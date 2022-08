Se espera que los CDC alivien las recomendaciones de covid-19, incluso para las escuelas, tan pronto como esta semana

Encuesta: padres siguen reticentes de vacunar a hijos contra covid 1:35

(CNN) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) actualizarán su guía para el control de covid-19 en la comunidad, incluso en las escuelas, en los próximos días, según fuentes familiarizadas con el plan.

Una vista previa de los planes obtenidos por CNN muestra que se espera que las recomendaciones actualizadas faciliten las recomendaciones de cuarentena para las personas expuestas al virus y resten importancia al distanciamiento social.

También se espera que la agencia reduzca el énfasis en las pruebas regulares de detección de covid-19 en las escuelas como una forma de monitorear la propagación del virus, según fuentes que recibieron información sobre los planes de la agencia pero que no estaban autorizadas a hablar con un reportero. En cambio, dice que puede ser más útil basar las pruebas en los niveles comunitarios de covid-19 y si los entornos son de mayor riesgo, como hogares de ancianos o prisiones.

Los cambios, que pueden publicarse esta semana, se presentaron a educadores y funcionarios de salud pública. Todavía están siendo deliberados y no son definitivos.

En un comunicado a CNN, la agencia dijo: "Los CDC siempre están evaluando nuestra orientación a medida que la ciencia cambia y actualizarán al público a medida que ocurra".

Como parte de los cambios esperados, los CDC también eliminarán pronto una recomendación de que los estudiantes expuestos a covid-19 se realicen pruebas periódicas para permanecer en el aula. La estrategia, llamada "prueba para quedarse", fue recomendada por la agencia en diciembre, durante la primera ola de ómicron, para mantener a los niños no vacunados que estuvieron expuestos pero que no tenían síntomas en el salón de clases en lugar de ponerlos en cuarentena en casa.

La prueba para quedarse requería muchos recursos para las escuelas, y algunos distritos habían expresado su preocupación por no tener suficiente dinero para continuar, dijo una fuente.

En las escuelas y más allá, la agencia ya no recomendará mantenerse a al menos a 6 pies de distancia (entre 1,50 y 2 metros) de otras personas como medida de protección. En cambio, las nuevas pautas tienen como objetivo ayudar a las personas a comprender qué tipos de entornos son más riesgosos que otros debido a factores como la mala ventilación, las multitudes y características personales como la edad y la salud subyacente.

Los CDC también están listo para aliviar los requisitos de cuarentena para las personas que no están vacunadas o que no están al día con sus vacunas contra el covid-19. Actualmente, la agencia recomienda que las personas que no estén al día con sus vacunas se queden en casa durante al menos cinco días después de un contacto cercano con alguien que dio positivo por covid-19. En el futuro, no tendrán que quedarse en casa, pero deben usar una mascarilla y hacerse la prueba al menos cinco días después de la exposición.

Las personas que están enfermas con covid-19 aún deben aislarse, se espera que diga la agencia.

La agencia también planea volver a enfatizar la importancia de la ventilación en los edificios como una forma de ayudar a detener la propagación de muchas enfermedades respiratorias, no solo de covid-19. Planea alentar a las escuelas a hacer más para limpiar y refrescar el aire en interiores.

Las fuentes dicen que los ajustes reflejan tanto el cambio en el sentimiento público hacia la pandemia (muchos estadounidenses han dejado de usar mascarillas o el distanciamiento social) como un alto nivel de inmunidad subyacente en la población. El análisis de muestras de sangre sugiere que, hasta diciembre, el 95% de los estadounidenses han tenido covid-19 o han sido vacunados contra él, lo que reduce las posibilidades de enfermarse gravemente o morir si lo contraen nuevamente.

Las recomendaciones de los CDC no son legalmente vinculantes. Muchas ciudades, estados y distritos escolares los revisarán, pero en última instancia pueden seguir estrategias diferentes.

Un ejemplo de esto son las mascarillas en las escuelas.

Más de 200 millones de personas (alrededor del 60% de la población total) viven en un condado con un "alto nivel comunitario de covid-19" donde los CDC advierten sobre un riesgo de tensión en el sistema de atención médica y recomiendan el uso universal de mascarillas en interiores.

Sin embargo, la mayoría de las escuelas han mantenido las mascarillas opcionales para los estudiantes este año. Entre los 500 principales distritos escolares de escuela primaria y secundaria, según la inscripción, alrededor del 98% no requiere mascarillas, de acuerdo con el rastreador de políticas escolares de la compañía de datos Burbio.

Aun así, la orientación de la agencia sigue siendo importante como referencia. Cuando las ciudades o los estados intentan ir más allá de lo que recomiendan los CDC, es posible que se enfrenten a un retroceso.