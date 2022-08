Dentro de los secretos de Flightradar24, el sitio web que rastrea todos los vuelos del mundo

(CNN) -- En un día promedio, más de 200.000 vuelos despegan y aterrizan en todo el mundo. Esa cifra incluye aviones comerciales, de carga y vuelos chárter ––que representan casi la mitad del total––, así como aviones privados, jets de negocios, helicópteros, ambulancias aéreas, aviones gubernamentales y militares, drones, globos aerostáticos y planeadores.



Muchos de ellos cuentan con un transpondedor, un dispositivo que comunica la posición de la aeronave y otros datos del vuelo a los controles de tráfico aéreo. Y esa señal se puede captar con receptores económicos que se basan en una tecnología llamada ADS-B o sistema de Vigilancia Dependiente Automática. Esto es, en pocas palabras, lo que hacen los sitios web que rastrean vuelos y brindan a los usuarios un vistazo en tiempo real de todo lo que está en el cielo (salvo algunas excepciones).

Ahora, esa información está alcanzando a un público más allá de los entusiastas de la aviación. Cuando un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que transportaba a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán a principios de agosto, más de 700.000 personas seguían el evento en vivo mientras sucedía, a través del servicio de rastreo de vuelos Flightradar24.

El avión, una versión militar del Boeing 737 llamado C-40, despegó de Kuala Lumpur en Malasia antes de realizar un enrevesado vuelo hacia Taipei, para evitar encuentros con el Ejército de China, lo que sumó horas de más al tiempo de vuelo.

Eso llevó a que el destino no quedara claro de inmediato y suscitó conversaciones en línea mientras el avión se dirigía lentamente hacia el norte, en dirección a la isla. Como resultado, se convirtió en el vuelo que más personas han seguido en la historia Flightradar24, con 2,92 millones de usuarios monitoreando al menos una porción del trayecto de siete horas.

El sitio web forma parte de un grupo popular de servicios de rastreo de vuelos junto a FlightAware y Plane Finder. Y se fundó en Suecia en 2006 “completamente por accidente”, relató el director de comunicaciones de FlightRadar24, Ian Petchenik, como una estrategia para llevar tráfico a un servicio de comparación de precios de vuelos.

Flightradar24 ganó notoriedad en 2010, cuando la erupción de un volcán en Islandia dejó en tierra a miles de vuelos y atrajo cuatro millones de visitas: “Esa sin duda fue nuestra primera incursión con eventos internacionales, y con cómo mostrarle al público el tráfico aéreo en tiempo real podía influir en la manera en las personas asimilan en los acontecimientos actuales”, dijo Petchenik. "El número de visitas que recibimos podría haber colapsado nuestro sitio web, así que lo que nos salvó fue que no había nada que mostrar mas que un hueco”, añadió.

Antes del viaje de Pelosi, el récord del vuelo más seguido en Flightradar24 lo tenía el del líder opositor ruso Alexei Navalny en su regreso a Rusia, donde se esperaba que lo detuvieran y enviaran a prisión. Ese vuelo, en enero de 2021, lo siguieron 550.000 personas, con lo que superó el récord anterior de abril de 2020, cuando casi 200.000 usuarios rastrearon un avión Boeing 777 trazando los símbolos de la bandera de Turquía en los cielos sobre Ankara, para celebrar los 100 años de soberanía.

Antes de eso, en septiembre de 2017, miles observaron el valiente vuelo de Delta Boeing 737 se dirigió directamente al huracán Irma para aterrizar en Puerto Rico y despegar 40 minutos más tarde con destino al aeropuerto JFK, posicionándose cuidadosamente en los huecos entre los brazos del huracán.

Where others have turned back, Delta #DL431 presses on. #Irma

📡 https://t.co/XN6E2TcXUN pic.twitter.com/YRXxEduTok

— Flightradar24 (@flightradar24) September 6, 2017