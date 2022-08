Christina Ricci dice que Johnny Depp le enseñó sobre la homosexualidad cuando era niña

Así se transformó Johnny Depp para la cinta "Minamata" 0:39

(CNN) -- La actriz Christina Ricci creció en Hollywood y aprendió muchas lecciones de vida de sus compañeros famosos, incluyendo —dice— qué era la homosexualidad.

En conversación con Andy Cohen para su programa SiriusXM, la actriz de "Yellowjackets" dijo que Johnny Depp le explicó la homosexualidad "en los términos más simples" durante una llamada telefónica cuando estaba filmando "Mermaids" con Cher y la entonces novia de Depp, Winona Ryder.

“Algo estaba pasando en el set y alguien no estaba siendo amable con otra persona. Y dijeron, 'Oh, bueno, podría ser homofóbico'. Y luego dije: 'Bueno, no entiendo qué es eso'", recordó Ricci en la entrevista. "Y yo estaba en el tráiler de Winona y ella dijo: 'No sé cómo (explicarlo)'. Así que me puso al teléfono con Johnny, y Johnny me lo explicó".

Ricci dijo que tenía 9 años en ese momento y que Depp le explicó el término "con mucha naturalidad".

"Él dijo: 'Es cuando un hombre quiere tener sexo con un hombre y cuando una mujer quiere tener sexo con una mujer'", dijo Ricci. "Y yo estaba como, 'Ah, está bien'".

Cohen bromeó diciendo que no sabía por qué Ryder solicitó la ayuda de Depp "cuando tienes a Cher en el tráiler de al lador".

Ricci se rió. "Lo sé, deberíamos haber corrido hacia allí".

"Yellowjackets" fue nominada a siete premios Emmy el mes pasado, incluido el de mejor drama. Ricci también fue nominada a mejor actriz de reparto en una serie dramática.