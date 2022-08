El mensaje de la mujer indígena que rechazó el premio en nombre de Marlon Brando y otros discursos que sacudieron el Oscar

Sacheen Littlefeather, quien rechazó un premio de la Academia en nombre de Marlon Brando, recibirá una disculpa formal de la Academia en un evento el próximo mes.

(CNN) -- Casi 50 años después de un polémico discurso de la indígena nativa estadounidense Sacheen Littlefeather, quien rechazó el Premio Oscar a nombre de Marlon Brando por su papel protagónico en El Padrino, y enfrentó a fuertes abucheos y vítores, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le pedirá perdón por "el abuso que soportó debido a esta declaración", según el expresidente de la Academia, David Rubin, en una carta a Littlefeather.

En ese momento, Littlefeather, quien en ese entonces era actriz y activista, asistió a la ceremonia de los Premios Oscar en nombre de Marlon Brando, quien le pidió que lo rechazara. Así que la actriz subió al escenario en silencio y con calma con un vestido de gamuza,y se presentó solemnemente como una mujer apache y presidenta del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Americanos.

"(Brando) lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso, y las razones de esto son el trato que la industria cinematográfica da hoy a los indígenas americanos", dijo ante una mezcla de abucheos y aplausos.

Littlefeather aparecerá en el Museo de Cine de la Academia el próximo mes para hablar sobre su aparición histórica en los Oscar y el futuro de la representación indígena en la pantalla, dijo la Academia.

Pero el de Littlefeather no es el único discurso polémico que ha marcado la entrega de los premios Oscar.

Recordamos entre estos discursos el de Harold Russell, un actor veterano de la Segunda Guerra Mundial que evocó a miles de sus compañeros, o el discurso en lenguaje de señas de Jane Fonda en 1979, o el de Michael Moore criticando vorazmente al entonces presidente George W. Bush.

Aquí hay algunos discursos de artistas que han sacudido los premios Oscar.

Sacheen Littlefeather, 1973

Sacheen Littlefeather tuvo solo 60 segundos para hablar en los Premios de la Academia de 1973. En su breve discurso, rechazó el Oscar al mejor actor en nombre de Marlon Brando, enfrentó una mezcla de fuertes abucheos y vítores, y defendió los derechos de los indígenas americanos en la televisión nacional.

"Hola. Mi nombre es Sacheen Littlefeather. Soy Apache y soy presidente del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Americanos.

Estoy representando a Marlon Brando esta noche y él me ha pedido que les diga en un discurso muy largo, que no puedo compartir con ustedes en este momento debido al tiempo, pero que con mucho gusto compartiré con la prensa después, que lamentablemente no puede aceptar este generoso premio. Y las razones de esto son el tratamiento que la industria cinematográfica da a los indios americanos en la actualidad... y en la televisión en las reposiciones de películas, y también con los acontecimientos recientes en Wounded Knee...", dijo Littlefeather (también conocida como Marie Cruz), rechazando el premio al mejor actor en la 45ª edición de los Premios de la Academia en nombre de Marlon Brando el 27 de marzo de 1973 en el Dorothy Chandler Pavilion.

Halle Berry, 2002

La actriz ganadora del premio Oscar a Mejor actriz por su trabajo en Monster Ball, habló sobre la inclusión racial que se abrió al ella ganar un premio de la Academia en marzo de 2002.

"... Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Es para las mujeres que están a mi lado, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Y es para cada persona sin nombre, mujer de color sin rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche...", dijo Berry, aceptando el premio a la mejor actriz principal en la 74ª edición de los Premios de la Academia el 24 de marzo de 2002 en the Kodak Theatre.

Harold Russell, 1947

"...Me gustaría aceptar este trofeo en nombre de todos esos miles de veteranos discapacitados que están en hospitales de todo el país".

Burt Schneider, 1975

El productor de cine Burt Schneider fue galardonado con el premio a la Mejor película documental por su trabajo en "Hearts and Minds" en 1975. Al aceptar el premio en la entrega de los Premios de la Academia el 8 de abril de 1975 en el Dorothy Chandler Pavilion, Shneider entregó un mensaje enviado por el embajador Dinh Ba Thi, quien para ese entonces era el jefe de la delegación del Gobierno Revolucionario Provisional en París, mientras ocurría la Guerra de Vietnam.

