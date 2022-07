La reforma tributaria de Petro toma forma. Estos son los cambios que se anticipan

No creo que Petro esté dispuesto a hacer locuras, dice José Antonio Ocampo 0:58

(CNN Español) -- El proyecto de reforma tributaria del gobierno que encabezará Gustavo Petro toma forma y es posible que se presente al Congreso el mismo día en que el presidente asuma sus funciones. El líder del Pacto Histórico ha insistido en que se necesita un sistema "más progresivo y justo". ¿En qué se traduce concretamente? Estas son las claves.

El objetivo de la reforma de Petro, que ha estado en el centro de la campaña, es obtener 50 billones de pesos (unos US$ 11,3 billones). Para lograrlo, según Luis Carlos Reyes, a quien designó al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la clave está en un sistema donde quien tiene más ingresos progresivamente pague más, en eliminar beneficios fiscales y luchar contra la evasión, según dijo recientemente a Reuters.

Más impuestos para quienes ganan más de 10 millones de pesos por mes

En declaraciones durante la campaña, Petro explicó que la mayor carga impositiva recaería sobre "las 4.000 más grandes fortunas de Colombia", una cifra que según su asesor salió de una misión canadiense de expertos que analizó el tema y concluyó que ese número de personas no estaba pagando lo que les correspondía según los ingresos.

¿Cuál es el problema de fondo? Identificar esos ingresos.

"Los multimillonarios del país no tienen ingresos propios. Solamente tienen ingreso a través de sus compañías. Entonces como existe una doble tributación, si le cobran impuestos a los dividendos ellos dicen 'mira ya mi empresa pagó sobre sus utilidades los impuestos. ¿Cómo me va a cobrar dos veces a mí?' Pero lo que no dicen es que la gran mayoría de ellos, sus carros, su apartamento, todo su ritmo de vida lo mantiene la empresa", a CNN en Español Guillermo Sinisterra, Dr. en Economía y profesor de la Universidad Javeriana. La fuente que le siguen son las divisas.

Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Petro, lo puso en otras palabras en una entrevista con Blu Radio tras las elecciones al abordar los cambios que quieren en el impuesto a las rentas: "Hoy las personas naturales de medianos y altos ingresos no tienen completamente identificados sus ingresos, muchos están subsumidos en gastos de las empresas y no tienen identificados totalmente sus activos" por lo que debe haber un trabajo de "depuración". Una vez que se haga el número podría aumentar a unos 40.000, que son el 1% de los declarantes de renta que son cuatro millones.

Reyes dijo que quienes progresivamente deberán pagar más son aquellos que ganan más de 10 millones de pesos por mes (poco más de US$ 2.200)

Menos beneficios tributarios

"Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente a, o son utilizados mayormente a su favor por, personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio", dice el programa de Pacto Histórico.

Al respecto, Reyes dijo que las exenciones que se eliminará, tanto para personas físicas como para negocios, equivalen a casi el 2% del PBI del país.

La evasión

Otro de los pilares en los que ha hecho foco Reyes, que también está en el programa de Pacto Histórico, es la evasión. "Para que la progresividad del sistema tributario no se quede en las buenas intenciones de la letra de la ley se requiere una lucha decidida contra la evasión, y la daremos", escribió al anunciar su nombramiento al frente de la DIAN.

La evasión le cuesta a Colombia unos 17,6 billones de pesos anuales (US$ 3,9 billones), le dijo a Reuters, y habló de la imposición de penas de prisión para quienes cometan el delito, algo que ahora se aplica diariamente.

Los dividendos, otro pilar de la reforma tributaria de Petro

En el programa de Pacto Histórico se proponía una reforma tributaria que, entre otros aspectos, se enfocara en los dividendos: que sea obligatorio declararlos y siempre tengan que pagar impuestos. Sinisterra explicó que, una de las propuestas que se manejó en este sentido, es aumentar el porcentaje de pago por dividendos a partir de ciertas cifras del 2% como es ahora al 15%.

¿Haría esto que los empresarios se vayan del país? "Están hablando de una estampida de personas que se van a ir a invertir a otro país, pero la verdad es que casi todos los países están convergiendo en ese sentido, sobre todo en este momento pospandemia en el que el país necesita caja", analizó.

Reyes aseguró que, con la reforma que proponen, la mayoría de negocios que no tienen beneficios especiales de hecho pagarán menos impuestos.

¿Y el IVA?

"Mi propuesta tributaria consiste en aumentar impuestos a banqueros y petroleros, la de mi contrincante en aumentar el impuesto a la comida", escribió Petro el 16 de junio, cuando faltaban pocos días para la segunda vuelta.

Bonilla insistió esta semana en que no se va a "tocar" la canasta básica al consultársele sobre el IVA y que se puede esperar más tiempo para tener una "discusión ordenada" sobre los bienes que quedan excluidos del impuesto.

Petro propone un cambio en Colombia: ¿qué desafíos enfrenta? 2:39

La referencia de la OCDE

El programa de Petro y Márquez, que apuesta a un aumento de 5,5 puntos del PIB en la recaudación de impuestos, dice que quieren poner a Colombia "de manera gradual al nivel de tributación de los países de la OCDE".

En 2020, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que está compuesta por cerca de 40 países, Colombia estaba considerablemente por debajo de la media de la OCDE. El promedio de estos países era de ingresos tributarios que representaban un 33,5% del PIB, mientras que en Colombia el porcentaje ascendía a 18,7%.

Por encima de Colombia y debajo de esa media había 17 países de América Latina y el Caribe, entre ellas tres de las mayores economías de la región: Brasil, Argentina y Chile. México, que junto con Colombia completaría a las cinco más grandes, se situaban entonces dos peldaños por debajo.

Nota del editor: este artículo fue publicado originalmente el 27 de junio y actualizado el 22 de julio.