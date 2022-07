El premio mayor de Mega Millions se dispara a US$ 630 millones

Así funciona el mundo de la lotería Powerball 1:23

(CNN) -- El premio mayor de Mega Millions se ha disparado a US$ 630 millones después de que nadie acertara los seis números ganadores del martes.

Los números ganadores fueron el 2, 31, 32, 37, 70 más el Mega Ball dorado 25, según el sitio web de la lotería. El premio mayor de US$ 555 millones de la noche era el quinto más grande en la historia de esta lotería.

El próximo sorteo será el viernes, cuando el premio, si se cobra en efectivo, se estima en US$ 360 millones.

Las sólidas ventas de boletos ayudaron a impulsar el premio del martes a su rango histórico, que fue de aproximadamente US$ 317 millones cobrados en efectivo, según el sitio web de la lotería.

Hubo cuatro grandes ganadores el martes que sacaron los primeros cinco números, con lo que obtuvieron 1 millón de dólares cada uno. Cincuenta y dos ganadores acertaron los primeros cuatro números y el Mega Ball, dijo la lotería.

El 15 de abril se otorgó un premio mayor de US$ 20 millones y, desde entonces, ha habido más de 15,5 millones de boletos ganadores en todos los niveles de premios, incluidos 25 con un valor de 1 millón de dólares o más, dijo la lotería antes del sorteo de anoche.

Este año se ganaron otros tres premios mayores: un premio de US$ 426 millones en California el 28 de enero, un premio mayor de US$ 128 millones en Nueva York el 8 de marzo y US$ 110 millones en Minnesota el 12 de abril.