió. "Al final fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado".