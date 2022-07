Identifican a víctimas, atacante y transeúnte armado que mató al atacante: esto es lo que sabemos del tiroteo en centro comercial de Indiana

Tiroteo en Uvalde: ¿por qué no se cumplieron los protocolos? 1:22

(CNN) -- Las autoridades revelaron nuevos detalles del tiroteo ocurrido este domingo en un centro comercial en Greenwood, Indiana, incluidas las identidades del atacante, tres víctimas y un transeúnte legalmente armado que le disparó y mató al atacante.

El tiroteo ocurrió en el Greenwood Park Mall alrededor de las 6 pm del domingo. Varias personas llamaron al 911 para reportar un atacante activo. Tres personas murieron y dos resultaron heridas como resultado del tiroteo. Greenwood está a unos 25 kilómetros al sur de Indianápolis.

El atacante fue identificado como Jonathan Douglas Sapirman, de 20 años, quien según la policía se preparó para disparar durante poco más de una hora en un baño antes de salir con un rifle, dijo el jefe de policía de Greenwood, James Ison.

Las víctimas fueron identificadas como una pareja de Indianápolis, Pedro Pineda, de 56 años, y Rosa Mirian Rivera de Pineda, de 37, y Víctor Gómez, de 30, también de Indianápolis.

El transeúnte legalmente armado que terminó disparándole al atacante fue identificado como Elisjsha Dicken, de 22 años, de Seymour, Indiana. Dicken pudo neutralizar al atacante en dos minutos después de que el hombre armado ya hubiera disparado 24 rondas de su rifle. Dicken disparó 10 tiros con su pistola Glock.

"Se enfrentó al atacante desde bastante distancia con una pistola; era muy hábil en eso, muy sensato tácticamente y mientras se movía para acercarse al sospechoso, también les indicaba a las personas que salieran detrás de él", dijo Ison, el jefe de policía de Greenwood. "Muchas más personas habrían muerto anoche si no fuera por un ciudadano armado responsable que actuó muy rápidamente en los primeros dos minutos del tiroteo".

El gobernador de Indiana, Eric Holcomb, tuiteó el lunes que el estado está agradecido por las "acciones rápidas y heroicas tomadas por un ciudadano y los socorristas el domingo por la noche en Greenwood, que seguramente evitaron más pérdidas de vidas y lesiones".

"Apoyo a la comunidad en el duelo por la pérdida de vidas, y mis pensamientos también están con las muchas personas afectadas por este traumático incidente, incluidos los transeúntes inocentes cuyas vidas cambiaron para siempre", tuiteó Holcomb.

Ha habido más de 350 tiroteos masivos este año en Estados Unidos, según Gun Violence Archive. Al igual que CNN, el archivo define un tiroteo masivo como uno en el que se dispara a cuatro o más personas, sin incluir al atacante.

Greenwood ahora se une a una gran cantidad de otros que también están lidiando con las secuelas de los tiroteos masivos, incluidas las comunidades que se tambalean por las masacres recientes en una escuela primaria en Uvalde, Texas, y un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois.

El atacante de Indiana tenía 2 armas, más de 100 rondas de municiones

Sapirman, el atacante, tenía dos rifles, una pistola Glock y más de 100 rondas de municiones con él en el momento del tiroteo, pero solo usó un rifle estilo AR 15, dijo Isón.

El rifle estilo AR 15 fue comprado legalmente el 8 de marzo en Greenwood, dijo el jefe de policía. El segundo rifle se compró el 9 de marzo de 2021 en una tienda de armas de Greenwood.

El video de vigilancia del centro comercial mostró a Sapirman entrando al centro comercial desde el patio de comidas alrededor de las 5 p.m. del domingo y yendo directamente al baño ubicado en el patio de comidas donde permaneció un poco más de una hora antes de emerger con un rifle, dijo Ison.

Sapirman primero le disparó a Gómez, luego apuntó su rifle al patio de comidas, donde le disparó fatalmente a los Pineda, que estaban cenando en el momento del tiroteo, dijo Ison.

El hombre armado siguió disparando hacia el patio de comidas, hiriendo a una mujer de 22 años en la pierna. Una niña de 12 años, identificada por su madre, Alison Dick, como Bella, fue alcanzada por un fragmento de bala que rebotó en una pared, dijo Ison.

Bella estaba con su abuela y dos de sus hermanas en el patio de comidas cuando escucharon un fuerte ruido, dijo Dick en un video de Facebook Live.

