¿En qué orden ver películas y series de Dragon Ball para entender la historia original?

Imagen de la nueva película de Dragon Ball, llamada "Dragon Ball Super: Super Hero". (Foto: www.sonypictures.com.mx)

(CNN Español) -- La película “Dragon Ball Super: Super Hero” hace su debut en pantalla grande y nos muestra unos nuevos androides, que al parecer son miembros de la vieja conocida Patrulla Roja.

Tanto la historia como el guion y diseño de personajes estuvieron a cargo de Akira Toriyama, el creador del universo de Dragon Ball, lo que le agrega un toque especial a esta película.

Sin embargo, hay un detalle que probablemente baje un poco el entusiasmo: la cinta no formará parte de la historia “canon” de Dragon Ball, al menos no para algunos fanáticos y especialistas en el mundo del anime y el manga, como Yanina de los Milagros Torti Frugone, quien realizó una maestría en Industrias Culturales, Políticas y Gestión en la Universidad Nacional de Quilmes, con una tesis sobre los consumos digitales relacionados al anime, el manga y el cosplay.

“(La nueva película) no responde a nada de lo canon. Es simplemente un juego de cartas que se va a estrenar de Dragon Ball en Japón y ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ es básicamente la animación de eso, o sea, es una gran propaganda que tiene una historia quizás, pero es una gran excusa para promocionar el juego. Esto no quiere decir que no sea válida ni que guste o que a los fans les guste, porque claramente uno ama el universo al que está comprometido desde muchos años”, comenta Torti Frugone en entrevista con CNN En Español.

¿Pero a qué se refiere esto de canon? En pocas palabras, se refiere a la historia de ficción que está validada por su autor original.

“Lo canon es lo que supuestamente el autor considera válido en su historia que él mismo ejecutó de alguna manera, creó, ideó, vivió, dibujó o que estuvo en la supervisión de la narración”, explicó la especialista.

Por tanto, podemos hablar de que en Dragon Ball hay producciones que forman parte de lo canon y otras que no, siendo lo primero lo que te hará entender la historia original y lo segundo lo que no es fundamental para la trama principal (aunque en ocasiones igualmente apreciado por los fans).

Es una ruta complicada de navegar si es que apenas inicias tu aventura en Dragon Ball. El camino de cada seguidor es distinto.

Pero no te preocupes. Para guiarte, Torti Frugone nos platicó acerca de una de las opciones que puedes seguir para entender la historia original de Dragon Ball. No es la única opción que hay y puede diferir con otras, como reconoce la académica; sin embargo, te puede ahorrar mucho tiempo. Te la contamos a continuación.

Películas y series de Dragon Ball para entender la historia canon, según la maestra Torti Frugone

La maestra en Industrias Culturales agrega que Akira Toriyama es un autor al que se le fueron ocurriendo cosas en el camino, por lo que puede haber un desfase en el tiempo de publicación y el tiempo cronológico de la historia original.

Teniendo esto en cuenta, este sería el orden para Torti Frugone:

El manga especial “Dragon Ball Minus” (publicado en abril, 2014), que es un capítulo adicional del manga “Jaco, el patrullero galáctico” y nos cuenta la historia de cómo mandan a Gokú a la Tierra desde el planeta Vegeta (su lugar de origen).

La serie clásica de “Dragon Ball” (transmitida entre 1986-1989)

Le sigue la serie “Dragon Ball Z”, la saga de los Saiyajin (1989-1990)

“Dragon Ball Z”, la saga de Freezer (1990-1991)

La película corta o especial “Dragon Ball Z: Los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks” (1993)

“Dragon Ball Z”, la saga de los Androides (1991-1992)

“Dragon Ball Z”, la saga de Cell (1992)

“Dragon Ball Z”, la saga de los Juegos de Cell (1992-1993)

“Dragon Ball Z”, la saga de Majin Buu (1993-1995)

“Dragon Ball Super”, que es la serie más reciente (2015-2018)

La película “Dragon Ball Super: Broly” (2018), que se conecta con “Dragon Ball Minus”