"...Es irónico que estemos aquí justo antes de que Vietnam esté a punto de ser liberado. Ahora voy a leer un breve telegrama que el pueblo vietnamita me ha pedido que lea. Es enviado por el embajador Dinh Ba Thi, quien es el jefe de la delegación del Gobierno Revolucionario Provisional en París, las conversaciones políticas de París. Dice: "Por favor transmítale a todos nuestros amigos en Estados Unidos nuestro reconocimiento por todo lo que han hecho en nombre de la paz y para la aplicación de los Acuerdos de París sobre Vietnam. Estas acciones sirven al interés legítimo del pueblo estadounidense y del pueblo vietnamita. Saludos de amistad con todo el pueblo estadounidense. Muchísimas gracias", dijo Schneider.

Vanessa Redgrave, 1978

"...Dos, entre millones, que dieron su vida y estaban dispuestos a sacrificarlo todo en la lucha contra la Alemania nazi fascista y racista. Y los saludo y los rindo homenaje y creo que deben estar muy orgullosos que en las últimas semanas se han mantenido firmes y se ha negado a dejarse intimidar por las amenazas de un pequeño grupo de matones sionistas cuyo comportamiento es un insulto a la estatura de los judíos de todo el mundo y a su gran y heroico historial de lucha contra el fascismo y la opresión. Y saludo ese historial, y los saludo a todos ustedes por haberse mantenido firmes y asestado un golpe final contra ese período en el que Nixon y McCarthy lanzaron una caza de brujas mundial contra aquellos que intentaron expresar en sus vidas y en su trabajo la verdad en la que creían. Los saludo, les agradezco y les prometo que continuaré luchando contra el antisemitismo y el fascismo", dijo Redgrave, el 3 de abril de 1978.

Jane Fonda, 1979

La actriz galardonada ese año por su papel principal en la película Coming Home habló simultáneamente en lenguaje de señas mientras pedía más conciencia con "los problemas de los discapacitados", en especial con las personas sordas.

"Estoy muy feliz. Tenía muchas ganas de ganar porque estoy muy orgullosa de 'Coming Home' y quiero que mucha gente vea la película. Expreso con señas parte de lo que digo esta noche porque, mientras hacíamos la película, todos tomamos más conciencia de los problemas de los discapacitados. Más de 14 millones de personas son sordas. Son los discapacitados invisibles y no pueden compartir esta noche, así que esta es mi forma de reconocerlos...", dijo Fonda, aceptando el premio a la mejor actriz principal por su papel en "Coming Home" el 9 de abril de 1979.

Oliver Stone, 1987

El director de cine Oliver Stone habló sobre los veteranos de Vietnam en su discurso de aceptación del Oscar como Mejor director por "Pelotón" el 30 de marzo de 1987.

"... Creo que a través de este premio realmente están reconociendo a los veteranos de Vietnam. Y creo que lo que están diciendo es que, por primera vez, realmente entienden lo que pasó allí. Y creo que lo que están diciendo es que nunca, nunca en nuestras vidas debería volver a suceder. Y si es así, entonces esos muchachos estadounidenses murieron allí por nada, porque Estados Unidos no aprendió nada de la guerra de Vietnam", dijo Stone en 1987 en el Pabellón Dorothy Chandler.

Tom Hanks, 1994

Al aceptar el Premio Oscar como Mejor Actor en 1994 por su actuación en la película Philadelphia, Tom Hanks habló sobre los millones de personas que habían muerto a causa del VIH.

"...Sé que mi trabajo en este caso se magnifica por el hecho de que las calles del cielo están demasiado llenas de ángeles. Sabemos sus nombres. Son mil por cada una de las cintas rojas que llevamos aquí esta noche. Finalmente descansan en el cálido abrazo del misericordioso creador de todos nosotros. Un abrazo sanador que refresca sus fiebres, que aclara su piel y permite que sus ojos vean la verdad simple, evidente y de sentido común que se manifiesta por el creador benévolo de todos nosotros y fue escrita en papel por hombres sabios, hombres tolerantes, en la ciudad de Filadelfia hace doscientos años. Dios los bendiga a todos. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y que Dios bendiga a Estados Unidos", dijo Hanks.

