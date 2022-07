Melania Trump dice que "no estaba al tanto" de la insurrección del 6 de enero; estaba ocupada fotografiando una alfombra

Trump, el 7 de enero: "No quiero decir que las elecciones terminaron" 2:28

(CNN) -- La ex primera dama de Estados Unidos Melania Trump dijo en una nueva entrevista con Fox que "no estaba al tanto" de los disturbios en curso el 6 de enero de 2021 porque estaba demasiado ocupada fotografiando una alfombra en la Casa Blanca.

“El 6 de enero de 2021, estaba cumpliendo con uno de mis deberes como primera dama de Estados Unidos y, en consecuencia, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo simultáneamente en el Capitolio”, dijo.

Melania Trump dijo que era su "deber" como primera dama archivar los objetos de la Casa Blanca, lo cual no es exactamente cierto. El curador de la Casa Blanca y la Asociación Histórica de la Casa Blanca son los principales responsables de llevar un registro del contenido de la colección oficial de la Casa Blanca.

"Al igual que con todas las primeras damas que me precedieron, era mi obligación registrar el contenido de las salas históricas de la Casa Blanca, incluida la toma de fotografías de archivo de todas las renovaciones. Con varios meses de anticipación, organicé un equipo calificado de fotógrafos, archivistas y diseñadores para trabajar conmigo en la Casa Blanca para garantizar una ejecución perfecta", continuó. "Según lo requerido, programamos el 6 de enero de 2021 para completar el trabajo en nombre de nuestra nación".

La respuesta de Melania Trump se produce varias semanas después de que Stephanie Grisham, su ex secretaria general, revelara un intercambio de mensajes de texto en el que la ex primera dama respondió a un tuit que Grisham había redactado pidiendo que cesara la violencia en el Capitolio mientras ocurría. La entonces primera dama respondió con la palabra "no", negándose a enviar un comunicado condenando la insurrección.

En la entrevista con Fox, Melania Trump afirmó que no sabía lo que estaba sucediendo ese día, aunque se transmitió en todo el mundo por televisión y en todas las redes sociales. Trump dijo que Grisham "no proporcionó contexto e información" ese día.

“Si hubiera estado completamente informada de todos los detalles, naturalmente, habría denunciado de inmediato la violencia que ocurrió en el edificio del Capitolio”, dijo Trump. "Y aunque el comportamiento de la Sra. Grisham es decepcionante, no es sorprendente ni un incidente aislado".

En respuesta a las declaraciones de Trump, Grisham le dijo a CNN: “Todo lo que dijo son tonterías y ella lo sabe”.

Melania Trump esperó hasta cinco días después de los disturbios para tuitear una condena contra la violencia.