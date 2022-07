Últimas noticias breves del mundo hoy, 26 de julio

Lufthansa cancela casi todos sus vuelos en Alemania de este miércoles por las huelgas

Lufthansa anunció la cancelación de casi todos sus vuelos en Alemania de este miércoles debido a una huelga, según informó la compañía en un comunicado de prensa.

Dado que la huelga del personal de tierra del sindicato Ver.di tendrá "un impacto operativo masivo en medio de la temporada alta de viajes", la aerolínea dijo que "tiene que cancelar casi todo el programa de vuelos en sus centros de Frankfurt y Munich para el miércoles".

Con la temporada de vacaciones de verano en marcha, la aerolínea dijo que ya estaba trabajando bajo gran presión para restablecer los horarios de vuelo para este fin de semana, tras las huelgas anteriores. La huelga de este miércoles aún puede provocar cancelaciones o retrasos de vuelos individuales el jueves y el viernes, advirtió Lufthansa.

En el aeropuerto de Fráncfort se cancelarán un total de 678 vuelos, 32 de ellos el martes y 646 el miércoles, según Lufthansa. Se calcula que unos 92.000 pasajeros se verán afectados.

En el centro de operaciones de Múnich se cancelarán un total de 345 vuelos, 15 de ellos este martes y 330 este miércoles. Se calcula que unos 42.000 pasajeros se verán afectados, según Lufthansa.

Lufthansa, que es la aerolínea de bandera de Alemania, añadió que las capacidades de reserva para los pasajeros afectados por las cancelaciones son muy limitadas.

El sindicato Ver.di reclama un aumento salarial del 9,5% para el personal de tierra de Lufthansa, con un incremento mínimo de 350 euros (US$ 368) al mes durante 12 meses. El personal está sobrecargado de trabajo debido a la importante escasez de personal, la elevada inflación y la congelación salarial de tres años, según el sindicato.

Michael Niggemann, Director de Recursos Humanos y Director Laboral de Deutsche Lufthansa AG, dijo a los periodistas el martes que las huelgas estaban "causando un enorme daño".

Lufthansa había ofrecido "aumentos salariales muy importantes en los próximos 12 meses", dijo, y añadió que la huelga "simplemente ya no es proporcionada".

La huelga está prevista que comience a las 3.45 am hora local (9.45pET) de este miércoles y termine a las 6 am hora local (medianoche ET) del jueves, dijo el sindicato en un comunicado.