Gerda Weissmann Klein, 1996

La protagonista del corto documental "Recuerdos De Una Sobreviviente", Garda Weidmann Kleim, habló en 1996, en el escenario con el ganador del premio Oscar, Kary Atholis, sobre su paso por los campos de concentración nazis y tras haber sobrevivido al Holocausto.

“…Llevo seis años increíbles en un lugar donde ganar significaba un mendrugo de pan y vivir un día más. Desde el bendito día de mi liberación me he hecho la pregunta, ¿por qué estoy aquí? No soy mejor. En mi mente veo esos años y días y aquellos que nunca vivieron para ver la magia de una tarde aburrida en casa. En su nombre deseo agradecerles por honrar su memoria, y no pueden hacerlo de mejor manera que cuando regresen a sus hogares esta noche para darse cuenta de que cada uno de ustedes que conoce el gozo de la libertad es un ganador.”, dijo Weissmann Klein, en 1996.

John Irving, 2000

El guionista estadounidense John Irving, habló sobre el aborto durante su discurso de aceptación a Mejor guión adaptado por su trabajo en "Las normas de la casa de la sidra" en 2000.

"... Quiero agradecer a la Academia por este honor a una película sobre el tema del aborto y a Miramax por tener el coraje de hacer esta película en primer lugar... y a todos en Planned Parenthood y la Liga Nacional por el Derecho al Aborto", dijo Irving.

Michael Moore, 2003

El director de cine Michael Moore, ganador del premio Oscar por su documental Bowlng for Columbine, lanzó críticas mordaces al entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush, por la guerra en Afganistán, diciendo que se trataba de una guerra cuyas razones eran "ficticias".

"He invitado a mis compañeros nominados a documentales al escenario... ellos están aquí en solidaridad conmigo porque nos gusta la no ficción. Nos gusta la no ficción y vivimos en tiempos ficticios. Vivimos en una época en la que tenemos resultados electorales ficticios que eligen a un presidente ficticio. Vivimos en una época en la que tenemos a un hombre que nos envía a la guerra por razones ficticias, ya sea la ficción de la cinta adhesiva o las alertas naranjas ficticias. ¡Estamos en contra de esta guerra, señor Bush! ¡Qué vergüenza, señor Bush! ¡Qué vergüenza! ¡Y cada vez que tienes al papa y a las Dixie Chicks en tu contra, se te acabó el tiempo!", dijo Moore al aceptar el premio en 2003.

Sean Penn, 2009

Al aceptar el premio Oscar como Mejor actor protagónico por su papel en Milk, en 2009, el actor Sean Penn se pronunció a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Estados Unidos.

"...Para aquellos que vieron las señales de odio cuando nuestros autos entraron esta noche, creo que es un buen momento para aquellos que votaron por el prohibir el matrimonio homosexual para sentarse a reflexionar y anticipar su gran vergüenza y la vergüenza a los ojos de sus nietos si continúan con esa forma de apoyo. Tenemos que tener los mismos derechos para todos", dijo Penn el 22 de febrero de 2009 en el Teatro Kodak.

Rick O'Barry, 2010

Cuando Louie Psihoyos y Fisher Stevens ganaron el premio a la mejor película documental por "The Cove" en la 82.ª edición de los Premios de la Academia el 7 de marzo de 2010, estaban acompañados en el escenario por la productora Paula DuPré Pesmen y el protagonista de la película Ric O'Barry. O'Barry subió al escenario con un letrero que invitaba a la audiencia a enviar mensajes de texto para obtener más información sobre cómo ayudar a reducir la matanza de delfines que se muestra en la película.

Charles Ferguson, 2011

El director de cine Charles Ferguson, criticó a los responsables de la crisis financiera de 2008, cuando subió al escenario a aceptar el premio a la mejor película documental por su trabajo en "Inside Job".

"Debo comenzar señalando que tres años después de una terrible crisis financiera causada por un fraude masivo, ni un solo ejecutivo financiero ha ido a la cárcel, y eso está mal...", dijo Ferguson el 27 de febrero de 2011 en el teatro Kodak.

Jared Leto, 2014

Al aceptar el premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su participación en Dallas Buyers Club, Jared Leto dedicó su premio a los millones de personas que muerto a causa del sida.

"...Esto es para los 36 millones de personas que han perdido la batalla contra el sida. Y para aquellos de ustedes que alguna vez sintieron injusticia por ser quienes son o por quienes aman, esta noche estoy aquí frente al mundo con ustedes y para ustedes", dijo Leto en la 86.ª edición de los Premios de la Academia el 2 de marzo de 2014 en el Dolby Theatre.

