Inundaciones en Kentucky provocan la muerte de al menos tres personas y "cientos perderán sus hogares", según el gobernador

El agua llega hasta las ventanas en una escuela de Kentucky 0:52

(CNN) -- Al menos tres personas han perdido la vida en las inundaciones generalizadas en el este de Kentucky después de las fuertes lluvias nocturnas, dijo el gobernador este jueves, una inundación que describe como "una de las más significativas, las inundaciones mortales" en la historia del territorio autónomo.



"Va a haber un montón de gente que necesite nuestra ayuda", dijo el gobernador Andy Beshear en una conferencia de prensa el jueves por la tarde en Frankfort. "Desafortunadamente, preveo que las muertes alcancen los dos dígitos en esta inundación".

Porciones del este de Kentucky recibieron más de 200 mm de lluvia desde el miércoles hasta el jueves por la mañana, desbordando arroyos, riachuelos y el suelo ya saturado por las lluvias anteriores, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Las advertencias de inundaciones e inundaciones repentinas están en vigor para partes del este de Kentucky hasta el jueves por la tarde.

Las lluvias han causado daños incalculables en las casas de la parte central de los Apalaches y han obligado a algunos residentes a subirse a los tejados de sus casas inundadas para esperar el rescate, dijo el gobernador.

"Cientos de personas perderán sus casas, y este va a ser otro evento (en el que) va a tomar no meses, sino probablemente años, para que muchas familias reconstruyan y se recuperen", dijo Beshear en una conferencia de prensa este jueves por la mañana.

Beshear activó a la Guardia Nacional para ayudar con los rescates y la recuperación y declaró una emergencia para acelerar los recursos de ayuda, dijo.

publicidad

La Guardia ha identificado a personas atascadas en los tejados y estaba "haciendo los preparativos para retirarlas", dijo en la conferencia de prensa matutina el ayudante general del estado, el general de división Hal Lamberton, sin detallar dónde estaban esas personas.

Los videos de varias localidades mostraban cómo las aguas cubrían las carreteras y se tragaban parte de las casas y los vehículos.

En la pequeña ciudad de Hindman, situada junto a un arroyo, se generó un lago en las zonas del valle, cubriendo casi las camionetas e invadiendo numerosas casas, en algunos casos llegando casi a sus techos, según mostró el video de un dron grabado por el cazador de tormentas Brandon Clement.

Barbara Wicker estaba preocupada por sus familiares en Hindman, incluidos sus cinco nietos, porque el agua había rodeado sus casas, dijo a Clement en una entrevista antes del amanecer.

"No puedo contactarlos. No puedo comunicarme con el 911. ... No hay ayuda a la vista", dijo Wicker a Clement en Hindman, un pueblo del condado de Knott a unos 210 kilómetros al sureste de Lexington.

"Todo el mundo está atascado", dijo a Clement Kendra Bentley, residente de Hindman, que también estaba cerca de una carretera, sobre las aguas que rodean las casas.

El agua de la inundación también cubrió gran parte de la ciudad del condado de Breathitt de Lost Creek, un viaje de 140 kilómetros al sureste de Lexington, según mostró un video de WKYT, afiliada de CNN. Las aguas en rápido movimiento cubrieron al menos una casa y arrancaron las escaleras del porche de otra, informó WKYT el jueves por la mañana.

Muertes en al menos dos condados

De los tres fallecidos como consecuencia de las inundaciones, al menos uno murió en el condado de Perry y otro en el de Knott, dijo Beshear.

Otra era una mujer de 81 años que era nativa del condado de Perry, dijo el gobernador, sin decir dónde murió.

La oficina del forense del condado de Perry dijo que sabía de al menos una muerte allí el jueves por la mañana: la de una mujer de 82 años cuyo cuerpo fue encontrado en Coneva después de que se denunciara su desaparición.

No estaba claro si su muerte estaba incluida en el recuento de tres del gobernador.

Las autoridades tuvieron que recorrer casi un kilómetro en barco, y caminar alrededor de 1,6 kilómetros a pie, para llegar a ella, dijo Jeffrey Combs, jefe adjunto del forense del condado de Perry

Muchas de las carreteras del condado son inaccesibles, dijo Combs, que no reveló el nombre de la mujer.

La región sufre cortes en el servicio de electricidad y agua

La Guardia Nacional estaba desplegando helicópteros y camiones que pueden moverse a través del agua para entregar suministros y transportar personas, y Beshear también declaró una emergencia para ayudar a desbloquear otros recursos, dijo. Los trabajadores de Pesca y Vida Silvestre estaban "fuera con barcos, trabajando para hacer rescates en el agua donde sea seguro para su personal", dijo.

