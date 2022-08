"Me llama papá": un tutor recauda dinero para adoptar a un niño que encontró en la basura en su natal Haití

(CNN) — Jimmy Amisial caminaba por Gonaives, Haití, camino a una fiesta de Nochevieja para celebrar el 2018 cuando vio una gran multitud y se acercó.

"Cuando llegué al lugar donde la gente hacía ruido vi un bebé", comentó Amisial, de 22 años en ese momento, mientras visitaba su tierra natal en un descanso de la escuela en Texas. "Estaba en un montón de basura llorando, y no había una sola alma que quisiera hacer algo al respecto".

Si bien los lugareños tenían miedo de tocar al bebé porque temían que el niño estuviera maldito o fuera malvado, indicó Amisial, lo levantó nerviosamente.

"No tenía ropa puesta. Tenía hormigas de fuego arrastrándose por su cuerpo porque había estado ahí durante un par de horas. Cuando lo recogí, inmediatamente dejó de llorar".

Se formó un vínculo y ahora, más de cuatro años después, Amisial intenta oficializar la paternidad al adoptar formalmente al niño al que no ha soltado desde aquella noche.

“Cuando me desperté ese día no sabía que mi vida iba a cambiar para siempre”, le comentó Amisial a CNN.

Se le concedió la custodia temporal

La noche en que encontró al niño, Amisial lo llevó a la casa de su madre, Elicie Jean, quien se sorprendió de que su hijo se fuera a una fiesta y regresara con un bebé de 3 meses.

"Mientras lo limpiamos, notamos que tenía algunas picaduras de hormigas rojas y una reacción alérgica, así que usamos una loción para ayudar a detener el dolor", dijo Amisial.

Llamó a la policía para informar lo que había encontrado y se quedó con el bebé durante la noche mientras la policía investigaba el caso, como lo sugirieron las autoridades, dijo.

Al día siguiente, un juez se presentó en la casa de su madre para preguntarle si quería la custodia temporal del niño, ya que nadie se había presentado a reclamarlo, según Amisial.

“Después de que me hizo esa pregunta, pasé muchas noches sin dormir. Daba vueltas, pero mi madre me recordó que las cosas pasan por una razón”, le contó Amisial a CNN. "Siempre quise ser parte de algo grandioso y para mí, ese fue el momento".

Decenas de miles recaudados para adopción

Después de las vacaciones, Amisial regresó a Texas como lo requiere su programa de visa de estudiante, pero dejó al niño al cuidado de su madre mientras él continuaba apoyándolos económicamente.

Un año después, en 2019, Amisial decidió iniciar el proceso para adoptar formalmente al niño al que había llamado Emilio Ángel Jeremías, pero rápidamente se encontró con obstáculos ya que el proceso resultó costoso.

"No fue tan fácil", señaló Amisial. "En Haití es difícil hacer cosas del gobierno. Cuando comencé el proceso parecía estar bien, pero luego me pidieron mucho dinero, pero no tenía los fondos".

Esther Chery, su abogada en Haití, le dijo a CNN que ha trabajado con Amisial en el proceso de adopción desde 2019.

"Lo que sé con certeza es que la adopción es muy costosa", dijo Chery.

All God's Children International, una agencia de adopción, estima que cuesta más de US$ 40.000 adoptar a un niño de Haití sin incluir pasajes aéreos, alojamiento y otras tarifas asociadas con el viaje, según su sitio web.

Entonces, en 2020 Amisial decidió tomarse un descanso de la escuela, donde estudió comunicaciones, para enfocarse en trabajar y poder ahorrar dinero para adoptar a Emilio y mantener a su familia en Haití. Trabaja como paisajista a tiempo parcial y asistente de entregas.

El 27 de julio, creó una recaudación de fondos en línea para ayudar a recaudar dinero para las tarifas de adopción de Emilio.

Amisial fijó una meta de US$ 60.000 y hasta el viernes por la mañana había recaudado más de US$ 79.000.

"Amor y luz en su viaje de crianza", dijo un donante de US$ 20, agregando un emoji de corazón.

Pese a que Amisial superó su meta, le dijo a CNN que planea usar el dinero extra para financiar la educación de Emilio y apoyar a los orfanatos locales en Haití. También sueña con iniciar su propia organización sin fines de lucro para ayudar a los huérfanos y las familias necesitadas en su país de origen.

"Es un niño tan alegre"

Amisial cuenta que usa FaceTime para comunicarse con Emilio varias veces a la semana y trata de visitarlo con la mayor frecuencia posible, pero las condiciones inseguras en Haití en el último año han dificultado eso.

Al describir a Emilio, Amisial dijo que es divertido estar con él, que ahora tiene 4 años, y que cuenta con una gran personalidad.

"Le encanta ver 'Tom y Jerry' y le encanta tocar la guitarra y cantar. Es un niño muy alegre y le encantan los deportes. Juega fútbol y baloncesto. Mi mamá y yo teníamos una conexión automática con él. Me llama papá. Aunque soy su tutor temporal, me considero su papá".

Amisial tiene un historial de ayudar a los huérfanos en su país. Le dijo a CNN que creció como voluntario en los orfanatos locales en Haití.

Durante este tiempo aprendió inglés y se ofreció como voluntario en misiones, aseguró. Le dijo a CNN que hizo varias conexiones a través de su trabajo voluntario y eso lo ayudó a ser aceptado en la Universidad Estatal de Texas.

Durante su adolescencia, Amisial creaba pulseras con bolsas de Doritos recicladas y las vendía para recaudar dinero para su educación y ayudar a los niños de los orfanatos a celebrar sus cumpleaños.

Ahora con 27 años, Amisial está decididó a terminar el proceso de adopción de Emilio. Luego planea volver a la escuela y terminar sus estudios.

“Quiero que sea feliz. Quiero enseñarle a amar y quiero que sepa que aunque se quedó solo, no está solo”.

Etant Dupain contribuyó a este reporte.