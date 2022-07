Emiten advertencias desalentadoras por el calor opresivo en EE.UU. a medida que continúa la ola de calor

Ola de calor sin precedentes golpea a EE.UU. 4:18

(CNN) -- A medida que una opresiva ola de calor se extiende por Estados Unidos y no muestra signos de disminuir hasta al menos el fin de semana, los líderes locales de todo el país están pidiendo que se extreme la precaución.



El calor abrasador que ya se ha instalado en gran parte del centro-sur de EE.UU. y que ha provocado alertas y avisos de calor en toda la región está empezando a extenderse hacia el noreste este miércoles, trayendo "temperaturas húmedas de hasta 32,2 °C" y valores de índice de calor, esto es, el calor que realmente se sentirá, basado tanto en la temperatura del aire como en la humedad, que son aún más altos, según el Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés).

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, declaró la emergencia por calor hasta este jueves y anunció que habrá al menos una docena de centros de refrigeración en instalaciones de toda la ciudad y más de 50 zonas de chapoteo en parques y áreas de juego. "Está claro que un clima cambiante es un riesgo para nuestra salud", dijo la alcaldesa.

Desde este miércoles por la mañana hasta las 8 de la tarde está en vigor un aviso de calor, y se prevé que el índice de calor supere los 37,7 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional de Boston.

El gobernador de Connecticut activó el protocolo de clima extremo del estado hasta el domingo, lo que ayudará, en parte, a garantizar la disponibilidad de centros de refrigeración.

En Nueva York, los dirigentes estatales instaron a los residentes a permanecer en el interior en los próximos días para evitar las "peligrosas condiciones que pueden provocar estrés por calor y enfermedades", dijo Jackie Bray, comisionada de la división de seguridad nacional y servicios de emergencia del estado.

publicidad

Al menos un tercio de la población de EE.UU. está bajo avisos de calor y advertencias de calor excesivo, y unos 265 millones de personas experimentarán temperaturas superiores a los 32,2 °C en los próximos días, con algunas de las temperaturas más altas previstas en el sur de las Llanuras.

Little Rock, Arkansas, registró este martes su décimo día del año con temperaturas de al menos 37,7 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). El servicio advirtió que el miércoles será "otro día brutal", con temperaturas elevadas e índices de calor peligrosos.

Fort Worth, Texas, que el martes registró un récord de 42,7 °C, está bajo una advertencia de calor excesivo el miércoles, con temperaturas que se prevé que alcancen hasta 43,3 °C.

En Oklahoma, donde las temperaturas superaron los 37,7 °C en gran parte del estado el martes, el calor extremo y la sequía han provocado incendios forestales y cortes en el sistema de agua rural, dijo el portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional de Oklahoma, Keli Cain, a CNN.

Y no se trata solo de Estados Unidos: la crisis climática ha llevado el tiempo al extremo en todo el mundo, con una abrasadora ola de calor que también ha barrido Europa esta semana.

En Texas, algunas prisiones no tienen aire acondicionado

Oklahoma y Texas registraron este martes algunas de las temperaturas más altas de la región, con un récord de 46,1 °C en Wichita Falls, Texas.

Otras partes del estado también superaron la marca de los 37,7 °C, como Abilene, que registró 43,3 °C este mismo martes. Austin estableció su propio récord diario con 41,1 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Sin embargo, varios centros de reclusión en todo el estado no tienen aire acondicionado en funcionamiento, dijo el Departamento de Justicia Penal de Texas.

"Hay 100 unidades (del Departamento de Justicia Penal de Texas), 31 tienen aire acondicionado completo, 55 tienen aire acondicionado parcial y 14 no tienen aire acondicionado. Tomamos numerosas precauciones para disminuir los efectos de las temperaturas cálidas para los reclusos dentro de nuestras instalaciones", dijo Amanda Hernández, una portavoz del departamento, a CNN en un correo electrónico.

El estado ha tenido al menos cuatro olas de calor esta temporada, una racha que comenzó a afectar a los residentes incluso antes del inicio oficial del verano. Y con el calor sofocante en curso, algunas personas en el sistema de justicia penal han sufrido enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

"En 2022, ha habido siete reclusos que requirieron atención médica más allá de los primeros auxilios por lesiones relacionadas con el calor", dijo Hernández. "Ninguno fue fatal".