"Bella y una hermana salieron corriendo del centro comercial y mi madre y otra hija se metieron en una zapatería y se escondieron en la trastienda", le dijo Dick a CNN en un mensaje de texto. Mientras corría, Bella sintió "algo así como una puñalada en la espalda", dijo Dick en el video de Facebook Live.

Dos minutos después del tumulto, el atacante se enfrentó a lo que la policía describió como un "buen samaritano" que estaba de compras con su novia. Con una pistola Glock en su poder, Dicken le disparó al atacante, lo que provocó que retrocediera al baño antes de caer al suelo.

El abogado de Dicken, Guy A. Relford, dijo en un comunicado a CNN que su cliente es "un verdadero héroe estadounidense que salvó innumerables vidas durante un evento horrible que podría haber sido mucho peor si no fuera por el coraje, la preparación y la disposición de Eli para proteger a otros".

El Departamento de Policía de Greenwood se ha capacitado para un escenario de tiroteo masivo y ha realizado "múltiples ejercicios en el centro comercial" para prepararse para situaciones de un atacante activo, dijo el jefe de policía.

"Pero les diré que el verdadero héroe del día es el ciudadano que portaba legalmente un arma de fuego en ese patio de comidas y pudo detener a este hombre armado casi tan pronto como comenzó", dijo Ison.

Es raro que un transeúnte armado ataque a un hombre armado activo, según información del Entrenamiento de Respuesta Rápida para el Cumplimiento de la Ley Avanzado (ALERRT) en la Universidad Estatal de Texas.

Hubo al menos 434 ataques con hombre armadoes activos en EE.UU. entre 2000 y 2021, según los datos de ALERRT. Los atacantes activos se definieron como aquellos en los que uno o más hombres armados mataron o intentaron matar a varias personas no emparentadas en un lugar poblado.

De esos 434 casos de atacantes activos, un transeúnte armado le disparó al atacante en 22 de los incidentes. En 10 de ellos, el "chico bueno" era un guardia de seguridad o un oficial de policía fuera de servicio, según los datos de ALERRT.

Y tener más de una persona armada en la escena que no sea miembro de la policía puede crear confusión y conllevar riesgos graves, según un análisis de datos publicado por The New York Times. Por ejemplo, a un transeúnte armado que disparó y mató a un atacante en 2021 en Arvada, Colorado,la policía le disparó y lo mató porque lo confundió con el atacante, informó el Times.

El atacante de Indiana tenía delitos menores en su historial, dice la policía

La policía todavía está investigando el motivo del hombre armado e interrogando a las personas que estaban dentro del centro comercial en ese momento. La policía está pidiendo a todos los testigos que se comuniquen con las autoridades.

Múltiples agencias respondieron a la escena para ayudar, incluyendo el FBI, ATF, el Departamento del Sheriff del Condado de Johnson y el Departamento de Seguridad Nacional, dijo Ison.

La policía confiscó una mochila que se encontró en la escena y no encontró ningún artefacto explosivo, dijo Ison.

"Esta tragedia golpea el núcleo de nuestra comunidad", dijo el alcalde de Greenwood, Mark Meyers, en una publicación de Facebook el domingo. "Por favor, ofrezcan sus oraciones a las víctimas y a nuestros socorristas".

El sospechoso tenía varios delitos juveniles menores, como una pelea en la escuela y que era un menor fugitivo, pero no tenía antecedentes de adultos, dijo Ison.

La familia de Sapirman le dijo a la policía que recientemente había renunciado a un puesto que ocupaba en un almacén en mayo, dijo Ison.

Un equipo SWAT que revisó el apartamento de Sapirman encontró una computadora portátil y una lata de butano en un horno de "alta temperatura", dijo Ison el lunes. La computadora portátil estaba dañada.

"No quiero especular cuáles eran sus intenciones, si podría haber sido causar un incendio o dañar la computadora portátil, pero recuperamos la computadora portátil y eso irá a Quantico para ser analizado", dijo Ison.

Herbert Stapleton, agente especial a cargo de la oficina de campo de Indianápolis del FBI, dijo que los investigadores deben consultar con expertos técnicos para ver qué es posible.

El FBI también analizará el teléfono celular del sospechoso, que fue encontrado en un inodoro en el baño cerca del patio de comidas del centro comercial, anunciaron las autoridades el lunes.

"Estamos trabajando lo más rápido que podemos para tratar de llevar el teléfono a un punto en el que pueda ser explotado, no hay garantía de que podamos recuperar ningún dato, solo estamos trabajando lo más rápido que podemos para tratar de lograrlo", dijo Stapleton el lunes.