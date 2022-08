Un caimán de apoyo emocional se refresca en el Love Park de Filadelfia

Caimán ataca a hombre durante grabación de un video 2:15

(CNN) -- Los espectadores tuvieron un encuentro cercano y personal con un caimán en el Love Park de Filadelfia.



Pero el reptil no es una bestia salvaje: es el animal de apoyo emocional de un hombre de Filadelfia que tiene varias cuentas en las redes sociales que documentan su relación con el caimán Wally.

Varios visitantes del parque, así como el propietario de Wally, Joie Henney, publicaron imágenes y videos del amable caimán con correa, saludando a los visitantes y paseando por el agua que rocía la fuente.

Henney dijo a CNN que adquirió a Wally hace seis años. Henney, un veterano rescatador de reptiles que ha trabajado con caimanes durante 30 años, fue contactado por un amigo que trabaja en Florida.

"Había una sobreabundancia de caimanes en esa zona", dijo Henney.

En Florida, a los llamados "caimanes molestos" les practican la eutanasia o los trasladan a cautiverio, explicó.

Wally fue retirado de una laguna de Florida, dijo Henney. Su amigo se llevó a la cría de caimán, que entonces medía solo 50 centímetros y tenía poco más de un año, a Pensilvania.

Así comenzó una relación única entre el hombre y el caimán.

"Wally ha sido muy diferente a cualquier caimán con el que haya tratado en los últimos 30 años", dijo Henney. "No muestra ira. No muestra agresividad. No lo ha hecho desde el día en que fue capturado. Nunca pudimos entender por qué”.

"Es simplemente adorable. Duerme conmigo, me roba las almohadas, me roba las sábanas. Es simplemente increíble".

La personalidad despreocupada de Wally llevó a Henney a obtener la licencia del caimán como animal de apoyo emocional, dijo. El caimán le ha servido de consuelo mientras se sometía a tratamientos de radiación contra el cáncer.

La mayoría de la gente que ve a Wally "se emociona y se alegra de verlo", dice Henney.

Henney no está preocupado por la posibilidad de que el caimán muerda a alguien, dijo. "Wally es el único caimán con el que he estado que se niega a morder", dijo. "Es alucinante... es difícil de creer".

Su visita al Love Park se produjo después de que la extraña pareja visitara Filadelfia para filmar un segmento de noticias, acompañado por su íntima amiga Mary Johnson y sus hijos, dijo Henney. Johnson ayuda a filmar contenido para TikTok e Instagram de Wally, y su familia es "superespecial para mí", agregó Henney.

"Se la pasaron genial", dijo Henney. "La gente vino en cuanto se enteró de que Wally estaba allí para recibir un abrazo y tomarse una foto con él".

Henney espera que la historia de Wally pueda ayudar a animar a la gente a "ser amable con los demás". Está orgulloso de que Wally pueda ayudar a "poner una sonrisa en la cara de la gente, este mundo ya es bastante duro".