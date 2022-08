Dos pilotos de Air France fueron suspendidos luego de una riña en la cabina

Air France es la aerolínea nacional de Francia. Crédito: AP Photo/Christophe Ena, File

(CNN) -- Dos pilotos de Air France se vieron envueltos en un altercado durante el vuelo e intercambiaron "gestos inapropiados" mientras se encontraban en la cabina de un A320 que se dirigía de Ginebra a París, según confirmó la compañía este lunes.



El altercado, ocurrido en junio de 2022, provocó la suspensión de ambos pilotos, cuyos nombres no fueron revelados por Air France.

"El incidente se resolvió rápidamente sin afectar a la conducta ni a la seguridad del vuelo, que continuó con normalidad", dijo un portavoz de la aerolínea en un comunicado.

"Los pilotos involucrados están actualmente suspendidos de vuelo y están a la espera de una decisión de la dirección sobre el resultado/forma en que se trató el incidente. Air France recuerda que la seguridad de sus clientes y miembros de la tripulación es su prioridad absoluta".

Aunque el incidente sucedió hace dos meses, se hizo público debido a un artículo publicado la semana pasada en el periódico francófono Geneva Tribune, que sostiene que hay problemas estructurales más importantes en Air France.

CNN no ha podido confirmar ninguna de las acusaciones adicionales.

La Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA, por sus siglas en francés), el departamento gubernamental francés que supervisa la industria de la aviación, dijo que "emitió una recomendación de seguridad relativa al cumplimiento de los procedimientos por parte del operador".

Esta recomendación no se debe al incidente de la cabina de mando de junio. Más bien, la recomendación se produjo después de que un avión A330 de Air France que viajaba de Brazzaville a París comenzara a perder combustible y se desviara para aterrizar en Chad el 31 de diciembre de 2021.

El informe de BEA dijo que los pilotos no siguieron los procedimientos de fuga de combustible que requieren que el motor afectado se apague para reducir el riesgo de incendio, lo que resultó en "una reducción sustancial del margen de seguridad del vuelo, el incendio se evitó por casualidad".

Este no es un caso aislado, dijo la BEA. "A través de un cierto número de investigaciones recientes", observaron "que las tripulaciones en cuestión no habían llevado a cabo, por diversas razones, voluntariamente o no, ciertos procedimientos a conformidad", dijo la agencia en el mismo informe.

A principios de este año, en un incidente distinto, un avión de Air France que llegaba al aeropuerto Charles de Gaulle de París experimentó problemas técnicos e "inestabilidad de los controles de vuelo" durante el aterrizaje.

El avión Boeing 777, que había salido de Nueva York, aterrizó con éxito y ningún pasajero o miembro de la tripulación resultó herido. Air France dijo que sus pilotos respondieron adecuadamente a la situación volando en

círculos y haciendo un segundo intento de aterrizaje.

Air France, fundada en 1933, es la compañía aérea de bandera del país.

-- Renée Bertini contribuyó con este reportaje desde París.