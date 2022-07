Ryan Reynolds explica por qué algunos clásicos de Disney deberían tener la clasificación para adultos

(CNN) –– Ryan Reynolds cree que Disney debería reconsiderar las clasificaciones de algunas de sus películas clásicas por "trauma irreversible".

Disney+ anunció este jueves que las películas de Marvel Deadpool, Deadpool 2 y Logan pronto estarían disponibles en el servicio con clasificación para adultos, o clasificación R en el sistema de Estados Unidos. Y Reynolds, quien le da vida a Deadpool, no pudo evitar compartir lo que pensaba de la decisión.

"Se supone que debemos anunciar que Logan y Deadpool serán pronto las primeras películas con clasificación R en Disney+. Pero todos sabemos que algunas películas de Disney ya deberían tener clasificación R por trauma irreversible", escribió Reynolds en Twitter.

We’re supposed to announce Logan and Deadpool will soon be the first R-rated movies on Disney+. But we all know some Disney movies should already be rated R for irreversible trauma. pic.twitter.com/FoIbiwKhiG

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 21, 2022