Las 5 cosas que debes saber este 20 de julio: El mundo arde

Elon Musk y Twitter irán a juicio por el millonario acuerdo de compra. El principal hallazgo de la encuesta de CNN sobre la gestión de Biden. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1.

El mundo arde

Las olas de calor en varios continentes han batido récords, han amenazado la salud pública y han hecho que las infraestructuras se tambaleen en lo que, según los científicos, son señales del impacto de la crisis climática en el tiempo del día a día. Los estadounidenses están acostumbrados a encender sus aires acondicionados cada vez que las temperaturas se acercan a los 27 °C. Pero en el Reino Unido, el calor récord de esta semana ha paralizado la vida como una pandemia.

2.

Netflix perdió menos suscriptores de lo esperado

Netflix informó el martes que perdió 970.000 suscriptores en el segundo trimestre de 2022, una cifra muy inferior a sus propios pronósticos, que habían proyectado que el gigante del streaming perdería dos millones de suscriptores. Los inversores estuvieron claramente satisfechos con los resultados. Las acciones de Netflix subieron un 8% el martes en operaciones posteriores al cierre.

Netflix pierde 970.000 suscriptores en segundo trimestre 1:24

3.

Así quedó conformado el Congreso de Colombia para el periodo 2022-2026

El Congreso de Colombia inicia este miércoles una nueva legislatura con un Congreso renovado que fue elegido el 13 de marzo. Tras las legislativas, el Congreso tuvo un cambio definitivo en el que los partidos tradicionales —Partido Liberal y Partido Conservador— perdieron terreno, el actual gobernante Centro Democrático perdió mayorías y el Pacto Histórico, una coalición de partidos de izquierda del presidente electo Gustavo Petro, se impuso como uno de los más votados para este periodo, liderando plazas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

publicidad

4.

Elon Musk y Twitter irán a juicio por el millonario acuerdo de compra

En una victoria temprana para Twitter, un juez ordenó este martes que la demanda de la compañía contra Elon Musk por su acuerdo de adquisición de US$ 44.000 millones irá a un juicio de cinco días en octubre.

Elon Musk Vs. Twitter ¿Quién ganará? 3:53

5.

El principal hallazgo de la encuesta de CNN sobre la gestión de Biden

El verano boreal de 2022 es una temporada de profundización y descontento generalizado, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. La encuesta encuentra que la perspectiva del público sobre el estado del país es la peor desde 2009, mientras que su opinión sobre la economía es la peor desde 2011. Y casi 7 de cada 10 dicen que el presidente Joe Biden no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes de la nación.

¿Qué hicieron otros presidentes con la inflación? 3:32

A la hora del café

Cuatro de los 10 mejores restaurantes del mundo están en Latinoamérica

Es otro buen año para Perú, México y Brasil, y ni qué decir de los restaurantes españoles, que tuvieron un papel destacado en los premios que destacan a los mejores restaurantes del planeta, The World's 50 Best Restaurants.

¿Cuáles son los mejores 10 restaurantes de América Latina? 1:35

Ocho mitos sobre las dietas, el ejercicio y el sueño

Las creencias que desarrollamos en nuestra juventud sobre lo que es saludable o no pueden acompañarnos el resto de la vida. Pero, ¿qué pasa si esas suposiciones no resisten una verificación científica? Estas son ocho creencias sobre dietas, ejercicio y sueño que no pasaron la prueba.

Sam Kerr es la primera jugadora en aparecer en la portada mundial de un juego de la FIFA

La delantera del Chelsea aparecerá junto a la estrella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé en la portada del FIFA 23 para la edición mundial. Aunque es la primera jugadora que aparece en la portada de la edición global del juego, hay antecedentes en ediciones locales.

Encuentran huellas de dinosaurio de 100 millones de años en un restaurante de China

En el suroeste de China se dio un sorprendente hallazgo luego de que un avispado comensal descubriera unas huellas de dinosaurio de hace 100 millones de años en el patio exterior de un restaurante.

Encuentran huellas de dinosaurios en restaurante de China 1:00

Video capta el momento exacto en el que una furgoneta cae a un socavón

Los equipos recuperaron la camioneta a la mañana siguiente. La causa del socavón está bajo investigación.

La tierra se abrió y esta camioneta cayó en un socavón en el Bronx 0:45

La cifra del día

970.000

Netflix perdió 970.00 suscriptores en el segundo trimestre de 2022 (una menor caída de la esperada)

Netflix pierde 970.000 suscriptores en segundo trimestre 1:24

La cita del día

"Es el ser humano más talentoso que he conocido, [la] trabajadora más entregada. Y creo que es la mejor intérprete, intérprete en vivo en el mundo, que está viva".

Lo que dijo Alex Rodríguez antes de que Jennifer Lopez se casara con Ben Affleck.

Alex Rodríguez responde lo que piensa de Jennifer Lopez en entrevista 0:50

Y para terminar...

Un hombre cuenta cómo salvó a varios niños atrapados en una casa en llamas

Un hombre de Indiana ha sido aclamado como héroe por las autoridades locales tras entrar en una casa envuelta en llamas la semana pasada y salvar la vida de varios niños atrapados en la vivienda.