Graham Moore, 2015

El guionista y director de cine Graham Moore, dio un sentido discurso de aceptación del premio al mejor guión adaptado por su trabajo en "The Imitation Game", al pedirles a quienes se sientan diferentes a que sigan marcando la diferencia.

"...Alan Turing nunca llegó a pararse en un escenario como este y mirar a todas estas caras desconcertantemente atractivas, y yo lo hago. Y eso es lo más injusto que creo que he escuchado. Entonces, este breve tiempo aquí, quiero usarlo para decir esto: cuando tenía dieciséis años, traté de suicidarme porque me sentía raro y me sentía diferente y sentía que no pertenecía. Ahora estoy parado aquí. Entonces me gustaría que este momento fuera para ese niño que siente que es raro o que es diferente o que no encaja en ninguna parte. Tú puedes. Te prometo que lo harás. Lo harás. Sigue siendo raro. Mantente diferente. Y luego, cuando sea su turno y estés parado en este escenario, transmite el mismo mensaje a la siguiente persona que se presente", dijo Graham Moore en 2015.

Patricia Arquette, 2015

Al aceptar su premio Oscar como Mejor actriz de reparto por su papel en "Boyhood", la actriz Patricia Arquette, habló sobre la igualdad salarial en Estados Unidos y la igualdad de derechos para las mujeres.

"...A cada mujer que dio a luz. A cada contribuyente y ciudadano de esta nación, hemos luchado por la igualdad de derechos de todos los demás. Es nuestro momento de tener igualdad salarial de una vez por todas e igualdad de derechos para las mujeres en Estados Unidos de América", dijo Arquette en los Premios Oscar en 2015.

John Legend, 2015

Al cantante de R&B John Legend, quien fue galardonado en 2015 por su canción original en Selma, habló de los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos.

"Nina Simone dijo que es el deber de un artista reflejar los tiempos en que vivimos. Escribimos esta canción para una película que estaba basada en hechos que fueron hace cincuenta años, pero decimos que 'Selma' es ahora porque la lucha por la justicia es ahora. Sabemos que la Ley de Derecho al Voto por la que lucharon hace cincuenta años está siendo comprometida ahora mismo en este país. Sabemos que en este momento la lucha por la libertad y la justicia es real. Vivimos en el país donde más encarcelamientos hay. Hay más hombres negros bajo control correccional hoy que bajo la esclavitud en 1850. Cuando la gente marcha con nuestra canción, queremos decirles que estamos con ustedes, los vemos, los amamos y sigamos adelante", dijo Legend, al aceptar su galardón en febrero de 2015.

Julianne Moore, 2015

Al aceptar su premio como Mejor Actriz por papel su protagónico en Still Alice, Julianne Moore habló sobre la luz que arrojaron sobre la enfermedad de Alzheimer, el tema central de la película.

"...Estoy tan feliz, Estoy encantado, en realidad, de que, con suerte, pudimos arrojar luz sobre la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente con esta enfermedad se siente aislada y marginada, y una de las cosas maravillosas de las películas es que nos hace sentir vistos y no solos. Y las personas con Alzheimer merecen ser vistas, para que podamos encontrar una cura...", dijo Moore e 2015.

Leonardo DiCaprio, 2016

Este es quizá uno de los discursos más memorables en los que Leonardo DiCaprio, un activista ambiental, llamó la atención sobre la amenaza que representa el cambio climático. Lo hizo al aceptar su premio Oscar como actor protagónico en The Revenant en 2016.

"...El cambio climático es real. Está sucediendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se enfrenta toda nuestra especie y tenemos que trabajar colectivamente y dejar de procrastinar. Necesitamos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan por los grandes contaminadores o las grandes corporaciones, sino que hablan por toda la humanidad. Por los pueblos indígenas del mundo. Para los miles y miles de millones de personas desfavorecidas que se verán más afectadas por esto. Por los hijos de nuestros hijos. Y para aquellas personas cuyas voces han sido ahogadas por la política de la codicia. Les agradezco a todos por este increíble premio esta noche. No demos por sentado este planeta. No doy por sentada esta noche", dijo DiCaprio, en el Dolby Theatre en 2016.