Las zonas de rescate incluían una escuela en el condado de Breathitt, donde un par de miembros del personal estaban varados en un edificio que por lo demás estaba vacío, dijo Beshear. La Guardia se estaba preparando para rescatarlos, dijo Lamberton el jueves por la mañana.

Más de 24.000 cortes de energía fueron reportados en Kentucky hasta las 2 p.m., en su mayoría en el este, según PowerOutage.us.

El servicio de agua también fue interrumpido en partes del este de Kentucky el jueves, en parte porque las tuberías se rompieron en eventos de inundación y los sistemas deben ser cerrados para las reparaciones, dijo Beshear. Beshear también afirmó que se enviaron pipas de agua a la región.

El gobernador afirmó que habrá tres parques estatales disponibles como albergues para las personas que perdieron sus hogares.

Es posible que se produzcan más inundaciones este jueves, especialmente en partes del este de Kentucky, donde es posible que caigan entre 50 y 75 mm de lluvia más durante el día, el sur de Virginia Occidental y el extremo suroeste de Virginia, dijo el servicio meteorológico.

Por favor, manténgase fuera de las carreteras

En la comunidad de Jackson, en el condado de Breathitt, el agua de la inundación pasó rápidamente por delante de una casa en la oscuridad antes del amanecer del jueves, arrastrando un cubo de basura y otros escombros, según mostró un vídeo grabado por Deric Lostutter.

El condado de Breathitt abrió el edificio de su juzgado como refugio para los desplazados por la inundación, dijo la agencia de gestión de emergencias del condado en Facebook.

"Muchas carreteras del condado se están cubriendo de agua y son intransitables. Por favor, manténgase fuera de las carreteras si es posible esta noche", decía la publicación.

Los equipos de rescate no han podido llegar a varias zonas debido al "agua rápida sobre las carreteras", señaló la agencia de gestión de emergencias.

En la comunidad de Buckhorn, en el condado de Perry, las aguas profundas rodearon una escuela el jueves por la mañana, formando un gran lago de color marrón alrededor del edificio y tragándose todo excepto la parte superior de un conjunto de juegos, según muestra un video publicado en Facebook por Marlene Abner Stokely.

Los ríos y arroyos crecidos de la región se desbordaron.

Cerca de Whitesburg, una comunidad del este de Kentucky de más de 1.500 habitantes cerca de la frontera con el estado de Virginia, el río North Fork Kentucky superó su anterior récord de altura en 1,5 metros, según los datos automáticos provisionales del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El jueves a las 10 de la mañana, el manómetro marcaba una altura de 6,3 metros; el récord anterior era de 4,4 metros, establecido el 29 de enero de 1957. Los datos son preliminares y tendrán que ser revisados, ya que es posible que los medidores den lecturas falsas durante las grandes inundaciones.

Una "manguera interminable" de humedad en gran parte de EE.UU.

La inundación del jueves en Kentucky se produce dos días después de que las lluvias récord provocaran inundaciones repentinas generalizadas en la zona de Saint Louis.

Es parte de una "manguera aparentemente interminable de la humedad monzónica y del Golfo de México que está produciendo una banda de fuertes lluvias y tormentas eléctricas desde el suroeste hasta el centro de los Apalaches", dijo el Centro de Predicción del Tiempo este jueves por la mañana.

Las lluvias recientes, y las que se avecinan, aumentan la probabilidad de que se produzcan más inundaciones repentinas en partes de los valles de Ohio y Tennessee y en el centro de los Apalaches durante los próximos dos días, dijo el centro de predicción.

Este jueves existe un riesgo moderado, nivel 3 de 4, de lluvia excesiva para Kentucky, Virginia Occidental y el norte de Tennessee, así como partes del norte de Nuevo México y el sur de Colorado, dijo el centro de predicción.

La crisis climática está impulsando las precipitaciones en todo el mundo. La atmósfera puede retener más humedad a medida que suben las temperaturas, y eso puede provocar mayores índices de precipitación y hacer más probables los aguaceros que baten récords.

Los científicos tienen cada vez mayor confianza en el papel que desempeña la crisis climática en las condiciones meteorológicas extremas, y han advertido que estos fenómenos serán más intensos y peligrosos a medida que aumenta el calentamiento.

-- Chris Boyette, Monica Garrett, Sara Smart y Judson Jones de CNN contribuyeron con este reportaje.