Después de esta película, sigue el manga “Dragon Ball Super” y su saga “El prisionero de la Patrulla Galáctica” (2018-2020)

El manga “Dragon Ball Super” y su saga “Granolah El Superviviente” (2020 hasta la actualidad)

Por último, hay algo que queda pendiente. Los últimos 4 capítulos de “Dragon Ball Z” (del 288 al 291, trasmitidos en 1996) -donde hace su aparición Uub, quien es la reencarnación de Kid Buu- ocurren en un futuro distante, después de lo que hasta ahora sabemos de “Dragon Ball Super” (tanto en televisión como en el manga), por lo que los fanáticos siguen esperando esa tan ansiada conexión, explicó Torti Frugone. Estos 4 episodios también son conocidos como la saga del Mundo Pacífico de “Dragon Ball Z”.

Orden más extenso, de acuerdo con IMDb

Como se mencionó, el orden de la especialista sería la forma “corta” de entender la historia canon de Dragon Ball. Sin embargo, la página IMDb nos ofrece otra opción, que es mucho más larga e incluye más películas para televisión o especiales.

¿Cómo iría ese orden? Aquí te lo presentamos:

-La serie clásica de “Dragon Ball” (transmitida entre 1986-1989)

-La película corta o especial “Dragon Ball Z: Devuélvanme a mi Gohan” (1989)

-Le sigue la serie “Dragon Ball Z”, la saga de los Saiyajin (1989-1990, del capítulo 1 al 35)

-La película corta “Dragon Ball Z: El hombre más fuerte de este mundo” (1990)

-La película corta “Dragon Ball Z: La batalla más grande del mundo está por comenzar” (1990)

-La película corta “Dragon Ball Z: Gokú es un Súper Saiyajin” (1991)

-“Dragon Ball Z”, la saga de Freezer (1990-1991, del capítulo 36 al 107)

-La película corta “Dragon Ball Z: La batalla de Freezer contra el padre de Gokú” (1990). Aunque la historia sucede antes de la serie clásica “Dragon Ball”, se mencionan personajes de la saga de Freezer, así que esta película debe ser vista después de dicha saga, según IMDb.

-El corto “Dragon Ball: El episodio de Bardock” (2011). Es una precuela de la anterior película, dice IMDb.

-“Dragon Ball Z”, la saga de Garlick Jr. (1991, del capítulo 108 al 117)

-La película de televisión o especial “Dragon Ball Z: Los dos guerreros del futuro: Gohan y Trunks” (1993)

-“Dragon Ball Z”, la saga de los Androides (1991-1992, del capítulo 118 al 139)

-La película corta “Dragon Ball Z: Los rivales más poderosos” (1991)

-La película corta “Dragon Ball Z: El regreso de Cooler” (1992)

-La película corta “Dragon Ball Z: La pelea de los tres Saiyajin” (1992)

-La película corta o especial “Dragon Ball Z: Los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks” (1993)

-“Dragon Ball Z”, la saga de Cell (1992, del capítulo 140 al 165)

-La película corta “Dragon Ball Z: El poder invencible” (1993)

-La película corta “Dragon Ball Z: El plan para erradicar a los Super Saiyajin” (1993)

-“Dragon Ball Z”, la saga de los Juegos de Cell (1992-1993, del capítulo 166 al 194)

-La película corta “Dragon Ball Z: La galaxia corre peligro” (1993)

-La película corta “Dragon Ball Z: El regreso del guerrero legendario” (1993)

-La película corta “Dragon Ball Z: El combate final” (1994)

-“Dragon Ball Z”, la saga de Majin Buu (1993-1995, del capítulo 195 al 287)

-La película corta “Dragon Ball Z: La fusión de Gokú y Vegeta” (1995)

-La película corta “Dragon Ball Z: El ataque del dragón” (1995)

-“Dragon Ball Super”, que es la serie más reciente (2015-2018)

-La película “Dragon Ball Super: Broly” (2018)

-“Dragon Ball Z”, la saga del Mundo Pacífico (1996, del capítulo 288 al 291)