El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés), la organización que opera gran parte de la red eléctrica del estado, estableció otro récord no oficial de demanda el martes, dijo un portavoz a CNN. Se espera que se rompa otro récord este miércoles.

Los responsables del calor ayudan a las ciudades a hacer frente a la situación

Dado que los períodos de calor excesivo son cada vez más frecuentes, algunos gobiernos locales han contratado a responsables de la lucha contra el calor para que les ayuden a hacer frente a la situación.

Jane Gilbert, jefa de calor del condado de Miami-Dade, dijo este martes a Don Lemon de CNN que Miami tiene ahora casi el doble de días con un índice de calor de más de 32,2 °C que en la década de 1970.

"Y estamos teniendo muchos, muchos más días con el índice de calor, los niveles más extremos de 39,4 o 40,5 °C", dijo Gilbert. "Eso no solo es preocupante para la salud de la gente, sino para su bolsillo. Nuestros trabajadores al aire libre no pueden trabajar tanto, pierden tiempo de trabajo. La gente no puede costear este aire acondicionado, el mayor costo de la electricidad. Es una crisis tanto sanitaria como económica".

Los que no tienen aire acondicionado pueden mantenerse frescos dejando las ventanas abiertas, usando ventiladores y poniéndose toallas frías en el cuello, dijo Gilbert. También sugirió que la gente compruebe cómo están sus amigos, familiares y vecinos.

"Los ancianos, los niños pequeños y las personas con ciertas condiciones de salud pueden ser más vulnerables al calor. Es muy importante controlar a esas personas y asegurarse de que pueden cuidarse", dijo Gilbert.

David Hondula, director de la Oficina de Respuesta al Calor y Mitigación de Phoenix, hizo eco de ese sentimiento, diciendo: "El calor puede afectar a todos, todos estamos en riesgo".

Hondula sugirió vigilar especialmente a los miembros de la comunidad que pueden no tener acceso a un refugio regular.

"Si vemos a alguien durmiendo, por ejemplo, al sol en una superficie caliente, no asumamos que solo está tomando una siesta. Podría haber una verdadera emergencia médica y podría ser necesaria una llamada al 911", dijo.

¿Qué hacer para afrontar la ola de calor en Estados Unidos? 0:50

Por qué el calor y la humedad son especialmente peligrosos

El calor es una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima en EE.UU., según Kimberly McMahon, directora del programa de servicios meteorológicos públicos del Servicio Meteorológico Nacional.

"El calor afecta a todo el mundo al limitar la capacidad del cuerpo para enfriarse", dijo McMahon.

Los altos niveles de humedad limitan aún más esa capacidad.

"La sudoración elimina el 22% del exceso de calor corporal al redirigir el calor hacia la evaporación del sudor", dijo el meteorólogo de CNN Robert Shackelford. "Una alta humedad significa que hay más humedad en el aire. Como hay mucha más humedad en el aire, el sudor se evapora más lentamente, lo que lleva a una ralentización de la capacidad natural del cuerpo para enfriarse. Por eso los índices de calor en un día con mucha humedad pueden parecer mucho más calientes que la temperatura real del aire".

El exceso de calor y humedad puede provocar enfermedades relacionadas con el calor, como calambres, sarpullido, agotamiento por calor "y, lo peor de todo, un golpe de calor que puede provocar la muerte", dijo McMahon.

Cada año se producen una media de 702 muertes y 9.235 hospitalizaciones relacionadas con el calor en todo el país, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Y la amenaza no hace más que aumentar, según la agencia.

"El calor extremo es una amenaza real y debe tomarse en serio", añadió McMahon.

Entre las personas más vulnerables a las altas temperaturas se encuentran los trabajadores al aire libre, las mujeres embarazadas, las personas con afecciones cardíacas o pulmonares, los niños pequeños, los adultos mayores y los deportistas, según los CDC.

-- Joe Sutton, Paradise Afshar y Mike Saenz contribuyeron con este reportaje.