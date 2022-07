Instagram se deshace de la última actualización luego de críticas de las Kardashian

Instagram prueba nueva forma para verificar usuarios 0:44

(CNN) -- Instagram anunció este jueves que retirará algunos de sus recientes cambios de características después de enfrentarse a la creciente reacción negativa de los usuarios, incluyendo a miembros de la familia Kardashian.



En los últimos días, Instagram ha sido objeto de críticas por parte de los usuarios, frustrados porque la aplicación para compartir fotos se está pareciendo demasiado a su rival TikTok. Algunos usuarios se han quejado de que Instagram muestra ahora una proporción mucho mayor de contenido recomendado de cuentas que no siguen frente a las publicaciones de sus amigos. Instagram también ha estado probando las publicaciones a pantalla completa, de forma similar a como aparecen las publicaciones en TikTok.

"Basándonos en nuestros hallazgos y en los comentarios de la comunidad, estamos pausando la prueba de pantalla completa en Instagram para poder explorar otras opciones, y estamos disminuyendo temporalmente el número de recomendaciones que ves en tu feed para poder mejorar la calidad de tu experiencia", dijo un portavoz de Meta, la empresa matriz de Instagram, en un comunicado el jueves.

"Reconocemos que los cambios en la aplicación pueden suponer un ajuste, y aunque creemos que Instagram necesita evolucionar a medida que el mundo cambia, queremos tomarnos el tiempo necesario para asegurarnos de que hacemos esto bien", añade el comunicado.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, anunció por primera vez la retirada de la actualización el jueves en una entrevista con el medio de noticias tecnológicas Platformer.

"Me alegro de que hayamos asumido un riesgo; si no fallamos de vez en cuando, no estamos pensando lo suficientemente en grande o lo suficientemente audaz", dijo Mosseri al medio. "Pero definitivamente tenemos que dar un gran paso atrás y reagruparnos. [Cuando hayamos aprendido mucho, volveremos con algún tipo de idea o iteración nueva. Así que vamos a trabajar en ello".

Las magnates de los reality Kim Kardashian y Kylie Jenner, dos de las usuarias más populares de la plataforma, fueron algunas de las personas que criticaron públicamente la “TikTokificación” de Instagram. Cada una de ellas compartió una publicación viral en el que se pedía "Hacer que Instagram vuelva a ser Instagram". Jenner, en particular, ha tenido previamente una fuerte influencia en el sector de las redes sociales: las acciones de Snapchat cayeron después de que ella criticó un rediseño de la app en 2018.

Al igual que otras plataformas sociales, Instagram ha intentado cada vez más copiar características de TikTok en un esfuerzo por competir con su rival de rápido crecimiento. En el caso de Instagram, sin embargo, eso ha significado pasar de estar centrado en las fotos a privilegiar los videos. En 2020, Instagram lanzó Reels, una función de video de formato corto similar a la de TikTok.

"Vamos a seguir apoyando las fotos, son parte de nuestro legado", dijo Mosseri en un video compartido en Instagram el martes, en el que defendió las diversas actualizaciones de la plataforma. "Dicho esto, tengo que ser honesto: creo que cada vez más Instagram se va a convertir en video con el tiempo". Reconoció, sin embargo, que la prueba de la función de video a pantalla completa "aún no es buena" y que solo se desplegó a un pequeño porcentaje de usuarios.